Nguyễn Anh Minh vào đội hình tiêu biểu All-WCC tiền mùa giải NCAA

TPO - Nguyễn Anh Minh - tài năng trẻ số 1 của golf Việt Nam - tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại đấu trường đại học Mỹ khi được vinh danh trong đội hình tiêu biểu All-WCC tiền mùa giải NCAA.

All-WCC tiền mùa giải là danh sách thường niên do West Coast Conference (Liên đoàn Thể thao các trường đại học khu vực Bờ Tây Mỹ) công bố, quy tụ những golfer được giới chuyên môn và ban huấn luyện trong hệ thống đánh giá cao về tiềm năng, phong độ và khả năng tạo đột phá trong mùa giải mới.

Ở tuổi 19, Nguyễn Anh Minh chỉ mới gia nhập đội golf Đại học Oregon State (Beavers) và thi đấu hai giải tại NCAA Division I, nhưng đã kịp tạo dấu ấn đậm nét.

Giải đấu đầu tiên của golfer sô 1 Việt Nam là The Williams Cup 2025 tại Bắc Carolina. Trong bối cảnh vừa nhập học, chưa có nhiều thời gian thích nghi với môi trường và hệ thống thi đấu mới, Anh Minh đạt tổng điểm 223 gậy (+7), xếp đồng hạng 37 chung cuộc - một khởi đầu khá tốt với tân binh đến từ Việt Nam.

Bước ngoặt thực sự đến ở Amer Ari Invitational 2026 trên sân Mauna Lani Resort ở Hawaii. Tại đây, golfer người Việt Nam bùng nổ với tổng điểm -17 (199 gậy), ghi tới 20 birdie và cán đích ở vị trí đồng hạng 5, cạnh tranh sòng phẳng với nhiều tên tuổi hàng đầu hệ thống NCAA.

Anh Minh (thứ 3 từ phải sang) và đội golf Oregon State tại Amer Ari Invitational.

Anh Minh mở màn bằng vòng đấu 64 gậy (-8) - thành tích tốt nhất trong lịch sử đội golf nam Oregon State ở một vòng đấu tại giải này. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục duy trì sự ổn định với vòng 68 gậy (-4) và khép lại bằng 67 gậy (-5), khẳng định bản lĩnh thi đấu và khả năng kiểm soát phong độ qua ba ngày liên tiếp.

Màn trình diễn thăng hoa của Anh Minh góp phần quan trọng giúp Oregon State tạo nên một trong những giải đấu xuất sắc nhất lịch sử đội. Đội mở màn bằng vòng -19 kỷ lục, sau đó lần lượt ghi -10 và -14 ở hai vòng tiếp theo. Tổng điểm -43 sau ba vòng là thành tích tốt nhất của trường, vượt xa kỷ lục cũ -28 (824 gậy) thiết lập tại Palouse Collegiate 2024.

Kết thúc giải đấu trên sân par-72, Oregon State xếp hạng 8/20 đội tham dự - một kết quả tích cực trong bối cảnh giải quy tụ các đội golf mạnh hàng đầu nước Mỹ.

Việc được vinh danh trong đội hình tiêu biểu All-WCC tiền mùa giải không chỉ là sự ghi nhận cho màn khởi đầu ấn tượng của Nguyễn Anh Minh tại NCAA Division I, mà còn là tín hiệu cho thấy golfer trẻ Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế ở môi trường đỉnh cao của golf đại học Mỹ.