Thế vận hội mùa đông 2026 và những câu chuyện đầy cảm hứng về lòng dũng cảm và quyết tâm theo đuổi đam mê

TPO - Thế vận hội mùa đông không chỉ nêu bật sức mạnh thể thao. mà còn ca ngợi lòng dũng cảm và ý chí mạnh mẽ. Đôi khi chỉ cần quyết tâm và khát khao theo đuổi đam mê, con người có thể làm nên điều không tưởng.

"Dây chằng chéo trước của tôi đã bị đứt hoàn toàn. Không phải 50% hay 80%. Nó đứt hẳn rồi", Lindsey Vonn thản nhiên nói với bác sỹ vào thứ Sáu tuần trước (6/2). Đó là hậu quả của vụ tai nạn diễn ra trước đó chỉ 1 tuần, trong chặng đổ dốc cuối trên đường đua Crans-Montana, Thụy Sĩ. Vận động viên trượt tuyết huyền thoại người Mỹ được đưa thẳng tới bệnh viện bằng trực thăng.

Thế nhưng Vonn khiến tất cả phải kinh ngạc khi vẫn xuất hiện tại Thế vận hội mùa đông 2026 với đầu gối trái quấn nẹp. Không những thế, trong buổi tập đổ dốc thứ hai trước khi bước vào cuộc thi chính thức hôm Chủ nhật, cô đạt tốc độ tối đa 126,7 km/h và về đích chậm hơn người dẫn đầu Breezy Johnson chỉ 0,37 giây. Ở tuổi 41, người từng 84 lần vô địch World Cup và 3 lần đoạt huy chương Olympic, buộc các chuyên gia phải đánh giá lại về giới hạn chịu đựng của con người.

Thật không may, Vonn không phải bất khả xâm phạm. Tại Cortina d'Ampezzo hôm Chủ nhật (8/2), chưa đầy 13 giây sau khi bắt đầu trượt xuống, sau khi va gậy trượt tuyết vào cổng, cô mất thăng bằng, loạng choạng rồi bị hất ngược ra sau đường trượt. Trực thăng lại tới đưa Vonn đến bệnh viện, nơi cô được xác định gãy chân trái.

Cú ngã của Lindsey Vonn tại Thế vận hội mùa đông 2026.

Nhiều người nói rằng Vonn quá cố chấp, vẫn tham dự Thế vận hội mùa đông 2026 trong tình trạng cơ thể không hoàn hảo. Tuy nhiên những vận động viên trượt tuyết đều đồng cảm và dành sự tôn trọng tuyệt đối cho người phụ nữ kiên cường tuổi 41.

Đồng đội của Vonn ở đội tuyển Mỹ, Breezy Johnson, người đã giành huy chương Vàng sau cuộc đua hôm Chủ nhật, nhấn mạnh niềm yêu thích dấn thân vào các thử thách mạo hiểm trên những cung đường của mọi vận động viên trượt tuyết.

Điều này tương tự Claudia Riegler. Ở tuổi 52, vận động viên người Áo đang tận hưởng kỳ Thế vận hội mùa đông thứ năm với tư cách vận động viên nữ lớn tuổi nhất từng tham gia Olympic. Tại nội dung trượt tuyết ván đơn vốn không dành cho những người yếu tim, Riegler dừng bước ở vòng 1/8 trước Ester Ledecka, người trẻ hơn 22 tuổi và nhanh hơn chỉ một giây.

Tuy nhiên đối với vận động viên sinh năm 1973, điều khiến cô hạnh phúc nhất không phải là chiến thắng mà chỉ đơn giản là lướt xuống dốc với chiếc ván và thực hiện những cú ngoặt uyển chuyển. Bên cạnh đó, trực tiếp khẳng định tuổi tác không phải rào cản quá lớn trong thể thao.

Claudia Riegler là vận động viên nữ lớn tuổi nhất từng tham gia Olympic.

Khi ở tuổi 30, từng có một huấn luyện viên nói với Riegler rằng cô “quá già” để tham dự và giành chiến thắng ở các cuộc đua. Đó trở thành khoảnh khắc mang tới động lực để cô cố gắng. Và thế là, trong 22 năm qua, Riegler đã nỗ lực không ngừng, chứng minh những người hoài nghi đã sai.

Vonn cũng vậy. Bất chấp tuổi 41 và các chấn thương, đồng thời cũng nhận thức rõ về những rủi ro nhưng là một vận động viên trượt tuyết, với cô mọi thách thức đều đáng để thử.

Vào năm 2019, Vonn buộc phải giải nghệ vì chấn thương đầu gối phải nghiêm trọng sau hàng loạt vụ tai nạn kinh hoàng và trải qua nhiều ca phẫu thuật. Nhưng đến năm 2024, cô quyết định tái xuất và cho thấy quyết tâm cũng như tài năng đáng ngưỡng mộ khi giành được huy chương trong cả năm cuộc đua đổ dốc World Cup, bao gồm hai huy chương Vàng, một Bạc và hai Đồng.

Lần này, tuy không thể hoàn tất câu chuyện của mình trên đường đua, nhưng có thể Vonn sẽ lại tái xuất vào một ngày khác. Thế vận hội mùa đông không chỉ nêu bật sức mạnh thể thao mà còn ca ngợi lòng dũng cảm và ý chí mạnh mẽ. Đôi khi chỉ cần quyết tâm và khát khao theo đuổi đam mê, con người có thể làm nên điều không tưởng.