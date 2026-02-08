Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Valencia vs Real Madrid, 03h00 ngày 9/2: Đột kích 'hang dơi'

Khanh Kiều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Valencia vs Real Madrid, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chỉ có chiến thắng mới giúp Real Madrid tiếp tục bám đuổi đại kình địch Barcelona. Tuy nhiên, đánh bại Valencia trên sân Mestalla chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng đối với Los Blancos.

real-madrid-vs-valencia-17620378942101715581237.jpg
Real Madrid phải thắng Valencia để tiếp tục bám đuổi Barcelona.

Nhận định Valencia vs Real Madrid

Cục diện La Liga có thể biến động rất nhanh, và Valencia là một trong những đội đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc trong thời gian gần đây. Đội chủ sân Mestalla đã giành chiến thắng ở hai trong ba vòng đấu gần nhất. Giữa tuần qua, Valencia tiếp tục ra sân tại Cúp Nhà vua nhưng không thể tiến xa. Thầy trò HLV Carlos Corberan để thua Athletic Bilbao với tỷ số 1-2 ở tứ kết Copa del Rey, qua đó chính thức dừng bước ở đấu trường này.

Tại La Liga, Valencia mới có 17 điểm sau 11 trận thi đấu trên sân nhà. Thử thách tiếp theo của họ là Real Madrid, đội đang sở hữu thành tích sân khách thuộc nhóm tốt nhất giải đấu, với 24 điểm giành được sau 11 chuyến hành quân xa nhà. Ở lần chạm trán gần nhất giữa hai đội trong khuôn khổ La Liga mùa này, Valencia từng nhận thất bại nặng nề 0-4 trên sân Bernabeu. Mùa giải trước, Los Che cũng để thua Real Madrid 1-2 ngay tại Mestalla.

Dù vậy, Real Madrid không phải lúc nào cũng dễ dàng giành trọn ba điểm khi làm khách tại Mestalla. Trong ba lần gần nhất thi đấu trên sân của Valencia, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ có một chiến thắng, còn lại là một trận hòa 2-2 vào tháng 3/2024 và thắng lợi tối thiểu 1-0 vào tháng 5/2023.

Sau khi sớm bị loại khỏi Copa del Rey từ vòng 16 đội, Real Madrid có quỹ thời gian khá thuận lợi để chuẩn bị cho chuyến làm khách này. Đội bóng áo trắng không phải thi đấu giữa tuần và lần ra sân gần nhất là chiến thắng 2-1 trước Rayo Vallecano tại La Liga.

Phong độ của Real Madrid ở giải quốc nội đang rất ấn tượng. Họ đã toàn thắng sáu vòng đấu gần nhất, lần lượt vượt qua Alaves, Sevilla, Real Betis, Levante, Villarreal và Rayo Vallecano, qua đó duy trì sức ép lớn trong cuộc đua vô địch.

Hiện tại, Real Madrid xếp thứ hai trên bảng xếp hạng với khoảng cách một điểm so với Barcelona. Tuy nhiên, cách biệt này có thể gia tăng lên bốn điểm trước khi họ ra sân, bởi Barcelona sẽ thi đấu sớm hơn ở vòng đấu này trong cuộc đối đầu với Mallorca. Vì vậy, giành chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc đối với thầy trò Arbeloa nếu muốn tiếp tục cạnh tranh ngôi vô địch.

Phong độ, lịch sử đối đầu Valencia vs Real Madrid

Valencia thắng 2, hòa 2, thua 2 trong 6 vòng đấu gần nhất tại giải VĐQG Tây Ban Nha.

Real Madrid đang sở hữu chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp tại La Liga.

Trong 10 lần đối đầu gần đây giữa hai đội, Real Madrid thắng tới 7 trận và nhận 2 thất bại.

Thông tin lực lượng Valencia vs Real Madrid

Valencia thiếu vắng Rivero, Diakhaby do chấn thương. Thierry Correia bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Về phía Real Madrid, Vinicius Jr nghỉ thi đấu vì án treo giò. Bellingham, Militao dính chấn thương. Rodrygo đang gặp vấn đề về thể lực và có thể vắng mặt.

Đội hình dự kiến Valencia vs Real Madrid

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Comert, Copete, Gaya; Rioja, Urginic, Pepelu, Danjuma; Beltran, Duro.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Mastantuono, Mbappe, Brahim Diaz.

Dự đoán tỷ số Valencia 2-3 Real Madrid

Khanh Kiều
#Nhận định Valencia vs Real Madrid #La Liga #Valencia vs Real Madrid #Dự đoán Valencia vs Real Madrid #Đội hình Valencia vs Real Madrid #Phong độ Valencia vs Real Madrid #Nhận định trận đấu #Dự đoán kết quả

Xem thêm

Cùng chuyên mục