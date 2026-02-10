Khi Ngoại hạng Anh hoà vào trải nghiệm Tết hiện đại của người Việt

Khác với Tết của nhiều năm trước, khi cả gia đình tập trung vào một vài thời điểm cao trào, Tết hiện đại diễn ra theo nhịp sống linh hoạt hơn với nhu cầu về những “điểm chạm chung”. Và Ngoại hạng Anh đang “lên ngôi" trở thành điểm chung của nhiều gia đình cùng giải trí trong mùa Tết Bính Ngọ năm nay.

Trải nghiệm Tết mở rộng trong nhịp sống hiện đại

Tết của người Việt ngày nay không còn bó hẹp trong một khuôn mẫu cố định. Bên cạnh những nghi thức quen thuộc, nhiều gia đình đang tìm kiếm trải nghiệm nhẹ nhàng hơn để kết nối trong nhịp sống hiện đại. Những buổi tối cận Tết vì thế trở thành khoảng thời gian linh hoạt, nơi mỗi người vừa chuẩn bị năm mới, vừa tìm kiếm một điểm chung để cùng hiện diện.

Trong không gian đó, các hoạt động giải trí quen thuộc được lựa chọn theo cách phù hợp với nhịp sinh hoạt gia đình. Ngoại hạng Anh với lịch thi đấu xuyên suốt mùa lễ hội dần hòa vào không khí cuối năm như một trải nghiệm Tết mới, được FPT mang đến theo cách gần gũi với từng vùng miền.

Không đặt mình như một hoạt động giải trí riêng lẻ, giải đấu được nhiều gia đình tiếp nhận như một “âm thanh nền” quen thuộc, góp phần làm không khí Tết thêm rộn ràng.

FPT mang Ngoại hạng Anh đến miền sông nước Hậu Giang (Ảnh: FPT)

Tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Ngoại hạng Anh hiện diện trong phòng khách của các gia đình trẻ, nơi mỗi người có thể vừa hoàn tất công việc cuối năm, vừa cùng nhau theo dõi diễn biến trận đấu trong những khoảng thời gian ngắn.

Ở các địa phương từ miền Trung tới miền Tây Nam Bộ, không khí lại mang sắc thái khác. Những buổi public view, hoạt động cộng đồng gắn với Ngoại hạng Anh được tổ chức xen kẽ trong sinh hoạt thường ngày, từ quán cà phê ven sông đến khu dân cư, tạo thêm sự rộn ràng trong những ngày chờ Tết. Bóng đá hiện diện như một âm thanh quen thuộc, góp phần làm không khí cuối năm thêm sôi động.

Với nhiều gia đình, bóng đá không làm gián đoạn nếp sinh hoạt Tết quen thuộc, mà trở thành chất xúc tác giúp các thành viên dễ dàng ngồi lại bên nhau hơn. Trải nghiệm Tết vì thế được mở rộng, không ồn ào hay phô trương, mà diễn ra một cách tự nhiên trong đời sống thường ngày.

Khách hàng chia sẻ khoảnh khắc FPT mang Ngoại hạng Anh đến (Ảnh: FPT)

Chia sẻ về Tết năm nay, anh Phan Ngọc Quý (38 tuổi, Hà Nội) cho biết gia đình quyết “đổi gió” ở nhà thay vì đi du lịch. “Năm nay không có Táo quân, cả nhà cũng chưa nghĩ ra Tết này xem gì cho mới. Tết này ở nhà bật Ngoại hạng Anh xem cũng vui. Trên FPT Play có đầy đủ cả phim ảnh lẫn thể thao nên cả nhà ai cũng có thứ để xem ngày Tết”, anh Quý chia sẻ.

FPT mang Ngoại hạng Anh đến gần hơn với từng gia đình

Trong hành trình mở rộng trải nghiệm ấy, FPT lựa chọn mang đến giải Ngoại hạng Anh như một điểm chạm kết nối, thay vì chỉ đơn thuần là một giải đấu thể thao. Nhờ đó, Tết này các thành viên trong gia đình cùng ngồi lại, cùng chia sẻ khoảnh khắc sum vầy tạo thêm một trải nghiệm Tết ý nghĩa.

FPT mang Ngoại hạng Anh đến kết nối các thành viên trong gia đình (Ảnh: FPT)

Những ngày giáp Tết, không khí Ngoại Hạng Anh đã được đội ngũ nhân sự FPT lan toả tại nhiều khu dân cư, từ thành thị đến nông thôn, đồng hành cùng các gia đình trong hành trình chuẩn bị năm mới. Anh Nguyễn Minh Tuấn, nhân viên FPT chia sẻ: “Năm nào gần Tết khách cũng gọi lắp mạng nhiều, vì ai cũng muốn đường truyền ổn định. Riêng năm nay, ngoài Internet nhiều gia đình còn hỏi thêm gói xem Ngoại hạng Anh. Có nhà bảo lắp sớm để mấy ngày dọn dẹp còn bật bóng đá xem cho vui, tối đến cả nhà ngồi lại coi trận đấu, không khí trước Tết cũng rộn ràng hơn”.

Từ những buổi tối cận Tết ở thành thị đến nhịp sinh hoạt rộn ràng ở các địa phương, Ngoại hạng Anh qua cách FPT mang đến đang dần trở thành một phần của trải nghiệm Tết hiện đại. Không thay thế những giá trị truyền thống, mà bổ sung thêm một “điểm chạm sum vầy”, nơi các gia đình có thêm lý do để cùng hiện diện bên nhau trong những ngày đầu năm mới.

Tết vì thế không chỉ gói gọn trong một khoảnh khắc, mà được nối dài bằng những trải nghiệm chung, nhẹ nhàng và gần gũi. Và trong dòng chảy ấy, FPT đóng vai trò người kết nối, mang đến một cách đón Tết mới phù hợp với nhịp sống hôm nay, nhưng vẫn giữ trọn tinh thần sum vầy của Tết Việt.

Gia đình Việt quây quần xem Ngoại Hạng Anh trước thềm năm mới (Ảnh: FPT)

Mong muốn mang giải đấu Ngoại Hạng Anh dễ dàng tiếp cận cho mọi gia đình Việt, FPT triển khai các gói cước linh hoạt, chi phí phù hợp chỉ từ 59.000 đồng/tháng, cùng chất lượng đường truyền ổn định, giúp việc theo dõi các trận đấu diễn ra liền mạch ngay cả trong cao điểm Tết. Phong cách bình luận gần gũi, dễ nghe góp phần tạo không khí phù hợp để nhiều thế hệ trong gia đình có thể cùng theo dõi. Song song đó, các hoạt động roadshow, public view tại nhiều địa phương giúp không khí Ngoại hạng Anh lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng.

Để những trải nghiệm diễn ra trọn vẹn hơn trong dịp Tết, FPT triển khai chiến dịch “Tết Hợp Mạng là Hạng Một” như một cách diễn giải mới cho mong muốn “hợp mạng” ngày đầu năm của người Việt. Từ đường truyền internet tốc độ cao, gói cước linh hoạt, kho giải trí truyền hình đa dạng, FPT mang đến một trải nghiệm kết nối Tết liền mạch và nhiều trải nghiệm, để mỗi gia đình đón năm mới theo nhịp riêng và trọn vẹn hơn.