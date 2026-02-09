Hậu đại chiến Liverpool 1-2 Man City: 'Trọng tài đã phá hỏng khoảnh khắc tuyệt nhất mùa giải'

TPO - Có một vết gợn trong trận so tài đỉnh cao giữa Liverpool và Man City, khi bàn thắng phút 90+10 của Cherki bị từ chối. Đây thực sự là quyết định đầy tranh cãi của trọng tài Craig Pawson.

Những phút cuối trận đại chiến ở Anfield đêm Chủ nhật thật hỗn loạn. Man City ghi 2 bàn chóng vánh để đẩy Liverpool, những người tưởng cầm chắc chiến thắng với cú đá phạt tuyệt đẹp của Szoboszlai, vào viễn cảnh thất bại.

Trong bối cảnh không còn gì để mất, thủ môn Alisson Becker, người phạm lỗi dẫn đến bàn thua thứ hai, đã rời bỏ khung thành để tham gia tấn công. Không may cho anh, ngay khi đoạt được bóng từ chân cầu thủ Liverpool, Cherki đã thực hiện cú sút về phía cầu môn bỏ trống.

Bóng đi khá chậm và Erling Haaland bứt tốc, cố gắng tiếp cận trái bóng trước khi nó bị cầu thủ áo đỏ ngăn lại. Trong nỗ lực tuyệt vọng, Szoboszlai đã kéo ngã tiền đạo người Na Uy. Việc hai cầu thủ này níu chân nhau đủ thời gian để bóng lăn vào lưới. Cherki ăn mừng và Man City hân hoan chào đón bàn thắng thứ ba.

Cherki ăn mừng bàn thắng trước khi bị bác bỏ.

Đột nhiên VAR vào cuộc. Sau khi tham khảo ý kiến của các trợ lý, trọng tài Craig Pawson quyết định hủy bỏ bàn thắng với lý do Szoboszlai đã phạm lỗi với Haaland và cản trở khả năng ghi bàn. Không có phép lợi thế trong tình huống này, đồng nghĩa với việc bàn thắng không có cơ hội diễn ra. Szoboszlai nhận thẻ đỏ và Man City chỉ được hưởng quả đá phạt ngoài vòng cấm.

Về luật, quyết định này không sai. Tuy nhiên theo cựu hậu vệ Garry Neville, tổ trọng tài "quá khắt khe", khiến "phá hỏng một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của mùa giải". Tiền đạo Haaland cũng nghĩ rằng trọng tài nên có cách giải quyết khác. "Tôi cảm thấy tiếc cho Szoboszlai khi bị treo giò 3 trận. Lẽ ra nên công nhận bàn thắng và đừng rút thẻ đỏ thì hơn. Tôi nghĩ đơn giản vậy thôi", anh chia sẻ.

Các chuyên gia của Sky Sports thì cho rằng phán quyết của trọng tài Pawson có thể ảnh hưởng lớn đến vận mệnh mùa giải. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu vào cuối mùa, Man City vuột mất chức vô địch chỉ vì kém đối thủ 1 bàn thắng", phóng viên Vinny O'Connor đặt câu hỏi.

Còn với Liverpool, điều này đã có tác động trực tiếp tới thứ hạng của họ. Nếu bàn thắng được công nhận, đội quân của Arne Slot sẽ tụt xuống vị trí thứ 7 sau Brentford vì thua hiệu số (hiện cùng +5). Mọi chuyện đang rất tồi tệ với The Reds. Nếu tiếp tục thua Sunderland vào giữa tuần, nhà đương kim vô địch có thể tụt xuống vị trí thứ 9.