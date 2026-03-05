Nhận định Nữ Bangladesh vs Nữ Triều Tiên, 09h00 ngày 6/3: Khó có bất ngờ

Nhận định Nữ Bangladesh vs Nữ Triều Tiên

Ở trận ra quân, tuyển nữ Bangladesh phần nào gây khó khăn cho nhà đương kim vô địch Trung Quốc khi chỉ chịu thua 0-2. Tuy nhiên, thực tế sân cỏ cho thấy nữ Bangladesh không có cơ hội tạo ra bất ngờ trước đối thủ này. Cho dù cầm bóng 41% - con số không quá tệ, nhưng tuyển nữ Bangladesh để cho nữ Trung Quốc dứt điểm 24 lần, trong đó có 11 lần trúng đích. Họ chỉ thủng lưới 2 lần chủ yếu nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ môn trẻ Mile Akter.

Trong khi đó, nữ Triều Tiên cho thấy sức mạnh của ứng cử viên vô địch khi thắng dễ nữ Uzbekistan 3-0 với 3 bàn thắng được ghi ngay trong hiệp 1, đều do công tiền đạo Myong Yu Jong.

HLV Ri Song Ho sử dụng nhiều cầu thủ trẻ từng giúp nữ Triều Tiên vô địch World Cup nữ U20 năm 2024, nhưng đội bóng của ông vẫn vượt trội đối thủ. Theo thống kê của ban tổ chức, tuyển nữ Triều Tiên cầm bóng đến 81% và tung ra 28 lần dứt điểm trước Uzbekistan, trong khi đối thủ chỉ sút đúng 1 lần. Họ cũng hưởng đến 12 pha phạt góc, trong khi Uzbekistan không có quả phạt góc nào.

Với những gì hai đội thể hiện trong trận quân, giới chuyên gia cho rằng tuyển nữ Bangladesh khó lòng gây khó cho nữ Triều Tiên, đặc biệt khi HLV Ri Song Ho vẫn tỏ ra rất thận trọng. Trước trận đấu, HLV Ri Song Ho thừa nhận tuyển nữ Bangladesh mạnh hơn dự đoán ban đầu của ông và các trợ lý.

HLV Ri Song Ho cảnh giác với hàng công của tuyển nữ Bangladesh, nhấn mạnh vào số 17 Rituparna Chakma. Điều này cho thấy tuyển nữ Triều Tiên nghiên cứu kỹ đối thủ ra sao, cho dù họ được đánh giá mạnh vượt trội. Nó cũng đồng nghĩa với việc tuyển nữ Bangladesh gần như không có cơ hội tạo ra bất ngờ.

Tuyển nữ Bangladesh có lẽ sẽ tiếp tục cố gắng hạn chế bàn thua để hướng đến trận đấu quyết định với nữ Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng.

Phong độ Nữ Bangladesh vs Nữ Triều Tiên

Dự đoán tỷ số: Nữ Bangladesh 0-2 Nữ Triều Tiên

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.