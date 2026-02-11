AFC: Việt Nam đã khiếu nại 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

TPO - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác nhận đã có đơn khiếu nại từ Việt Nam liên quan đến trường hợp của 7 cầu thủ nhập tịch gây tranh cãi của đội tuyển quốc gia Malaysia.

Tổng thư ký liên đoàn bóng đá châu Á, ông Windsor Paul John

Tổng thư ký AFC, Seri Windsor Paul John, đã xác nhận thông tin này: “Chúng tôi (AFC) được FIFA thông báo về vấn đề nhập tịch. Đây là giải đấu thuộc AFC, vòng loại Asian Cup 2027. Chúng tôi nhận được thông tin rằng FIFA điều tra 7 cầu thủ ngay sau trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam (4-0 vào tháng 6/2025).

Lý do dẫn đến cuộc điều tra vì có sự phản đối từ phía Việt Nam. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nhận được thông tin trực tiếp từ FIFA. Sau đó, chúng tôi chờ đợi kết quả cuộc điều tra do FIFA tiến hành. Và cuối cùng, chúng tôi cũng nhận thông báo về án phạt mà FIFA dành cho 7 cầu thủ”.

Đây là diễn biến mới nhất trong vụ 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel bị cáo buộc khai gian hồ sơ để nhập tịch và khoác áo đội tuyển Malaysia.

Việc Việt Nam là bên khiếu nại Malaysia nhập tịch cầu thủ trái phép hay không không mấy quan trọng. Điều quan trọng nhất và được người hâm mộ quan tâm nhất lúc này là thực sự Malaysia có kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao thế giới (CAS) thành công hay không.

Lúc này, CAS đã tạm đình chỉ án phạt 7 tuyển thủ Malaysia. Họ đã trở lại thi đấu trong lúc đợi phán quyết cuối cùng. Ngày 26/2, CAS sẽ tổ chức phiên điều trần trước khi đưa ra quyết định sau cùng ở vụ việc gây tranh cãi này.