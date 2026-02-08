Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nguyễn Anh Minh lập kỷ lục tại đấu trường Amer Ari Invitational

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Golfer số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh tạo nên dấu ấn đậm nét tại Amer Ari Invitational 2026, một trong những giải đấu cạnh tranh bậc nhất của hệ thống NCAA Division I.

screen-shot-2026-02-08-at-161624.png

Giải đấu năm nay quy tụ gần 90 golfer hàng đầu, trong đó có nhiều cái tên đang xếp hạng cao trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới (WAGR) và được xem là những ứng viên tiềm năng cho PGA Tour trong tương lai.

Sau 3 vòng đấu trên sân Mauna Lani Resort, Anh Minh đạt tổng điểm -17 (199 gậy), qua đó thiết lập kỷ lục mới ở một giải đấu 54 hố thuộc NCAA.

Golfer 18 tuổi khởi đầu bùng nổ với vòng đấu 64 gậy (-8) - thành tích tốt nhất lịch sử đội golf nam Oregon State University (OSU) trong một vòng đấu tại giải. Anh duy trì phong độ ổn định với vòng 68 gậy (-4) trước khi khép lại bằng 67 gậy (-5) ở ngày thi đấu cuối.

Tổng cộng, Anh Minh ghi tới 20 birdie, ngay ở giải đấu đại học thứ hai trong sự nghiệp, và cán đích ở vị trí đồng hạng 5.

Kỷ lục ba vòng trước đó của một golfer Oregon State University (OSU) dừng ở mức -15, do Connor Kumpula thiết lập tại Alister MacKenzie Invitational 2016 và được Stanley Lin cân bằng ở Husky Individual Invitational 2023. Thành tích -17 của Anh Minh vì thế mang ý nghĩa cột mốc mới trong lịch sử của đội.

screen-shot-2026-02-08-at-161355.png
BXH cá nhân tại Amer Ari Invitational 2026.

Không chỉ tỏa sáng ở phương diện cá nhân, màn trình diễn của Anh Minh còn góp phần quan trọng giúp Oregon State University (OSU) đạt thành tích tập thể ấn tượng. Đội mở màn bằng vòng đấu kỷ lục -19, sau đó lần lượt ghi -10 và -14 ở hai vòng tiếp theo.

Tổng điểm -43 sau ba vòng đánh dấu thành tích tốt nhất của Oregon State University (OSU) trong lịch sử. Trước đó, kỷ lục ba vòng của đội được thiết lập vào mùa thu năm 2024 tại Palouse Collegiate với tổng điểm -28 (824 gậy).

Kết thúc giải đấu trên sân par-72, Oregon State University (OSU) xếp hạng 8 chung cuộc trong tổng số 20 đội tham dự.

screen-shot-2026-02-08-at-161317.png
BXH đồng đội tại Amer Ari Invitational 2026.
Trọng Đạt
#Nguyễn Anh Minh #Amer Ari Invitational #NCAA #Golf đại học #Kỷ lục golf

Xem thêm

Cùng chuyên mục