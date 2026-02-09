Phoenix Reborn 2026: Gần 800 golfer hội tụ, sân Phượng Hoàng đánh dấu cột mốc lịch sử

TPO - Từ ngày 27/2 đến 1/3/2026, Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 sẽ diễn ra tại Phoenix CV Golf & Resort (Phú Thọ), được kỳ vọng trở thành một trong những giải golf có quy mô và sức lan tỏa lớn ở Việt Nam trong năm nay.

Quy mô gần 800 golfer, có đại diện KPGA và tuyển thủ SEA Games

Phoenix Reborn 2026 dự kiến quy tụ gần 800 golfer. Đáng chú ý, giải có sự góp mặt của đại diện Hiệp hội Golf Chuyên nghiệp Hàn Quốc (KPGA), các vận động viên Đội tuyển golf Việt Nam tham dự SEA Games 33 (2025) như Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân..., cùng nhiều khách mời đặc biệt đến từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Sự kiện do CV Resort tổ chức, phối hợp cùng Phoenix CV Golf & Resort, và các thương hiệu trong hệ sinh thái CV Group, với sự đồng hành của nhiều đối tác, nhà tài trợ lớn trong và ngoài nước.

Không chỉ dừng ở một giải phong trào mở rộng, giải đấu được định vị như một sự kiện kết nối quốc tế, nơi giao thoa giữa thể thao, văn hóa và kinh doanh.

Phát biểu tại họp báo, ông Lee Ho Seong - Phó Chủ tịch CV Group cho biết, thông điệp “Phoenix Reborn” (Phượng Hoàng tái sinh) thể hiện bước chuyển mình về tiêu chuẩn dịch vụ, vận hành và trải nghiệm khách hàng của Phoenix CV Golf & Resort nói riêng và CV Group nói chung. Đây cũng là cột mốc kỷ niệm 20 năm thành lập sân Phoenix và 50 năm hình thành tập đoàn CV - một dấu ấn chiến lược trong lộ trình nâng tầm thương hiệu.

Ba ngày, ba chủ đề, ba lớp trải nghiệm

Giải đấu được tổ chức liên tiếp trong 3 ngày với 3 chủ đề riêng biệt: Ngày 27/2 - “Road to Phoenix Reborn”: Dành cho 60 khách VVIP tại Champion Course, mở màn bằng không gian thi đấu và giao lưu cao cấp.

Ngày 28/2 - “Reborn Phoenix”: Ngày thi đấu chính với 288 golfer, kết hợp lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật Việt - Hàn, triển lãm hành trình phát triển của CV Group, tiệc cocktail và gala dinner. Điểm nhấn đặc biệt là chương trình ẩm thực với sự tham gia của các đầu bếp đạt chuẩn Michelin và MasterChef Việt Nam, cùng tiệc DJ hang động - lần đầu tiên xuất hiện trong một giải golf tại Việt Nam.

Ngày 1/3 - “Reborn Legacy”: 240 golfer hội viên và khách lẻ tranh tài, khép lại bằng gala dinner tại Khách sạn Grand Plaza Hà Nội.

Giải đấu áp dụng thể thức New Peoria, xuất phát đồng loạt. Cơ cấu giải thưởng gồm Cúp vô địch Best Gross được khắc tên người chiến thắng và trưng bày lâu dài tại Club House như một biểu tượng di sản của giải, cùng giải nhất, nhì, ba các bảng và các giải kỹ thuật như Longest Drive, Nearest to the Pin.

Đáng chú ý, giải Hole-in-One có phần thưởng là hai xe Range Rover Velar với tổng trị giá hơn 7,8 tỷ đồng, tạo thêm sức hút cho các golfer tham dự.