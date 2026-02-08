Trực tiếp Liverpool vs Man City, 0-0 (Hết H1): Man City chơi tốt hơn, Liverpool gặp khó

report Chủ nhà đang cố lấy lại thế trận, nhưng...

Phút 34: Haaland rất cố gắng đón quả bóng từ cánh phải của Rodri và tung ra cú sút ngay. Tuy nhiên Allison Becker đã bắt gọn.

Những phút đã qua Liverpool dồn lên và tạo nên một số tình huống đáng chú ý, nhưng Man City luôn khiến họ lo lắng ở phía sau.