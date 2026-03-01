Chủ tịch Liên đoàn bóng đá xác nhận tuyển Iran 'khó dự World Cup 2026'

Iran là một trong số 48 đội tuyển góp mặt ở VCK World Cup 2026, sự kiện diễn ra trên đất Mỹ, Canada và Mexico trong Hè này. Tất cả 3 trận đấu vòng bảng của họ (gặp Bỉ, New Zealand và Ai Cập) đều diễn ra trên đất Mỹ.

Trong đó, 1 trận diễn ra ở thành phố Seattle, 2 trận ở thành phố Los Angeles. Khả năng Iran bỏ World Cup 2026 từ lâu đã được nhắc đến và lúc này, nó đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran (FFI), ông Mehdi Taj, xác nhận trên hãng tin ANA: “Mỹ đang tấn công chúng ta. Đây là một sự việc sẽ được các quan chức thể thao nước nhà nghiên cứu. Sau thời gian cân nhắc, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về vấn đề này. Nhưng có một điều chắc chắn là với cuộc tấn công, chúng ta khó có thể nhìn về World Cup với những hy vọng. Vì Mỹ là quốc gia đăng cai sự kiện này”.

Một quốc gia châu Á sẽ thay Iran dự World Cup 2026?

Cũng theo ông Mehdi Taj, không ít cầu thủ bóng đá đã thiệt mạng sau các vụ không kích vào lãnh thổ Iran. Giải vô địch quốc gia nước này đã bị đình trệ vô thời hạn. Tương lai của nhiều cầu thủ bóng đá Iran cũng đang đứng trước tương lai u ám.

Về phía FIFA, sau vụ xung đột băng đảng ở Mexico, cơ quan này chắc chắn lại đau đầu với những biến cố mới nhất ở Trung Đông. Phát ngôn viên FIFA cho biết tổ chức này “đang theo dõi sát sao mọi diễn biến” và thừa nhận “tình hình đang rất phức tạp”.

Khả năng FIFA phải tìm quốc gia thay thế Iran đang ngày một lớn hơn. Và có thể các quan chức FIFA đã phải tính tới thể thức đá play-off khu vực châu Á để chọn ra một nước lấp vào khoảng trống mà đội tuyển Iran sắp bỏ lại.