Nhận định Sunderland vs Liverpool, 03h15 ngày 12/2: Chuyến đi nhiều cạm bẫy

TPO - Nhận định bóng đá Sunderland vs Liverpool, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả hai đội đều thua ở vòng trước, và giờ mục tiêu của họ là trở lại mạch chiến thắng. Thầy trò Arne Slot có cơ hội tốt hơn để đạt được mục tiêu này nhưng những chuyến làm khách trước Liverpool là một thử thách khó khăn cho bất kỳ CLB nào.

Nhận định trước trận đấu Sunderland vs Liverpool

Sunderland đang đánh mất mình. 3 trận liên tiếp không có đội trưởng Granit Xhaka là 3 trận mọi chuyện không mấy suôn sẻ với họ. Đội bóng đã để thủng lưới 3 bàn trong cả 2 trận đấu với West Ham (1-3) và Arsenal (0-3).

Họ xứng đáng trắng tay cả hai trận vì sự thua kém về thế trận. Tổng cộng sau 180 phút, Sunderland chỉ tạo ra 3 cơ hội nguy hiểm, rõ ràng là không đủ để họ mơ về ít nhất một trận hòa.

Tuy nhiên, chiến thắng trên sân nhà trước Burnley ở vòng gần nhất đã giúp Sunderland lấy lại vị trí trong Top 10. Một lần nữa, họ chứng minh rằng trên sân nhà, Sunderland mới tìm lại phong độ tốt nhất của mình.

Chuỗi trận bất bại tại The Light đã được Sunderland duy trì từ đầu mùa giải. Xét về kết quả các trận đấu ở tổ ấm, đội bóng này nằm trong Top 4 của Premier League, vượt qua cả những đội mạnh như Liverpool, Aston Villa. Thành tích sân nhà tốt là điểm tựa để Sunderland chống cự trước Liverpool vào đêm nay.

Phong độ, lịch sử đối đầu Sunderland vs Liverpool

Liverpool dường như đã vượt qua khủng hoảng, nhưng kết quả của họ ở Premier League vẫn chưa thực sự khả quan. Việc chỉ thắng 1/7 trận gần nhất khiến giấc mơ dự Champions League ngày càng xa vời với Liverpool.

Liverpool đang thi đấu thất thường

Đội bóng áo đỏ không từ bỏ triết lý của mình, không từ bỏ lối chơi quen thuộc. Nó dẫn đến việc các đối thủ thường xuyên bắt bài và chặn đứng nhà đương kim vô địch. Không thể đua ngai vàng, thậm chí giành vé dự Cúp C1 châu Âu cũng là khó khăn. Đó là thực tế mà họ phải đối mặt.

Hôm nay, người hâm mộ The Kop càng có lý do để lo ngại về trạng thái tinh thần của đội sau thất bại 1-2 trước Manchester City ở vòng đấu vừa qua. Đội bóng của Arne Slot đã vươn lên dẫn trước nhờ cú sút phạt tuyệt đẹp của Dominik Szoboszlai, nhưng họ đã sa sút ở những phút cuối, bỏ lỡ chiến thắng và suýt chút nữa để thủng lưới bàn thứ ba.

Đây là lần đầu tiên sau 89 năm Liverpool để thua cả 2 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh trước Man City trong cùng một mùa giải. Chưa hết, họ còn chịu dư âm của trận đấu này là tấm thẻ đỏ của Szoboszlai. Nó sẽ khiến The Kop trầy trật vào đêm nay.

Thông tin lực lượng Sunderland vs Liverpool

Danh sách cầu thủ vắng mặt của Sunderland vẫn không thay đổi trong ba trận đấu liên tiếp. Hai cầu thủ chủ chốt Bertrand Traoré và Granit Xhaka vẫn đang trong quá trình điều trị. Không có cầu thủ nào bị treo giò.

Liverpool đang phải đối mặt với danh sách dài những cầu thủ vắng mặt: Giovanni Leone, Stefan Bajcetic, Alexander Isak, Conor Bradley và Jeremie Frimpong đều bị chấn thương. Joe Gomez dự kiến ​​sẽ trở lại nhưng anh chỉ mới trở lại tập luyện cùng đội. Và cuối cùng là án treo giò của Dominik Szoboszlai.