Thể thao

Google News

Chơi hơn người, Thể Công Viettel vẫn thảm bại trước SLNA

Hương Ly
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chơi hơn người từ phút 68 khi Văn Huy của SLNA nhận thẻ đỏ rời sân từ phút 68 nhưng Thể Công Viettel vẫn thua chung cuộc 1-4 trong cuộc đối đầu ở vòng 13 LPBank V.League 2025/26 diễn ra tối 8/2 trên sân vận động Hàng Đẫy. Kết quả khiến Thể Công Viettel gặp khó khăn trong cuộc đua vô địch với Công an Hà Nội và Ninh Bình.

report HẾT GIỜ!!! SLNA hủy diệt Thể Công Viettel 4-1

Địa chấn xảy ra ở sân Hàng Đẫy khi SLNA thắng Thể Công Viettel. Từ phút 64, SLNA chỉ còn 10 cầu thủ khi tỷ số đang là 1-1. Đội chủ nhà bất lực trong việc tìm bàn nâng tỷ số, sau đó nhận một loạt đòn "hồi mã thương" đau đớn và kết thúc trận đấu với thất bại khó nuốt trôi.

Với kết quả này, Thể Công Viettel gần như "buông súng" ở cuộc đua vô địch. SLNA có 3 điểm quý giá để đua trụ hạng.

626751582-947556557608363-2983419077607448722-n.jpg
report Moore thất bại trong pha đối mặt thủ môn

Phút 90+6: Thủ môn Văn Việt cứu thua trong pha đối mặt Moore. Thể Công Viettel vẫn chưa nhận thêm bàn thua.

report Suýt có bàn thứ 5 cho SLNA

Phút 90+4: Văn Bách không thể chuyền cho Garcia ở vị trí đối mặt thủ môn, nếu không SLNA có thể nâng tỷ số 5-1.

goal VÀO!!! SLNA nâng tỷ số 4-1

Phút 90+1: Olaha dễ dàng đánh bại thủ môn Văn Việt. Đây là dấu chấm hết cho nỗ lực gỡ hòa của Thể Công Viettel.

screenrecording2026-02-08at210841-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
report Phạt đền cho SLNA

Phút 90: Olaha ngã trong vùng cấm, trọng tài Viết Duẩn ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Người phạm lỗi với Olaha là Viết Tú.

report Quá đau cho Thể Công Viettel

Phút 88: Với cách biệt 2 bàn, Thể Công Viettel giờ phải chơi tất tay để hy vọng giữ ít nhất một điểm ở lại sân Hàng Đẫy.

goal VÀO!!! SLNA nâng tỷ số 3-1

Phút 85: Thể Công Viettel dính đòn "hồi mã thương" từ pha phản công của đối thủ. Moore cầm bóng, lao lên như một chiếc xe tăng trước khi chích bóng tinh tế đánh bại thủ môn Văn Việt. Chỉ với 10 người, SLNA đang tạo địa chấn trên sân Hàng Đẫy.

screenrecording2026-02-08at210219-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
substitution SLNA thay thêm người

Phút 81: Văn Bách vào sân thay Mạnh Quỳnh. SLNA giờ chỉ cần tăng cường chất thép để bảo toàn chiến thắng.

substitution Thể Công Viettel chơi tất tay

Phút 79: Hoàng Khanh và Công Phương vào sân, Bùi Tiến Dũng và Văn Tú rời sân. Đội chủ nhà đang tăng cường mọi phương án để tổ chức tấn công.

report KHÔNG VÀO!!! Bóng dội xà SLNA

Phút 78: Sau đường chuyền của Xuân Tiến, Pedro đá nối đưa bóng dội xà bật ra ngoài. Quá đáng tiếc cho Thể Công Viettel.

screenrecording2026-02-08at205511-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
report Lucao bỏ lỡ cơ hội

Phút 72: Lucao sút phạt từ khoảng cách hơn 20m, bóng dội hàng rào đi ra ngoài.

red SLNA chỉ còn 10 người từ phút 68

Phút 68: Trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Vương Văn Huy. Trung vệ SLNA đã phạm lỗi với Pedro khi phía trước tiền đạo Thể Công Viettel chỉ còn thủ môn Văn Bình.

screenrecording2026-02-08at204551-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
report Văn Bình cứu thua xuất sắc

Phút 67: Colonna dứt điểm cận thành nhưng không thắng được cái chân của thủ môn Văn Bình.

substitution Thể Công Viettel thay 2 người

Phút 66: Nhâm Mạnh Dũng và Wesley rời sân, nhường chỗ cho Xuân Tiến và Pedro Enrique.

report Thể Công Viettel vào thế khó

Phút 64: SLNA chỉ có 2 tình huống tấn công có nét ở trận này và cả 2 được chuyển hóa thành bàn. Trong thế trận rượt đuổi, Thể Công Viettel sẽ khó khăn trước một SLNA chơi co cụm và đang áp sát rất quyết liệt.

goal VÀO!!! SLNA nâng tỷ số 2-1

Phút 55: Olala lạnh lùng đánh bại Văn Việt, đưa SLNA một lần nữa vượt lên.

screenrecording2026-02-08at203256-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
report Phạt đền cho SLNA

Phút 53: Moore ngã xuống sau pha tranh chấp tay đôi với Colonna. Trọng tài khựng lại một nhịp để tham khảo trợ lý trước khi chỉ tay vào chấm phạt đền cho SLNA.

screenrecording2026-02-08at203011-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
report SLNA chấp nhận chịu trận

Phút 40: Những phút đầu hiệp 2, Thể Công Viettel vẫn lấn lướt SLNA. Đội bóng xứ Nghệ thể hiện rõ ý đồ của mình, là lùi sâu đội hình để toàn lực phòng ngự và chờ đợi cơ hội từ các pha tổ chức phản công.

start Hiệp 2 bắt đầu
time HẾT HIỆP MỘT!!! Thể Công Viettel 1-1 SLNA
628179082-902956215819159-4622906501989928876-n.jpg
report Chưa có bàn thứ 2 cho Lucao

Phút 45+1: Lucao sút búa bổ nhưng ở góc quá hẹp, anh không thể thắng Văn Bình.

screenrecording2026-02-08at200104-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
time Hiệp một có 5 phút bù giờ
report Liên tục nhồi bóng bổng

Phút 44: Trước đội hình co cụm của SLNA, Thể Công Viettel tập trung bóng sang 2 biên và thực hiện rất nhiều quả tạt. Phần lớn tình huống bóng bổng của đội chủ nhà khiến SLNA vất vả chống đỡ.

report Hoàng Minh đánh đầu nguy hiểm

Phút 37: Một lần nữa Thể Công Viettel khiến SLNA chao đảo vì bóng bổng. Hoàng Minh đánh đầu cận thành nhưng bóng đi chưa đủ hiểm.

screenrecording2026-02-08at195051-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
report Lucao bỏ lỡ cơ hội

Phút 29: Lucao đối mặt thủ môn SLNA. Ở góc sút không thuận lợi, cú chích mũi giày của Lucao đưa bóng đi chuệch khung thành.

screenrecording2026-02-08at194337-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
var VAR vào cuộc, quyết định giữ nguyên

Phút 26: Trọng tài tham khảo tổ VAR để xác định lỗi việt vị. Đây là tình huống đặc biệt nhạy cảm.

Quyết định sau cùng của trọng tài là hủy bàn cho Lucao.

screenrecording2026-02-08at194003-ezgifcom-video-to-gif-converter-1.gif
report Lần thứ 2 Thể Công Viettel bị tước bàn thắng

Phút 24: Lucao sút tung lưới SLNA nhưng trọng tài phất cờ báo việt vị.

goal VÀO!!! Thể Công Viettel gỡ 1-1

Phút 20: Trong tình huống lộn xộn, Lucao là người chạm bóng cuối cùng và sút tung lưới SLNA. Cú sút cách khung thành chỉ 3m và ngoại binh Thể Công Viettel không thể bỏ lỡ. Lần này, không có lý do để hủy bàn của Thể Công Viettel.

