Chơi hơn người, Thể Công Viettel vẫn thảm bại trước SLNA

report HẾT GIỜ!!! SLNA hủy diệt Thể Công Viettel 4-1

Địa chấn xảy ra ở sân Hàng Đẫy khi SLNA thắng Thể Công Viettel. Từ phút 64, SLNA chỉ còn 10 cầu thủ khi tỷ số đang là 1-1. Đội chủ nhà bất lực trong việc tìm bàn nâng tỷ số, sau đó nhận một loạt đòn "hồi mã thương" đau đớn và kết thúc trận đấu với thất bại khó nuốt trôi.

Với kết quả này, Thể Công Viettel gần như "buông súng" ở cuộc đua vô địch. SLNA có 3 điểm quý giá để đua trụ hạng.