Thể thao

Google News

Nữ tuyển thủ Iran khóc khi họp báo Asian Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Một nữ cầu thủ đội tuyển Iran đã khóc trong cuộc phỏng vấn trước trận đấu thứ 2 ở vòng chung kết Asian Cup 2026.

iran-2.jpg
Sara Didar khóc và vội rời họp báo

Hôm 4/3, hai đội Iran và Australia đã tham dự buổi họp báo để chuẩn bị cho màn so tài vào lúc 16h00 ngày 5/3. Sara Didar, người tham dự họp báo cùng HLV Marziyeh Jafari của tuyển nữ Iran, đã nhận được câu hỏi “Cô nghĩ gì về tình hình ở quê nhà?” trong bối cảnh Iran đang là tâm điểm của những cuộc xung đột.

Trong lúc trả lời, Sara Didar đã không thể kìm được những giọt nước mắt. Cô thừa nhận rất lo lắng cho gia đình và những người thân yêu trong bối cảnh hỗn loạn, đường dây liên lạc bị cắt đứt.

“Tất nhiên, tất cả chúng tôi đều lo lắng và rất tiếc về những gì đã xảy ra với Iran cũng như gia đình chúng tôi ở Iran”, Didar nói. “Tôi hy vọng rằng đất nước chúng tôi sẽ đón nhận những tin tốt trong tương lai, và tôi hy vọng rằng đất nước tôi sẽ tiếp tục đứng vững trước khó khăn”.

iran-1.jpg

Didar vừa nói vừa ướt đẫm lệ. Cô đã cố gắng kiềm chế cảm xúc. Theo ghi nhận của kênh ABC (Australia), Didar đã vội rời đi sau khi trả lời, khiến buổi họp báo kết thúc sớm hơn dự kiến.

Đội tuyển nữ Iran đang là tâm điểm của Asian Cup 2026, nhưng phần lớn các câu hỏi xoay quanh đội tuyển này lại không liên quan đến chuyên môn. Thay vào đó, các phóng viên tập trung xoáy vào chủ đề là xung đột tại quốc gia này. Do vậy mà nhiều câu hỏi của truyền thông đã bị ban tổ chức Asian Cup 2026 nhắc nhở. Ở buổi họp báo trước trận ra quân với Hàn Quốc, HLV Marziyeh Jafari cũng bỏ qua một vài câu hỏi thiếu tế nhị.

Về phía HLV tuyển Australia, Joe Montemurro, ông nhấn mạnh rằng mong muốn được thấy đội tuyển nữ Iran “được tiếp đón chu đáo nhất” khi tham dự Asian Cup 2026. Thực tế, ban tổ chức cũng dành cho các cô gái Iran sự quan tâm tối đa, với một lực lượng an ninh dày đặc được bố trí để bảo vệ đội tuyển này trong lúc họ tập luyện và thi đấu.

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đặng Lai
#Asian Cup 2026 #Cúp châu Á #bóng đá nữ #Iran #tuyển nữ Iran #nữ Việt Nam #Mai Đức Chung #Thanh Nhã #Huỳnh Như #Trần Thị Duyên

