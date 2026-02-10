Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Thế vận hội mùa đông 2026 và những câu chuyện đầy cảm hứng về lòng dũng cảm và quyết tâm theo đuổi đam mê

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thế vận hội mùa đông không chỉ nêu bật sức mạnh thể thao. mà còn ca ngợi lòng dũng cảm và ý chí mạnh mẽ. Đôi khi chỉ cần quyết tâm và khát khao theo đuổi đam mê, con người có thể làm nên điều không tưởng.

thomasvonnshiffringettyimages-2.jpg

"Dây chằng chéo trước của tôi đã bị đứt hoàn toàn. Không phải 50% hay 80%. Nó đứt hẳn rồi", Lindsey Vonn thản nhiên nói với bác sỹ vào thứ Sáu tuần trước (6/2). Đó là hậu quả của vụ tai nạn diễn ra trước đó chỉ 1 tuần, trong chặng đổ dốc cuối trên đường đua Crans-Montana, Thụy Sĩ. Vận động viên trượt tuyết huyền thoại người Mỹ được đưa thẳng tới bệnh viện bằng trực thăng.

Thế nhưng Vonn khiến tất cả phải kinh ngạc khi vẫn xuất hiện tại Thế vận hội mùa đông 2026 với đầu gối trái quấn nẹp. Không những thế, trong buổi tập đổ dốc thứ hai trước khi bước vào cuộc thi chính thức hôm Chủ nhật, cô đạt tốc độ tối đa 126,7 km/h và về đích chậm hơn người dẫn đầu Breezy Johnson chỉ 0,37 giây. Ở tuổi 41, người từng 84 lần vô địch World Cup và 3 lần đoạt huy chương Olympic, buộc các chuyên gia phải đánh giá lại về giới hạn chịu đựng của con người.

Thật không may, Vonn không phải bất khả xâm phạm. Tại Cortina d'Ampezzo hôm Chủ nhật (8/2), chưa đầy 13 giây sau khi bắt đầu trượt xuống, sau khi va gậy trượt tuyết vào cổng, cô mất thăng bằng, loạng choạng rồi bị hất ngược ra sau đường trượt. Trực thăng lại tới đưa Vonn đến bệnh viện, nơi cô được xác định gãy chân trái.

lindsey-vonn-crash-olympics-four.jpg
Cú ngã của Lindsey Vonn tại Thế vận hội mùa đông 2026.

Nhiều người nói rằng Vonn quá cố chấp, vẫn tham dự Thế vận hội mùa đông 2026 trong tình trạng cơ thể không hoàn hảo. Tuy nhiên những vận động viên trượt tuyết đều đồng cảm và dành sự tôn trọng tuyệt đối cho người phụ nữ kiên cường tuổi 41.

Đồng đội của Vonn ở đội tuyển Mỹ, Breezy Johnson, người đã giành huy chương Vàng sau cuộc đua hôm Chủ nhật, nhấn mạnh niềm yêu thích dấn thân vào các thử thách mạo hiểm trên những cung đường của mọi vận động viên trượt tuyết.

Điều này tương tự Claudia Riegler. Ở tuổi 52, vận động viên người Áo đang tận hưởng kỳ Thế vận hội mùa đông thứ năm với tư cách vận động viên nữ lớn tuổi nhất từng tham gia Olympic. Tại nội dung trượt tuyết ván đơn vốn không dành cho những người yếu tim, Riegler dừng bước ở vòng 1/8 trước Ester Ledecka, người trẻ hơn 22 tuổi và nhanh hơn chỉ một giây.

Tuy nhiên đối với vận động viên sinh năm 1973, điều khiến cô hạnh phúc nhất không phải là chiến thắng mà chỉ đơn giản là lướt xuống dốc với chiếc ván và thực hiện những cú ngoặt uyển chuyển. Bên cạnh đó, trực tiếp khẳng định tuổi tác không phải rào cản quá lớn trong thể thao.

neue-rekordhalterin-claudia-rieg.jpg
Claudia Riegler là vận động viên nữ lớn tuổi nhất từng tham gia Olympic.

Khi ở tuổi 30, từng có một huấn luyện viên nói với Riegler rằng cô “quá già” để tham dự và giành chiến thắng ở các cuộc đua. Đó trở thành khoảnh khắc mang tới động lực để cô cố gắng. Và thế là, trong 22 năm qua, Riegler đã nỗ lực không ngừng, chứng minh những người hoài nghi đã sai.

Vonn cũng vậy. Bất chấp tuổi 41 và các chấn thương, đồng thời cũng nhận thức rõ về những rủi ro nhưng là một vận động viên trượt tuyết, với cô mọi thách thức đều đáng để thử.

Vào năm 2019, Vonn buộc phải giải nghệ vì chấn thương đầu gối phải nghiêm trọng sau hàng loạt vụ tai nạn kinh hoàng và trải qua nhiều ca phẫu thuật. Nhưng đến năm 2024, cô quyết định tái xuất và cho thấy quyết tâm cũng như tài năng đáng ngưỡng mộ khi giành được huy chương trong cả năm cuộc đua đổ dốc World Cup, bao gồm hai huy chương Vàng, một Bạc và hai Đồng.

Lần này, tuy không thể hoàn tất câu chuyện của mình trên đường đua, nhưng có thể Vonn sẽ lại tái xuất vào một ngày khác. Thế vận hội mùa đông không chỉ nêu bật sức mạnh thể thao mà còn ca ngợi lòng dũng cảm và ý chí mạnh mẽ. Đôi khi chỉ cần quyết tâm và khát khao theo đuổi đam mê, con người có thể làm nên điều không tưởng.

Thanh Hải
#Hành trình vượt qua chấn thương của Lindsey Vonn #Tinh thần thể thao và ý chí vượt giới hạn tuổi tác #Chấn thương và quyết tâm tham dự Olympic mùa đông 2026 #Nghị lực và cảm hứng từ các vận động viên lớn tuổi #Vai trò của lòng dũng cảm trong thể thao đỉnh cao #Thách thức và chiến thắng trong môn trượt tuyết #Phản ánh về giới hạn của con người trong thể thao #Kỳ tích của vận động viên cao tuổi tại Olympic #Tầm quan trọng của niềm đam mê và quyết tâm trong thể thao #Những câu chuyện truyền cảm hứng từ Olympic mùa đông 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục