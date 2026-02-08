Trực tiếp Liverpool vs Man City, 23h30 ngày 8/2: Đại chiến cam go

TPO - Trong những ngày chưa xa, Liverpool vs Man City là trận đấu lớn nhất Premier League. Vào hiện tại, sự thất thường của cả hai khiến cuộc đối đầu tại Anfield tối nay không mang tính quyết định tới ngôi vô địch. Mặc dù vậy, đây vẫn là một đại chiến đáng được chờ đợi khi Arne Slot và Pep Guardiola phải xoay xở để thoát khỏi tình cảnh khó khăn.

Cuối cùng thì chuỗi 5 trận không thắng tại Premier League của Liverpool cũng đã chấm dứt bằng trận thắng 4-1 trước Newcastle cuối tuần trước. Tưởng rằng cơn ác mộng sẽ tiếp tục với thầy trò Arne Slot khi thủng lưới sớm, nhưng màn trình diễn bùng nổ của Hugo Ekitike và Florian Wirtz đã giúp họ đảo ngược tình thế, rời sân với tỷ số 4-1.

Kết quả này mang đến sự khích lệ lớn để Liverpool từng bước quay trở lại tốp đầu. Trong bối cảnh Chelsea và MU đều giành chiến thắng vào thứ Bảy, The Reds buộc phải giành trọn 3 điểm tại Anfield tối nay nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Tin tốt cho họ là Man City cũng không có được phong độ quá tuyệt vời.

Cũng vào tuần trước, đội quân của HLV Pep Guardiola đã gây sốc khi mất điểm trước Tottenham dù sở hữu 2 bàn dẫn trước. Điều này đồng nghĩa với việc, thành tích trong 6 trận Premier League gần nhất của The Citizens giống hệt Liverpool, cùng thắng 1 hòa 4 thua 1. Vì vậy, nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà, sự mệt mỏi của Man City khi vừa trải qua trận bán kết League Cup hồi giữa tuần, Liverpool đủ khả năng có được 3 điểm sau một trận đấu nhiều bàn thắng.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD.