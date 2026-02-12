Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Chuyện hy hữu tại Thế vận hội mùa Đông: VĐV thú nhận ngoại tình khi lên bục nhận huy chương

Đặng Lai

TPO - Một cảnh tượng trái ngang đã diễn ra tại Thế vận hội mùa Đông 2026 khi Sturla Holm Laegreid, người đoạt huy chương đồng ở nội dung biathlon cá nhân 20km nam, đã tận dụng cơ hội lên nhận huy chương để nói về việc mình… ngoại tình.

b1741a70-06a6-11f1-8222-ad34ef3f6330.jpg
Sturla Holm Laegreid khóc khi nhận HCĐ

Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp sau trận đấu, thay vì vui vẻ để nói về show diễn của mình, Sturla Holm Laegreid đột nhiên nghẹn ngào và bật khóc. VĐV này bày tỏ sự hối hận: "6 tháng trước, tôi đã gặp được tình yêu của đời mình. Cô ấy là người xinh đẹp và chu đáo nhất trên thế giới. Nhưng 3 tháng trước, tôi đã phạm sai lầm lớn nhất đời mình. Tôi đã phản bội cô ấy”.

Sturla Holm Laegreid vừa nói vừa rơi những giọt nước mắt. Anh bày tỏ sự thất vọng của mình, nói rằng anh chỉ mới thú nhận sự thật với bạn gái cách đây 1 tuần, và tuần vừa qua là “khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời tôi”.

Mặc dù giành được HCĐ Thế vận hội mùa Đông 2026, nhưng đây lại không phải là mối quan tâm hàng đầu của Sturla Holm Laegreid. Thay vào đó, VĐV này dành sự quan tâm đến mối quan hệ đang trên đà tan vỡ.

sturla-holm-laegreid-of-team-norway-at-the-shooting-range-during-the-men-20km-individual-021026-1148c44d40134b3eb228c5734ceb6293.jpg

Trong buổi phỏng vấn, Sturla Holm Laegreid cũng hy vọng sẽ dùng cách này để chuộc lỗi. Anh muốn cho bạn gái biết cô quan trọng với anh đến mức nào. “Dù chỉ còn một chút hy vọng mong manh, tôi vẫn hy vọng có thể cứu vãn tình yêu của mình”, VĐV người Na Uy nhấn mạnh. "Tôi đã giành được HCĐ nhưng cô ấy mới là HCV trong cuộc sống của tôi.

Và tôi chắc chắn rằng nhiều người sẽ nhìn nhận mọi việc khác đi, nhưng trong lòng tôi chỉ có cô ấy. Với tôi, thể thao chỉ đứng thứ 2 trong vài ngày qua. Vâng, tôi ước mình có thể chia sẻ với cô ấy. Tôi cố gắng làm một tấm gương tốt, nhưng tôi lại gây ra một điều ngu ngốc. Tôi đã làm tổn thương người mình yêu thương rất nhiều".

Sturla Holm là VĐV biathlon (môn thể thao mùa Đông kết hợp giữa trượt tuyết băng đồng và bắn súng trường). Anh là nhà vô địch biathlon thế giới. Anh đã làm được điều đó tới 6 lần. VĐV người Na Uy 28 tuổi cũng giành HCV Olympic mùa Đông 2022 ở nội dung biathlon tiếp sức.

Đặng Lai
#Thế vận hội mùa Đông #Olympic #Thế vận hội #VĐV #HCV

Xem thêm

Cùng chuyên mục