Nhận định Man City vs Fulham, 02h30 ngày 12/2: Mồi ngon cho chủ nhà

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Fulham, Premier League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Man City tưởng chừng đã bị loại khỏi cuộc đua vô địch, nhưng màn ngược dòng kịch tính trước Liverpool đã giúp thầy trò Pep Guardiola thắp lại hy vọng bám đuổi Arsenal. Trở về Etihad để tiếp đón Fulham, đội bóng áo xanh đứng trước cơ hội rút ngắn khoảng cách và tiếp tục gây sức ép lên ngôi đầu.

Chiến thắng ngoạn mục của Man City trước Liverpool.

Nhận định Man City vs Fulham

Trong cuộc đại chiến với Liverpool, Bernardo Silva và Haaland ghi bàn mang về chiến thắng đầy kịch tính cho Man City ngay trên sân đấu mà họ chỉ thắng đúng một lần trong 10 chuyến làm khách dưới thời Pep Guardiola. Ba điểm quý giá giúp Man City rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 6 điểm. Cuộc đua vô địch vẫn chưa khép lại, bởi Man City hoàn toàn có thể thu hẹp cách biệt xuống còn 3 điểm nếu đả bại Fulham, trong bối cảnh Arsenal phải làm khách trên sân của Brentford - đội bóng đang có phong độ ổn định .

Trở lại Etihad được xem là lợi thế lớn với Man City. Tại đây, họ đã giành tới 44 điểm trong tổng số 51 điểm tối đa ở 17 trận sân nhà gần nhất tại Premier League, với thành tích 14 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ một thất bại. Đội bóng áo xanh cũng đang trải qua chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà, trong đó có 9 chiến thắng.

Ở phía đối diện, Fulham đang góp mặt trong nhóm các đội cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định gần đây đã khiến họ hụt hơi. Đội bóng thành London để thua 3 trong 4 trận gần nhất, xen kẽ là chiến thắng trước Brighton.Chuỗi kết quả không tốt khiến Fulham tụt xuống vị trí thứ 10, kém đội đang xếp thứ 7 là Brentford 4 điểm trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu.

Thử thách sắp tới được dự báo vô cùng khó khăn với Fulham. Trên cương vị huấn luyện viên, Marco Silva cũng chưa từng tìm được cách khắc chế Man City, khi thua cả 13 lần đối đầu tại Premier League. Fulham cũng toàn thua 8 chuyến làm khách gần nhất tại Etihad, với tổng tỷ số 4-25.

Dù vậy, lịch sử vẫn ghi nhận rằng ba trong bốn chiến thắng hiếm hoi của Fulham trước Man City tại Premier League lại diễn ra ngay trên sân Etihad. Tuy nhiên, để tạo nên thêm một bất ngờ như vậy ở thời điểm hiện tại được xem là nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Man City vs Fulham

Trong 6 vòng đấu gần nhất tại Premier League, Man City thắng 2, hòa 3 và thua 1. Fulham đạt thành tích thắng 2, hòa 1, thua 3.

Lịch sử đối đầu đứng hoàn toàn về phía Man City. Họ đã toàn thắng cả 19 lần chạm trán Fulham gần nhất trên mọi đấu trường, đồng thời thắng liên tiếp 16 trận trước đối thủ này tại Premier League.

Chiến thắng gần nhất của Fulham trước Man City đã diễn ra cách đây gần 17 năm.

Thông tin lực lượng Man City vs Fulham

Man City không có sự phục vụ của Doku, Savinho, Stones, Gvardiol và Kovacic do chấn thương. Khusanov bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Về phía Fulham, Lukic và Cairney nhiều khả năng vắng mặt do chấn thương.

Đội hình dự kiến Man City vs Fulham

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly; Bernardo, Cherki; Semenyo, Haaland.

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Robinson; Iwobi, Berge; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez.

Dự đoán tỷ số Man City 3-1 Fulham