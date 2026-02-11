Đình Bắc ghi bàn, CAHN đặt một chân vào tứ kết Cúp C2 châu Á

TPO - Đình Bắc có pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp. Anh găm trái bóng vào góc cao ấn định chiến thắng 4-0 cho CAHN. Trong show diễn này, Quang Hải cũng lập cú đúp. Kết quả này coi như giúp đại diện Việt Nam có thể nghĩ tới vòng tứ kết.

foul Hết giờ, CAHN đặt 1 chân vào vòng tứ kết Cúp C2 châu Á CAHN gần như không gặp bất cứ khó khăn nào trước Tampines. Hàng thủ yếu ớt của CLB Singapore không thể ngăn cản Quang Hải và Đình Bắc lập công. Với việc thắng 4-0 ở lượt đi, coi như CAHN đã đặt 1 chân vào vòng tứ kết Cúp C2 châu Á. goal 4-0, Đình Bắc ghi bàn 90'+3: Đình Bắc nhận bóng trong vòng cấm rồi lắc người loại bỏ hậu vệ Tampines. Cú sút của số 9 đưa bóng găm vào góc lưới. 4-0 cho CAHN. report Có 4 phút bù giờ report Tỷ số trận đấu dễ là 3-0 87': Tampines tấn công trong vô vọng trong khi CAHN cũng không còn quá nắn nót ở những tình huống bắn phá. Nhiều khả năng trận đấu khép lại với tỷ số 3-0. report Không vào, quá tiếc cho Đình Bắc 81': Đình Bắc solo tiến gần vòng cấm rồi tung ra cú đá chìm và hiểm. Bóng đi sát sạt cột dọc. report CAHN thay nhiều trụ cột ra nghỉ 78': Việt Anh rời sân, Đình Trọng vào sân. Ngoài ra Thành Long cũng xuất hiện. CAHN đang nỗ lực đưa trận đấu về đích với tỷ số 3-0. Họ ưu tiên cho phòng ngự ở giai đoạn này. report Tốc độ trận đấu chậm dần 70': Tampines không thể tạo ra các pha tấn công sắc nét. Trong khi đó CAHN có dấu hiệu hài lòng với cách biệt 3 bàn. substitution Đình Bắc vào sân 62': HLV Polking đặt niềm tin vào Đình Bắc. Cầu thủ này vào sân thay Quang Hải. report Không vào, quá tiếc cho Tampines 57': Buhagar đi bóng dũng mãnh qua Vitao rồi đối mặt với thủ môn CAHN. Tuy nhiên trong pha đối mặt, cầu thủ của Tampines lại đưa bóng đi lên trời. Cơ hội tốt nhất của đại diện Singapore đã bị bỏ phí. report Cú đá trúng đích đầu tiên của Tampines 53': Cầu thủ Tampines nhận bóng từ cự ly hơn 20 mét và tung ra cú sút căng. Bóng đi trong tầm với của Nguyễn Filip. Đây mới là cú đá trúng đích đầu tiên của Tampines ở trận đấu. report CAHN đang chơi ung dung 50': Với 3 bàn làm vốn, CAHN đang chơi chậm lại. Do vậy, Tampines có nhiều bóng hơn. Nhưng vấn đề là đại diện Singapore chưa biết triển khai bóng thế nào. foul Hiệp 2 bắt đầu 46': Liệu có cơ hội nào cho Tampines khi thế trận họ tạo ra đang quá khiêm tốn so với chủ nhà? foul Hết hiệp 1, một hiệp đấu "trên trình" của CAHN CAHN không ép sân toàn diện nhưng chỉ cần vài khoảnh khắc bùng nổ, họ đã có tới 3 bàn. Mọi thứ diễn ra đơn giản nhiều hơn những gì đại diện Việt Nam dự đoán. report Thế trận quá chênh lệch 42': Rogerio ban bật đơn giản với Alan. Tiền đạo này tung cú đá ở rìa vòng cấm. Bóng đi chệch cầu môn. Đây đã là cú đá thứ 20 của CAHN trong khi Tampines mới có 3 cú sút và đều vô hại. goal 3-0 cho CAHN 37': Hàng loạt sai lầm phòng ngự khiến Tampines nhận bàn thua thứ 3. Không ai kèm Rogerio. Sau 2 cú đá cận thành, tiền đạo Brazil đã làm rung mành lưới. report Trái với dự đoán, CAHN đang trên đường tái lập tỷ số đậm trước Tampines 35': Tampines đánh mất thế trận khá dễ dàng. Nhìn chung, đội bóng Singapore có nhân sự và lối chơi kém xa CAHN. report Các chân sút CAHN hãm thành liên tiếp 33': Artur lướt qua hàng loạt cái bóng áo vàng. Sau đó anh tạt bóng như đặt cho Alan đánh đầu. Bóng bay trúng vị trí thủ môn Tampines. Thế công của CAHN đang là rất sáng. Bàn thứ 3 có thể tới bất cứ lúc nào. report Tỷ số suýt là 3-0 30': Mauk lấy bóng mềm mại bên cánh phải rồi tạt vào như đặt cho Rogerio. Cầu thủ này lắc đầu đưa bóng vào góc xa. Tiếc rằng bóng đi sát sạt cột dọc. CAHN suýt ghi bàn thứ 3. goal 2-0 cho CAHN, Quang Hải lập cú đúp chóng vánh 25': Quang Hải nhận bóng ở trong vòng cấm. Anh loại bỏ hậu vệ Tampines rồi đưa bóng vào góc chết. 2-0 chóng vánh cho CAHN. goal VÀO, Quang Hải ghi bàn 23': Trong thế trận khó khăn, CAHN đã bất ngờ mở điểm khi Quang Hải có mặt kịp thời để đưa bóng vào lưới trống. Trước đó, Artur đã tung ra cú nã đại bác từ 25 mét khiến thủ môn Tampines ói bóng ra. report Liên tiếp các cú đá từ CAHN 22': Hugo Gomes lấy bóng từ biên phải. Sau đó anh trả lại cho đồng đội. CAHN từ đó dứt điểm liên tục nhưng hết Artur, Rogerio hay Việt Anh đều không thể đưa bóng đi qua hàng thủ dày đặc của Tampines. report Trận đấu cân bằng 17': Sau thời gian dâng cao tấn công nhưng thiếu hiệu quả, CAHN đã chuyển trạng thái sang chơi cẩn trọng. Đội bóng này chọn cách tiếp cận chậm rãi. report CAHN đang chơi nửa sân 8': Tampines co đội hình về phòng ngự, tạo khoảng trống cho CAHN chơi nửa sân. Tuy nhiên, không dễ cho chủ nhà vì họ không có nhiều khoảng trống để phối hợp. report Cả hai ăn miếng trả miếng 3': Tampines vừa tổ chức một pha tấn công khá sáng thì CAHN đáp lễ khi Quang Hải mở bóng thuận lợi cho Artur băng xuống. Tiếc rằng cú đá của anh lại thiếu lực. foul Trận đấu bắt đầu report Đình Bắc dự bị CAHN đặt niềm tin vào những nhân tố ngoại. Artur, Alan hay Rogerio sẽ dẫn dắt hàng công. report CAHN đã sẵn sàng cho trận chiến

