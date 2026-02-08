Nguyễn Anh Minh lập kỷ lục tại đấu trường Amer Ari Invitational

TPO - Golfer số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh tạo nên dấu ấn đậm nét tại Amer Ari Invitational 2026, một trong những giải đấu cạnh tranh bậc nhất của hệ thống NCAA Division I.

Giải đấu năm nay quy tụ gần 90 golfer hàng đầu, trong đó có nhiều cái tên đang xếp hạng cao trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới (WAGR) và được xem là những ứng viên tiềm năng cho PGA Tour trong tương lai.

Sau 3 vòng đấu trên sân Mauna Lani Resort, Anh Minh đạt tổng điểm -17 (199 gậy), qua đó thiết lập kỷ lục mới ở một giải đấu 54 hố thuộc NCAA.

Golfer 18 tuổi khởi đầu bùng nổ với vòng đấu 64 gậy (-8) - thành tích tốt nhất lịch sử đội golf nam Oregon State University (OSU) trong một vòng đấu tại giải. Anh duy trì phong độ ổn định với vòng 68 gậy (-4) trước khi khép lại bằng 67 gậy (-5) ở ngày thi đấu cuối.

Tổng cộng, Anh Minh ghi tới 20 birdie, ngay ở giải đấu đại học thứ hai trong sự nghiệp, và cán đích ở vị trí đồng hạng 5.

Kỷ lục ba vòng trước đó của một golfer Oregon State University (OSU) dừng ở mức -15, do Connor Kumpula thiết lập tại Alister MacKenzie Invitational 2016 và được Stanley Lin cân bằng ở Husky Individual Invitational 2023. Thành tích -17 của Anh Minh vì thế mang ý nghĩa cột mốc mới trong lịch sử của đội.

BXH cá nhân tại Amer Ari Invitational 2026.

Không chỉ tỏa sáng ở phương diện cá nhân, màn trình diễn của Anh Minh còn góp phần quan trọng giúp Oregon State University (OSU) đạt thành tích tập thể ấn tượng. Đội mở màn bằng vòng đấu kỷ lục -19, sau đó lần lượt ghi -10 và -14 ở hai vòng tiếp theo.

Tổng điểm -43 sau ba vòng đánh dấu thành tích tốt nhất của Oregon State University (OSU) trong lịch sử. Trước đó, kỷ lục ba vòng của đội được thiết lập vào mùa thu năm 2024 tại Palouse Collegiate với tổng điểm -28 (824 gậy).

Kết thúc giải đấu trên sân par-72, Oregon State University (OSU) xếp hạng 8 chung cuộc trong tổng số 20 đội tham dự.