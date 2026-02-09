Các tuyến đường sắt bị phá hoại, nhiều kẻ cực đoan chống Thế vận hội mùa đông đến cùng

TPO - Trong những ngày diễn ra Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina, ban tổ chức cũng như lực lượng an ninh đã phải đau đầu với nhiều hành vi chống đối. Mới nhất, những kẻ cực đoan đã phá hoại các tuyến đường sắt ở Italia nhằm làm gián đoạn công tác tổ chức Thế vận hội mùa Đông.

Nhà chức trách Italia khẳng định đã có hành vi phá hoại trên các tuyến đường sắt ở Bologna và Pesaro, làm gián đoạn các chuyến tàu trên khắp nước Ý. Trang Rainews.it viết: “Nó đã gây ra tình trạng chậm trễ và hủy chuyến khiến hàng nghìn hành khách phải trải qua một ngày cuối tuần vô cùng ảm đạm”.

Ga trung chuyển Bologna Centrale, một đầu mối quan trọng cho tất cả các tuyến đường sắt giữa miền bắc và miền nam nước Ý đã bị tấn công. Nhiều chuyến tàu để phục vụ cho các đoàn tranh tài và NHM đón xem Thế vận hội mùa Đông đang diễn ra ở Milan. Không ít NHM đã lỡ các sự kiện quan trọng vì sự cố này.

Cơ quan đường sắt Italia liệt kê hành động phá hoại này là “khủng bố”. Họ sẽ đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại hàng triệu euro một khi bắt được thủ phạm. “Tất cả là để chấm dứt những hành vi nghiêm trọng, không thể chấp nhận. Đây là những hành vi gây bất tiện cho hàng triệu người dân Italia”, một thông báo từ cơ quan quản lý đường sắt Italia cho hay.

Các tuyến đường sắt ở Italia đã bị phá hoại

Các nhà điều tra chưa rõ cách thức hoạt động của thủ phạm hoặc nguồn gốc vật liệu được sử dụng cho hành vi phá hoại, nhưng họ nghi ngờ thủ phạm là những kẻ chống Thế vận hội mùa Đông. Tại Thế vận hội mùa Hè Paris 2024, một sự cố về đường sắt cũng từng xảy ra.

Mạng lưới đường sắt cao tốc Pháp bị phá hoại bằng các vụ đốt phá, gây gián đoạn nghiêm trọng. Gần 1 triệu hành khách bị ảnh hưởng, khiến hệ thống tàu hỏa kết nối Paris tê liệt. Đây được coi là sự kiện lớn nhất tác động trực tiếp tới Olympic Paris.

Những kẻ phá hoại đường sắt trong vụ việc vừa qua được coi là “kẻ thù của nước Ý”. Thủ tướng Giorgia Meloni viết trên mạng xã hội: “Hàng ngàn người dân Italia đang làm việc nhiều giờ liền để đảm bảo trong suốt Thế vận hội, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nhiều người trong số họ làm việc với tư cách tình nguyện viên, bởi vì họ muốn đất nước mình tạo ấn tượng tốt, được quốc tế ngưỡng mộ và tôn trọng. Nhưng rồi lại có kẻ thù của nước Ý và người Ý, những kẻ đang biểu tình chống lại Thế vận hội. Chúng khiến những hình ảnh này xuất hiện trên truyền hình khắp thế giới”.