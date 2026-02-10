Nhận định Tottenham vs Newcastle, 2h30 ngày 11/2: Không còn đường lùi

TPO - Nhận định bóng đá Tottenham vs Newcastle, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả Tottenham và Newcastle đều đang trong tình cảnh rất tệ tại Ngoại hạng Anh. Cả 2 cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần ở giai đoạn này.

Nhận định trước trận Tottenham vs Newcastle

Trận đấu trên sân Tottenham Hotspur là cuộc chiến của 2 kẻ cùng khổ. Tottenham đang đứng ở vị trí 15 với 29 điểm, kém Newcastle 3 điểm. Không thể tin 2 CLB đang chinh chiến tại Champions League 2025/26 lại rơi vào thế cùng cực như vậy tại Ngoại hạng Anh sau 25 vòng.

Cả Tottenham và Newcastle đều đang rất xa vời vị trí có suất dự Champions League mùa sau. Tottenham chỉ hơn vị trí rớt hạng 6 điểm, do đó không thể thua thêm. Newcastle tạm an toàn trong cuộc đua trụ hạng nhưng "Chích chòe" cần nỗ lực hơn ở hành trình tiếp theo để hy vọng có suất dự cúp châu Âu.

Trận gần nhất, Tottenham thua MU 0-2. "Gà trống" thiệt đơn thiệt kép khi trung vệ Romero nhận thẻ đỏ trực tiếp và bị treo giò 3 trận. Trong tình cảnh đội hình vụn vỡ vì chấn thương, sự vắng mặt của Romero càng khiến HLV Thomas Frank đau đầu ở giai đoạn tới.

Newcastle có lực lượng đầy đủ ở giai đoạn này, song các trụ cột của "Chích chòe" hầu hết chạm đáy phong độ. Trận gần nhất ra sân, Newcastle thua ngược Brentford 2-3 sau màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Đó đã là thất bại thứ 3 liên tiếp của Newcastle, kéo "Chích chòe" sa lầy trong cuộc khủng hoảng ở Ngoại hạng Anh.

Rất khó để đoán cục diện trận đại chiến giữa Tottenham và Newcastle. Tottenham có lợi thế sân nhà nhưng đội hình sứt mẻ. Newcastle lực lượng ổn hơn nhưng phong độ lại cực tệ. Trong trận đấu giữa 2 đội cùng dở, đội dở ít sẽ thắng dở nhiều. Cả 2 sẽ không muốn cầm chân nhau ở giai đoạn nước sôi lửa bỏng như hiện tại.

Phong độ, thành tích đối đầu Tottenham vs Newcastle

7 lần gặp nhau giữa 2 CLB tại Ngoại hạng Anh gần đây, Newcastle thắng 5. Lần gần nhất 2 CLB đối đầu ở lượt đi mùa này, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Sự áp đảo của Newcastle trước Tottenham trong 3 mùa gần đây cũng thể hiện việc "Chích chòe" đã phát triển vượt bậc để tiến lên hàng ngũ của các đội hạng B Ngoại hạng Anh như Tottenham. Trong khi đó, Tottenham vẫn giậm chân tại chỗ.

Cả 2 CLB đều đang trải qua giai đoạn căng não nhất mùa giải, với lịch thi đấu dồn dập khắp mặt trận. Tottenham sẽ bất lợi với lực lượng mỏng, vừa kiệt quệ sau trận MU phải đá giữa tuần với Newcastle. Ngược lại, Newcastle có nhiều lựa chọn trên hàng ghế dự bị để xoay tua trước Tottenham.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Newcastle

Sự vắng mặt của Romero là tổn thất lớn cho Tottenham ở giai đoạn này. HLV Frank phải xếp Dragusin ra sân và đây luôn là vị trí 5 ăn 5 thua. Djed Spence có thể trở lại, đây là tín hiệu tích cực duy nhất cho Tottenham về lực lượng. Bên phía Newcastle, họ sẽ có đầy đủ đội hình.

Đội hình dự kiến Tottenham vs Newcastle.