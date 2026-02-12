Lê Chúc An trở lại Giải vô địch nghiệp dư nữ châu Á - Thái Bình Dương với vị thế mới

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ở tuổi 17, Lê Chúc An lần thứ 3 đại diện cho golf Việt Nam dự WAAP 2026 tại New Zealand. Việc được The R&A nhắc tên trong nhóm golfer đáng chú ý cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của cô trong bức tranh golf nữ châu lục.

1-9011.jpg

WAAP (Giải vô địch nghiệp dư nữ châu Á - Thái Bình Dương) năm 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 15/2 tại Royal Wellington Golf Club (New Zealand), quy tụ 84 golfer đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Giải do The R&A - tổ chức quản lý golf danh giá bậc nhất thế giới và Liên đoàn Golf châu Á - Thái Bình Dương (APGC) đồng sáng lập, với mục tiêu tạo lộ trình phát triển cho các tài năng nghiệp dư nữ hàng đầu khu vực vươn ra sân chơi đỉnh cao.

Theo đánh giá từ The R&A, Lê Chúc An, đại diện duy nhất của Việt Nam, bước vào giải đấu với sự tự tin lớn sau chiến thắng cách đây hai tuần tại Trang An - AJGA International Pathway Series - giải đấu do Hiệp hội golf trẻ Mỹ tổ chức lần đầu tại Việt Nam. Cô hiện là golfer nữ nghiệp dư có thứ hạng cao nhất Việt Nam, hạng 160 thế giới trên bảng xếp hạng WAGR.

2-3704.jpg

The R&A ghi nhận Chúc An là gương mặt có những bước tiến ổn định trên đấu trường quốc tế. Tại WAAP 2025 tổ chức trên sân Hoiana Shores, cô cán đích ở vị trí T30 - thành tích tốt nhất của một golfer nữ Việt Nam trong lịch sử giải đấu. Trước đó, năm 2024, Chúc An lần đầu góp mặt nhưng chưa vượt qua nhát cắt.

The R&A nhấn mạnh, WAAP 2026 là cơ hội quan trọng để Lê Chúc An tiếp tục thử sức trước những golfer hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời đóng vai trò truyền cảm hứng cho sự phát triển của golf nữ Việt Nam. Việc góp mặt với tư cách đại diện duy nhất cũng cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của Chúc An trong bức tranh golf trẻ của châu lục.

3.jpg

Giá trị của WAAP không chỉ nằm ở quy mô tổ chức mà còn ở phần thưởng dành cho nhà vô địch: suất đặc cách tham dự ba major nữ trong năm 2026 gồm AIG Women’s Open, The Amundi Evian Championship và Chevron Championship. Đây là cơ hội hiếm có để các golfer nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương tiếp cận môi trường đỉnh cao của golf thế giới.

Theo lịch thi đấu do The R&A công bố, Lê Chúc An sẽ xuất phát vòng 1 từ tee số 1 lúc 11h30 (giờ địa phương), thi đấu cùng Sophie Han (Hong Kong, Trung Quốc) và Prim Prachnakorn (Thái Lan).

Trọng Đạt
