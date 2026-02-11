Chủ tịch Al Nassr đối mặt nguy cơ mất ghế

TPO - Ban lãnh đạo của CLB Al Nassr đang đứng trước một giai đoạn biến động mạnh khi chủ tịch hội đồng quản trị Abdullah Al Majid sẽ bị miễn nhiệm sau căng thẳng nội bộ kéo dài với siêu sao Cristiano Ronaldo.

Ronaldo và Chủ tịch Abdullah Al Majid trong thông báo gia hạn hợp đồng ngày 26/6/2025.

Theo Al-Riyadh, Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) - đơn vị sở hữu CLB, có thể sớm tiến hành thay đổi nhân sự cấp cao, trong đó ông Abdullah Al Majid được xem là người đứng đầu hội đồng quản trị có nguy cơ mất chức. Nguyên nhân là do mâu thuẫn giữa Al Majid và CEO Jose Semedo, HLV Jorge Jesus, Giám đốc thể thao Simao Coutinho, HLV Jorge Jesus, đội trưởng Ronaldo đang ngày càng sâu sắc.

Nguồn tin cho biết vấn đề bắt đầu leo thang từ đầu năm nay khi quyền hạn tài chính của nhóm cộng sự này bị đóng băng, khiến tiến trình chuyển nhượng và các hoạt động quản lý bị ảnh hưởng đáng kể. Điều này không chỉ gây khó khăn về mặt chuyên môn, mà còn khiến bầu không khí trong CLB trở nên căng thẳng. Một số trách nhiệm tài chính chậm trễ với nhân viên cũng được xem là yếu tố khiến nội bộ Al Nassr rối loạn trong giai đoạn gần đây.

Trong bối cảnh đó, Ban lãnh đạo Al Nassr được cho là đang cân nhắc trao lại quyền hành quản lý và tài chính đầy đủ cho những nhân sự quốc tế là CEO Jose Semedo cùng giám đốc thể thao Simao Coutinho, nhằm vực dậy bộ máy điều hành và tái thiết tính ổn định cho CLB. Động thái này đồng thời có thể đặt dấu chấm hết cho nhiệm kỳ của Al Majid trên cương vị chủ tịch.

Sự thay đổi nhân sự cấp cao tại Al Nassr diễn ra trong bối cảnh đội trưởng Ronaldo được cho là có tiếng nói lớn hơn trong các quyết định nội bộ so với trước đây. Siêu sao người Bồ Đào Nha trước đó từng tạm ngừng thi đấu để phản đối một số điều kiện hoạt động tại CLB, và chỉ trở lại khi các bên nhất trí giải quyết những khác biệt, trong đó bao gồm việc thanh toán các khoản nợ lương cho nhân viên.

Hiện tại, PIF và Al Nassr chưa có thông báo chính thức về kế hoạch miễn nhiệm chủ tịch, nhưng nhiều nguồn tin khẳng định những thay đổi trong bộ máy lãnh đạo có thể sớm được công bố nhằm chấm dứt chuỗi bất đồng và tái lập trật tự trong tổ chức.

Thông tin này đang thu hút sự chú ý lớn trong giới bóng đá Saudi Arabia cũng như cộng đồng người hâm mộ Ronaldo, bởi nó có thể dẫn tới những biến chuyển đáng kể trong cách điều hành và chiến lược phát triển của một trong những CLB giàu tham vọng bậc nhất khu vực.