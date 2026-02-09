VĐV Na Uy thiết lập kỷ lục môn trượt băng tốc độ 5.000 m nam

Sander Eitrem giành huy chương vàng.

Nhà vô địch thế giới Sander Eitrem của Na Uy đã chứng minh xứng đáng với danh hiệu ứng cử viên sáng giá nhất khi giành huy chương vàng nội dung 5.000 mét tại Olympic mùa Đông Milano Cortina hôm Chủ nhật. Metodej Jilek của Cộng hòa Séc giành huy chương bạc, trong khi Riccardo Lorello của Ý đoạt huy chương đồng.

Eitrem đã lập kỷ lục Olympic với thời gian 6 phút 3,95 giây, về đích trước Jilek 2,53 giây. Vận động viên 23 tuổi này - người đã trở thành vận động viên đầu tiên trượt băng ở cự ly này dưới 6 phút tại Giải vô địch trượt băng tốc độ thế giới ở Inzell hồi tháng Giêng - đã mang về huy chương vàng Olympic thứ 29 cho Na Uy ở môn thể thao này tại Sân vận động trượt băng tốc độ Milano.

Eitrem chia sẻ sau khi giành huy chương vàng: "Tôi đã gặp nhiều áp lực trong vài ngày qua, nhưng tôi đã vượt qua được. Có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn trong đầu tôi, giây trước tôi còn khóc và giây sau tôi chỉ tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng".

Chiến thắng của Eitrem đã giúp anh trở thành nhà vô địch người Na Uy thứ ba tại Thế vận hội này, sau khi Anna Odine Stroem mở màn cho bảng thành tích huy chương vàng của Na Uy với chiến thắng ở nội dung trượt tuyết dốc thường vào thứ Bảy và Johannes Klaebo giành chiến thắng ở nội dung skiathlon nam vào Chủ nhật.

Tham gia Thế vận hội lần đầu tiên, Eitrem đã giành huy chương vàng ở nội dung có sự góp mặt của những vận động viên hàng đầu như Timothy Loubineaud, Jilek, Casey Dawson và vận động viên chủ nhà Davide Ghiotto, tất cả đều được coi là ứng cử viên sau những màn trình diễn ấn tượng tại World Cup.