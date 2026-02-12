Chuyện hy hữu tại Thế vận hội mùa Đông: VĐV thú nhận ngoại tình khi lên bục nhận huy chương

TPO - Một cảnh tượng trái ngang đã diễn ra tại Thế vận hội mùa Đông 2026 khi Sturla Holm Laegreid, người đoạt huy chương đồng ở nội dung biathlon cá nhân 20km nam, đã tận dụng cơ hội lên nhận huy chương để nói về việc mình… ngoại tình.

Sturla Holm Laegreid khóc khi nhận HCĐ

Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp sau trận đấu, thay vì vui vẻ để nói về show diễn của mình, Sturla Holm Laegreid đột nhiên nghẹn ngào và bật khóc. VĐV này bày tỏ sự hối hận: "6 tháng trước, tôi đã gặp được tình yêu của đời mình. Cô ấy là người xinh đẹp và chu đáo nhất trên thế giới. Nhưng 3 tháng trước, tôi đã phạm sai lầm lớn nhất đời mình. Tôi đã phản bội cô ấy”.

Sturla Holm Laegreid vừa nói vừa rơi những giọt nước mắt. Anh bày tỏ sự thất vọng của mình, nói rằng anh chỉ mới thú nhận sự thật với bạn gái cách đây 1 tuần, và tuần vừa qua là “khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời tôi”.

Mặc dù giành được HCĐ Thế vận hội mùa Đông 2026, nhưng đây lại không phải là mối quan tâm hàng đầu của Sturla Holm Laegreid. Thay vào đó, VĐV này dành sự quan tâm đến mối quan hệ đang trên đà tan vỡ.

Trong buổi phỏng vấn, Sturla Holm Laegreid cũng hy vọng sẽ dùng cách này để chuộc lỗi. Anh muốn cho bạn gái biết cô quan trọng với anh đến mức nào. “Dù chỉ còn một chút hy vọng mong manh, tôi vẫn hy vọng có thể cứu vãn tình yêu của mình”, VĐV người Na Uy nhấn mạnh. "Tôi đã giành được HCĐ nhưng cô ấy mới là HCV trong cuộc sống của tôi.

Và tôi chắc chắn rằng nhiều người sẽ nhìn nhận mọi việc khác đi, nhưng trong lòng tôi chỉ có cô ấy. Với tôi, thể thao chỉ đứng thứ 2 trong vài ngày qua. Vâng, tôi ước mình có thể chia sẻ với cô ấy. Tôi cố gắng làm một tấm gương tốt, nhưng tôi lại gây ra một điều ngu ngốc. Tôi đã làm tổn thương người mình yêu thương rất nhiều".

Sturla Holm là VĐV biathlon (môn thể thao mùa Đông kết hợp giữa trượt tuyết băng đồng và bắn súng trường). Anh là nhà vô địch biathlon thế giới. Anh đã làm được điều đó tới 6 lần. VĐV người Na Uy 28 tuổi cũng giành HCV Olympic mùa Đông 2022 ở nội dung biathlon tiếp sức.