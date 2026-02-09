Nhận định bóng đá Nam Định vs Hà Tĩnh, 18h00 ngày 9/2: Chờ Xuân Son và điểm tựa Thiên Trường

TPO - Nhận định bóng đá trận Nam Định vs Hà Tĩnh ở vòng 13 LPBank V.League 2025/26 diễn ra lúc 18h00 ngày 9/2. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Thép Xanh Nam Định đang cần 1 chiến thắng trước Hà Tĩnh để chặn đứng chuỗi trận thất vọng ở giải VĐQG.

Nguyễn Xuân Son là hy vọng của Nam Định trên hàng tấn công

Nhận định trước trận đấu Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thép Xanh Nam Định đang thể hiện 2 bộ mặt rất trái ngược nhau mùa giải năm nay. Họ chơi tốt ở đấu trường khu vực khi vừa giành quyền vào vòng sau với vị trí nhất bảng B cúp C1 Đông Nam Á.

Tuy nhiên tại LPbank V.League 2025/26, đội bóng thành Nam lại thể hiện bộ mặt đáng thất vọng khi hiện mới chỉ được 11 điểm sau 12 trận đấu. Ngay cả khi Nguyễn Xuân Son trở lại, Nam Định vẫn để Đông Á Thanh Hoá đang khó khăn cầm hoà 2-2 ở vòng đấu trước.

Kết quả này khiến Nam Định gần như không còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch khi đã kém đội đầu bảng Công an Hà Nội tới 17 điểm. Trong bối cảnh trên, trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Thiên Trường chiều nay đang đặt Nam Định vào cảnh buộc phải thắng.

Với dàn lực lượng dày, nhiều ngoại binh chất lượng, Nam Định thực tế vẫn được đánh giá cao hơn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa thầy trò HLV Jeronimo được phép chủ quan. Hà Tĩnh vốn dĩ chơi rất khó chịu trước các "ông lớn" ở mùa trước. Qua mùa giải năm nay, họ vẫn duy trì được "chất" quen dù lực lượng không còn dồi dào.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Trong 5 lần đối đầu gần đây giữa đôi bên, Nam Định đang chiếm ưu thế với 4 trận thắng và 1 thua. Đây là điểm tựa cho Nguyễn Xuân Son và các đồng đội trước cuộc đối đầu chiều nay.

Nam Định cũng đang dần lấy lại phong độ với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất và chỉ hoà 2. Hà Tĩnh trong khi đó có thành tích tương đối ổn định với 2 trận thắng, 2 thua và hoà 1 trong 5 trận gần nhất. Đôi bên có đầy đủ lực lượng mạnh nhất cho trận đấu.

Đội hình dự kiến Nam Định vs Hà Tĩnh

Nam Định: Nguyên Mạnh, Hồng Duy, Văn Tới, Lucas, Văn Kiên, Ngọc Sơn, Tuấn Anh, Romulo, Hoàng Anh, Ti Phông, Brenner.

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Duy Thường, Văn Hạnh, Helerson, Mạnh Hưng, Sỹ Hoàng, Trọng Hoàng, Đức Việt, Viktor Lê, Trung Nguyên, Atshimene.

Dự đoán tỷ số: Nam Định 2-1 Hà Tĩnh

