Câu lạc bộ Thuyền rồng BIDV – Từ nhịp chèo tập thể đến bản sắc văn hóa riêng

Trong hành trình xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) luôn lựa chọn những giá trị bền vững, có chiều sâu và mang tính gắn kết lâu dài. Giữa nhiều hoạt động phong trào, Câu lạc bộ Thuyền rồng BIDV nổi lên như một dấu ấn rất riêng – không chỉ là một câu lạc bộ thể thao, mà đã trở thành một phần của văn hóa BIDV, được hình thành và bồi đắp từ tinh thần đồng đội, kỷ luật và sự đồng lòng.

Thuyền rồng là môn thể thao đặc biệt bởi nó không có chỗ cho sự đơn lẻ, không tôn vinh cá nhân vượt trội, mà đòi hỏi sự hòa nhịp tuyệt đối giữa các thành viên. Mỗi nhịp chèo chỉ thực sự có sức mạnh khi cả tập thể cùng chung một nhịp trống. Chính tinh thần ấy đã khiến thuyền rồng trở thành hình ảnh ẩn dụ sinh động cho cách BIDV vận hành, phát triển và đồng hành cùng nhau qua nhiều giai đoạn.

Trong không khí hân hoan chào đón mùa Xuân mới, tinh thần ấy tiếp tục được lan tỏa qua buổi giao lưu chèo thuyền của Câu lạc bộ Thuyền rồng BIDV trên mặt nước Hồ Tây – không gian văn hóa giàu biểu tượng của Thủ đô. Giữa sắc xuân dịu nhẹ, mặt hồ lộng gió, tiếng trống thúc nhịp vang lên hòa cùng những mái chèo rẽ nước đồng đều đã tạo nên một bức tranh thể thao – văn hóa sống động, sôi nổi và đầy cảm xúc.

Buổi giao lưu không chỉ là hoạt động rèn luyện thể chất đầu năm, mà còn là cách BIDV khởi động năm mới bằng tinh thần đoàn kết, đồng lòng và tràn đầy năng lượng tích cực. Sau buổi giao lưu trên Hồ Tây, các thành viên Câu lạc bộ Thuyền rồng BIDV đã cùng nhau tham gia hoạt động đi lễ đầu xuân tại Phủ Tây Hồ – một điểm đến tâm linh nổi tiếng của Thủ đô.

Đội bơi chải Thuyền rồng BIDV

Trong không gian linh thiêng, trang trọng, cán bộ BIDV thành kính dâng hương cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi, công việc hanh thông và tập thể đơn vị tiếp tục phát triển vững mạnh. Đi lễ không chỉ mang ý nghĩa khai xuân, cầu chúc may mắn, mà còn thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống được gìn giữ trong đời sống tinh thần của cán bộ, người lao động BIDV – nơi tinh thần hướng về cội nguồn và niềm tin vào những điều tốt đẹp luôn được trân trọng.

Không dừng lại ở phong trào, văn hóa thuyền rồng BIDV còn được khẳng định bằng những thành tích ấn tượng tại các giải đấu quy mô lớn. Tại Giải Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2024, đội thuyền BIDV đã xuất sắc giành Giải Nhất ở khối câu lạc bộ, doanh nghiệp; đồng thời một đội khác của BIDV cũng giành Giải Ba, đưa BIDV trở thành một trong những đơn vị có nhiều đội lọt nhóm dẫn đầu của giải. Những thành tích ấy là minh chứng rõ nét cho sự rèn luyện nghiêm túc, tinh thần kỷ luật và khả năng phối hợp nhuần nhuyễn – những giá trị được hun đúc từ chính văn hóa nội tại của BIDV.

Tuy nhiên, với BIDV, giải thưởng không phải là đích đến cuối cùng. Giá trị lớn nhất mà Câu lạc bộ Thuyền rồng mang lại chính là môi trường để cán bộ, người lao động được rèn luyện sức khỏe, giải tỏa áp lực công việc, xóa nhòa khoảng cách vị trí, cùng nhau học cách lắng nghe, phối hợp và tin tưởng lẫn nhau.

Đó là nơi văn hóa BIDV được “sống”, được cảm nhận bằng trải nghiệm thực tế chứ không chỉ bằng những khẩu hiệu treo tường. Từ những buổi tập sớm trên mặt hồ, những lần ra quân tại các giải đấu, cho đến những buổi giao lưu đầy hứng khởi mỗi độ Xuân về, thuyền rồng BIDV đã vượt ra khỏi khuôn khổ một hoạt động thể thao, trở thành biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, bền bỉ và đồng hành – những nhịp chèo lặng lẽ nhưng mạnh mẽ, góp phần làm nên bản sắc văn hóa rất riêng của BIDV.