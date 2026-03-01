Nhận định Arsenal vs Chelsea, 23h30 ngày 1/3: Khẳng định vị thế

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Chelsea, vòng 28 Ngoại hạng Anh lúc 23h30 ngày 1/3 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Arsenal và Chelsea. Arsenal tiếp tục có cơ hội khẳng định vị thế dẫn đầu khi tiếp đón The Blues.

Nhận định Arsenal vs Chelsea

Arsenal đã dập tắt những lời bàn tán xôn xao vào cuối tuần trước. Cú sảy chân của Arsenal trước Wolves đã mở ra cơ hội cho Manchester City thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Premier League xuống còn hai điểm, và đội bóng của Pep Guardiola đã tận dụng điều đó bằng chiến thắng trước Newcastle vào thứ Bảy. Kết quả này khiến Pháo thủ chịu đựng áp lực ngàn cân khi bước vào trận derby London với đại kình địch đáng ghét Tottenham. Tuy nhiên, họ đã vượt qua một cách đơn giản với cú đúp Viktor Gyokeres và Eberechi Eze.

Chiến thắng 4-1 ngay trên sân Tottenham đã giúp Arsenal khôi phục lại khoảng cách 5 điểm với Man City. Ngoại trừ sai lầm của Declan Rice dẫn đến bàn thắng của Randal Kolo Muani, đó là một màn trình diễn áp đảo của Pháo thủ - chính xác là kiểu màn trình diễn mà họ cần để vững vàng trở lại trong cuộc đua giành chức vô địch.

Man City vẫn thi đấu ít hơn Arsenal một trận và luôn sẵn sàng “thổi lửa” vào gáy thầy trò HLV Mikel Arteta. Với những gì Man City thể hiện dưới triều đại của Pep Guardiola, Arsenal hiểu rõ họ không được phép sảy chân thêm lần nào nữa. Tiếp đón Chelsea sẽ là cơ hội để Pháo thủ tái khẳng định vị thế của đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh suốt thời gian qua.

Chelsea hành quân đến sân Emirates sau khi đánh mất 2 điểm quý giá vào phút cuối trước Burnley ở trận đấu gần nhất. The Blues đã trải qua “tuần trăng mật” với tân HLV Liam Rosenior và bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Họ đã hòa liên tiếp 2 đối thủ yếu là Leeds và Burnley trên sân nhà.

Trước đó, Chelsea thua chính Arsenal 2 trận tại vòng bán kết Carabao Cup với tổng tỷ số 2-4. Rosenior phải đối mặt với một số chỉ trích về màn trình diễn của Chelsea trong trận lượt về, khi họ thi đấu bạc nhược và bế tắc cho dù rơi vào thế buộc phải thắng. The Blues có 14 cú sút, nhưng chỉ có 2 cú sút trúng đích và hiệu số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ là 0,64. Cựu cầu thủ Chelsea, Kai Havertz ghi bàn thắng quyết định ở những phút cuối trận khiến mọi chuyện tệ hại hơn với đội bóng áo xanh.

Theo nhận định chung của giới mộ điệu, Chelsea khó tránh khỏi kết cục tương tự trong trận đấu đêm nay tại Emirates. Phong độ của Chelsea không tốt, trong khi Arsenal luôn chắc chắn tại sân nhà. Thống kê cho thấy The Blues “yếu bóng vía” khi thua 8 trong 9 trận gần nhất làm khách của các đội bóng dẫn đầu Ngoại hạng Anh. Ngược lại, Pháo thủ rất thích các trận derby London. Họ chỉ thua 1 trong 25 trận derby gần nhất (thắng 18, hòa 6).

Arteta là "vua" derby London

Thành tích đối đầu Arsenal vs Chelsea

Trong trận đấu thứ hai dẫn dắt Arsenal vào tháng 12 năm 2019, Arteta đã để thua Chelsea với tỷ số 2-1 tại sân Emirates. Kể từ đó, đội bóng Arsenal của ông chỉ thua một trong 15 trận gặp Chelsea trên mọi đấu trường (thắng 10, hòa 4).

Thực tế, 10 chiến thắng trước Chelsea là thành tích tốt nhất mà Arteta đạt được trước một đối thủ khi dẫn dắt Arsenal (cùng với 10 chiến thắng trước Wolves). Arsenal của Arteta cũng đã ghi nhiều bàn thắng (31) vào lưới Chelsea hơn bất kỳ đội nào khác.

Arsenal đã thắng Chelsea trong ba trận sân nhà gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh, lần cuối cùng họ thắng liên tiếp nhiều trận hơn là từ năm 1990 đến năm 1994 (năm trận).

Phong độ Arsenal vs Chelsea