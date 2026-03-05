Rodrygo lỡ hẹn World Cup 2026: Thời cơ đã tới với Neymar?

TPO - Cánh cửa dự World Cup 2026 của Neymar đã mở rộng hơn khi Rodrygo nghỉ thi đấu dài hạn. Song, cựu sao PSG phải ra sân ổn định và cải thiện phong độ trong thời gian tới để thuyết phục được HLV Carlo Ancelotti.

Đúng ở cột mốc World Cup 2026 đếm ngược 100 ngày, "Selecao" nhận hung tin vì chấn thương của Rodrygo. Tiền đạo Real Madrid bị đứt dây chằng và tổn thương sụn chêm, do đó chắc chắn vắng mặt đến hết năm 2026 và bỏ lỡ World Cup 2026. Đây là cú sốc cho tuyển Brazil khi Rodrygo luôn là một phần quan trọng trong toan tính của HLV Ancelotti. Và khi Rodrygo vắng mặt, cơ hội dự World Cup 2026 mở ra cho những cầu thủ khác.

Trên hàng công Brazil, HLV Ancelotti đã tạm thời gạt bỏ Neymar. Ở đợt tập trung đội hình gần nhất vào tháng 11/2025, ông đặt niềm tin vào Estevao, Joao Pedro, Luiz Enrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrygo, Vinicius, Vitor Roque.

Hướng đến đợt tập trung mới nhất của Brazil, sắp được công bố đội hình vào ngày 16/3, hàng công "Selecao" sẽ thay đổi khi Raphinha và Endrick đang có phong độ cực tốt ở CLB. Martinelli cũng đã sẵn sàng. Tính cả Antony và Neymar, cuộc cạnh tranh ở hàng công Brazil đang rất khốc liệt.

HLV Ancelotti từng khẳng định ông trân trọng và nể phục với thành tựu của Neymar ở đội tuyển. Cựu HLV Real Madrid biết rõ tất cả CĐV Brazil đều mong muốn Neymar trở lại và có cơ hội góp mặt ở World Cup 2026. Song, HLV Ancelotti khẳng định ưu tiên của ông vẫn là triệu tập cầu thủ ra sân ổn định và có phong độ tốt.

Ở trận gần nhất ra sân tại giải Brazil, Neymar lập cú đúp vào lưới Vasco, giúp Santos thắng 2-1. Trong 2 trận ra sân gần đây cho Santos, Neymar đều chơi đủ 90 phút. Đây là tín hiệu tích cực cho ngôi sao 34 tuổi sau quãng thời gian dài vật lộn với thể trạng, thường xuyên không chơi đủ 90 phút.

Chuyên trang thể thao GE của Brazil nhận định: "Neymar luôn là cầu thủ đặc biệt của bóng đá Brazil. Neymar sẽ không phải cạnh tranh với ai ở cùng vị trí nếu thật sự khỏe mạnh. Chỉ cần ra sân đều đặn, cơ hội trở lại đội hình Brazil dự World Cup 2026 sẽ gần hơn với Neymar".

Ngày 11/3, Neymar cùng Santos đối đầu Mirassol trước khi HLV Ancelotti công bố danh sách triệu tập vào ngày 16/3. Đây sẽ là trận đấu bước ngoặt, thậm chí là định đoạt cơ hội dự World Cup của cựu sao Barca.

Neymar hiện là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Brazil, vượt qua kỷ lục 77 bàn của huyền thoại Pelé vào tháng 09/2023. Tính đến tháng 3/2026, anh đã ghi được 79 bàn thắng sau 128 trận khoác áo Selecao (đứng thứ 2 về số lần ra sân, sau Cafu).