Bởi lẽ, nó góp phần định đoạt cơ hội đi tiếp của CAHN cũng như Tampines Rovers ở mặt trận quốc tế. Sau khi cùng bị loại tại Cúp C1 Đông Nam Á, cả CAHN lẫn Tampines Rovers chỉ còn mặt trận nước ngoài duy nhất là Cúp C2 châu Á, nơi họ là đại diện duy nhất của quốc gia.

Do vậy, cả 2 sẽ phải thi đấu với lực lượng mạnh nhất, quyết tâm cao nhất và chiến thuật cẩn trọng nhất vào tối nay. Đó là lý do đại diện Việt Nam khó có thể thắng đậm 6-1 như lần gặp nhau vừa qua.

HLV trưởng Noh Rahman của Tampines Rovers đã thể hiện quyết tâm bằng tuyên bố: "Chúng tôi hướng tới kết quả có lợi với mục tiêu tiến vào tứ kết. Tuy thất vọng với trận thua 1-6 trước CAHN nhưng kết quả đó không thể hiện sức mạnh thật sự của đội. Chúng tôi sẽ rút ra được những bài học từ thất bại này".

Tampines là cái tên không thể coi thường

CAHN được đánh giá cao hơn ở trận đấu này. Lực lượng của họ vượt trội, lợi thế sân nhà cũng là điểm tựa của đại diện Việt Nam. Nhưng thi đấu “chiếu dưới” đang là điểm mạnh của Tampines Rovers. Nằm chung bảng với những đối thủ được đánh giá cao hơn như Pohang Steelers hay BG Pathum nhưng Tampines Rovers xuất sắc giành 4 điểm trước đại diện Hàn Quốc (thắng 1-0, 1-1) và đút túi trọn vẹn 6 điểm trước đối thủ Thái Lan (2-1, 2-0).

Trong 4 trận đi và về gặp 2 đối thủ này, Tampines Rovers thắng tới 3, không thua trận nào. Và điểm chung là gần như cả 4 trận họ đều nhường thế trận cho đối thủ, có trận chỉ cầm bóng 25%.

Nhưng hiệu quả vẫn là điều Tampines Rovers vượt trội. CAHN sẽ phải rất chú ý đến chi tiết này khi nhiều trận đấu, họ có xu hướng áp đảo toàn diện nhưng dứt điểm tệ dẫn tới kết quả thiếu khả quan.