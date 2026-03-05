AFC vào cuộc, Malaysia nguy cơ lớn bị xử thua Việt Nam 0-3

TPO - Sau khi bị Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo, hy vọng cuối cùng để lật ngược thế cờ với FIFA của Malaysia chấm dứt. Giờ đây, kết cục của tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 sẽ đặt vào tay AFC.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor Paul cho biết AFC đã tiếp nhận kết luận từ CAS và ngay lập tức chuyển hồ sơ lên Ủy ban Kỷ luật để xử lý bước tiếp theo. AFC từ chối bình luận về mọi thứ liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra, hoặc các hành động của Ủy ban Kỷ luật.

Trang New Straits Times của Malaysia viết: "Từ phản hồi mới nhất của AFC, đồng nghĩa với việc số phận cuối cùng của bóng đá Malaysia, bao gồm chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 của đội tuyển, sẽ phụ thuộc vào phán quyết từ Ủy ban Kỷ luật".

Trước đó, Tổng thư ký Windsor cho biết AFC đang theo dõi sát sao động thái từ CAS sau khi Malaysia gửi đơn kháng cáo. Trong trường hợp Malaysia bị bác đơn, AFC chính thức vào cuộc để làm rõ các trận đấu Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch ở vòng loại Asian Cup 2027. Chính AFC chứ không phải FIFA ra quyết định liệu Malaysia có bị xử thua Việt Nam và Nepal không.

Theo quy định của FIFA và AFC, khi một đội bóng sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, họ sẽ bị xử thua 0-3 ngay lập tức. Trước khi Malaysia kháng cáo lên CAS, đội tuyển nước này đã bị FIFA xử thua 0-3 trước Cape Verde, Palestine và Singapore ở các trận giao hữu.

Trong trường hợp bị AFC xử thua 2 trận, Malaysia sẽ hết cửa cạnh tranh vé đến vòng chung kết Asian Cup 2027. Trước đó, qua nhận định của nhiều chuyên gia, trang NST tin rằng trong trường hợp Malaysia bị CAS bác đơn kháng cáo, đội tuyển của họ nắm nguy cơ rất cao bị xử thua Việt Nam và Nepal.

Trong trường hợp thoát bị xử thua, Malaysia sẽ bước vào trận đại chiến Việt Nam với nhiều lợi thế trong tay. Với 7 cầu thủ nhập tịch, án phạt cấm thi đấu 12 tháng vẫn được giữ nguyên. Nhưng phán quyết từ CAS có vài điều chỉnh so với án phạt từ FIFA, khi 7 cầu thủ vẫn được tập luyện trong thời gian bị cấm thi đấu.