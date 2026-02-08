Nhận định Valencia vs Real Madrid, 03h00 ngày 9/2: Đột kích 'hang dơi'

TPO - Nhận định bóng đá Valencia vs Real Madrid, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chỉ có chiến thắng mới giúp Real Madrid tiếp tục bám đuổi đại kình địch Barcelona. Tuy nhiên, đánh bại Valencia trên sân Mestalla chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng đối với Los Blancos.

Real Madrid phải thắng Valencia để tiếp tục bám đuổi Barcelona.

Nhận định Valencia vs Real Madrid

Cục diện La Liga có thể biến động rất nhanh, và Valencia là một trong những đội đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc trong thời gian gần đây. Đội chủ sân Mestalla đã giành chiến thắng ở hai trong ba vòng đấu gần nhất. Giữa tuần qua, Valencia tiếp tục ra sân tại Cúp Nhà vua nhưng không thể tiến xa. Thầy trò HLV Carlos Corberan để thua Athletic Bilbao với tỷ số 1-2 ở tứ kết Copa del Rey, qua đó chính thức dừng bước ở đấu trường này.

Tại La Liga, Valencia mới có 17 điểm sau 11 trận thi đấu trên sân nhà. Thử thách tiếp theo của họ là Real Madrid, đội đang sở hữu thành tích sân khách thuộc nhóm tốt nhất giải đấu, với 24 điểm giành được sau 11 chuyến hành quân xa nhà. Ở lần chạm trán gần nhất giữa hai đội trong khuôn khổ La Liga mùa này, Valencia từng nhận thất bại nặng nề 0-4 trên sân Bernabeu. Mùa giải trước, Los Che cũng để thua Real Madrid 1-2 ngay tại Mestalla.

Dù vậy, Real Madrid không phải lúc nào cũng dễ dàng giành trọn ba điểm khi làm khách tại Mestalla. Trong ba lần gần nhất thi đấu trên sân của Valencia, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ có một chiến thắng, còn lại là một trận hòa 2-2 vào tháng 3/2024 và thắng lợi tối thiểu 1-0 vào tháng 5/2023.

Sau khi sớm bị loại khỏi Copa del Rey từ vòng 16 đội, Real Madrid có quỹ thời gian khá thuận lợi để chuẩn bị cho chuyến làm khách này. Đội bóng áo trắng không phải thi đấu giữa tuần và lần ra sân gần nhất là chiến thắng 2-1 trước Rayo Vallecano tại La Liga.

Phong độ của Real Madrid ở giải quốc nội đang rất ấn tượng. Họ đã toàn thắng sáu vòng đấu gần nhất, lần lượt vượt qua Alaves, Sevilla, Real Betis, Levante, Villarreal và Rayo Vallecano, qua đó duy trì sức ép lớn trong cuộc đua vô địch.

Hiện tại, Real Madrid xếp thứ hai trên bảng xếp hạng với khoảng cách một điểm so với Barcelona. Tuy nhiên, cách biệt này có thể gia tăng lên bốn điểm trước khi họ ra sân, bởi Barcelona sẽ thi đấu sớm hơn ở vòng đấu này trong cuộc đối đầu với Mallorca. Vì vậy, giành chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc đối với thầy trò Arbeloa nếu muốn tiếp tục cạnh tranh ngôi vô địch.

Phong độ, lịch sử đối đầu Valencia vs Real Madrid

Valencia thắng 2, hòa 2, thua 2 trong 6 vòng đấu gần nhất tại giải VĐQG Tây Ban Nha.

Real Madrid đang sở hữu chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp tại La Liga.

Trong 10 lần đối đầu gần đây giữa hai đội, Real Madrid thắng tới 7 trận và nhận 2 thất bại.

Thông tin lực lượng Valencia vs Real Madrid

Valencia thiếu vắng Rivero, Diakhaby do chấn thương. Thierry Correia bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Về phía Real Madrid, Vinicius Jr nghỉ thi đấu vì án treo giò. Bellingham, Militao dính chấn thương. Rodrygo đang gặp vấn đề về thể lực và có thể vắng mặt.

Đội hình dự kiến Valencia vs Real Madrid

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Comert, Copete, Gaya; Rioja, Urginic, Pepelu, Danjuma; Beltran, Duro.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Mastantuono, Mbappe, Brahim Diaz.

Dự đoán tỷ số Valencia 2-3 Real Madrid