Đây là bàn thắng thứ 7 của Lucao ở V.League 2025/26. Anh cân bằng thành tích của Friday, tiền đạo vừa gia nhập Ninh Bình.

screenrecording2026-02-08at193524-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
report Đội chủ nhà cầm bóng 75%

Phút 17: Sau bàn thua, Thể Công Viettel đang chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Song, các pha triển khai tấn công của đội chủ nhà đang bế tắc vì SLNA chơi co cụm phòng ngự, luôn có 2 cầu thủ áp sát rất nhanh khi đối thủ cầm bóng.

report Wesley bắt volley bất thành

Phút 15: Wesley bắt volley khi có khoảng trống ở vùng cấm SLNA nhưng bóng đi vọt xà. Nếu thành bàn, Thể Công Viettel sẽ bị hủy bàn vì trọng tài phất cờ báo việt vị.

var Trọng tài hủy bàn thắng của đội chủ nhà

Phút 10: Trọng tài xem lại VAR để xác định tình huống dẫn đến bàn thắng của Thể Công Viettel. Quyết định cuối cùng của trọng tài là hủy bàn thắng, khi nhận định Kyle Colonna phạm lỗi với thủ môn Văn Bình.

screenrecording2026-02-08at192421-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
goal VÀO!!! Thể Công Viettel gỡ 1-1

Phút 8: Đội chủ nhà ghi bàn cũng từ pha phối hợp đá phạt góc. Viết Tú tạt bóng và Paulinho đánh đầu gọn gẽ.

screenrecording2026-02-08at192321-ezgifcom-video-to-gif-converter-1.gif
goal VÀO!!! SLNA mở tỷ số 1-0

Phút 3: Julian Garcia đánh đầu tung lưới Thể Công Viettel sau pha dàn xếp đá phạt góc. Sau quả tạt, Bá Quyền đánh đầu nối kiến tạo cho Garcia ghi bàn ở tư thế thuận lợi. Phan Tuấn Tài là cầu thủ không kèm được Garcia.

screenrecording2026-02-08at191836-ezgifcom-video-to-gif-converter.gif
start Hiệp một bắt đầu
report Dàn sao Thể Công Viettel sẵn sàng xung trận
630824738-902852435829537-5586775715115501965-n.jpg
630526971-902852395829541-4904207311914681351-n.jpg
630580359-902852572496190-4463719563755328820-n.jpg
625495438-902852722496175-2551572930911032228-n.jpg
report Khuất Văn Khang dự bị

Bên phía Thể Công Viettel, Khuất Văn Khang ngồi dự bị ở trận này. Đây là lựa chọn hợp lý của HLV Popov khi Văn Khang vừa cày ải liên tục ở SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

img-2095.jpg
report Đội hình xuất phát SLNA
img-2093.jpg
628748805-1345199700986911-6690050988714895787-n-1362.jpg

Vòng đấu này, Ninh Bình bất ngờ sẩy chân trước HAGL. Đây là thời cơ quá tốt để Thể Công Viettel áp sát vị trí thứ 2 của Ninh Bình khi đang chơi ít hơn đối thủ 2 trận. Đối thủ lần này của Thể Công Viettel cũng rất "mềm" khi SLNA bước vào giai đoạn chật vật vì đội hình thiếu chiều sâu và chất lượng.

Thể Công Viettel đang có đầy đủ sự tự tin để giành trọn 3 điểm trước SLNA. 4 trận gần nhất họ bất bại, gồm 3 thắng lợi. Việc đánh bại CAHN để đi tiếp tại Cúp Quốc gia càng nâng cao tinh thần cho đội bóng của Velizar Popov.

Bên cạnh thành tích ấn tượng trước các đội bóng cứng cựa, Thể Công Viettel còn sở hữu một trong những chuỗi trận bất bại dài nhất giải đấu trên sân nhà. Tại “tổ ấm”, Thể Công Viettel đang duy trì chuỗi 6 trận toàn thắng. 11 lần gần nhất thi đấu dưới sự cổ vũ của NHM nhà, Thể Công Viettel không thua trận nào.

Không giống như đối thủ, SLNA đang mang tới nhiều lo lắng. Sau trận thắng Becamex TPHCM, họ lại nhận 2 thất bại trước SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC. Lúc này, SLNA đã bị kéo tụt lại cuộc đua trụ hạng. Họ chỉ có 10 điểm, hơn Thanh Hóa FC đúng 1 điểm nhưng SLNA lại đá nhiều hơn 1 trận. Nếu tiếp tục thất bại trước Thể Công Viettel, tình thế của SLNA sẽ thật sự báo động trong cuộc đua trụ hạng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Hương Ly
Tiểu Phùng
