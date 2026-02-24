Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025-26 Ngày Arsenal tấn công đến cùng

TPO - Sau khi hứng chịu vô số lời chỉ trích về sự “hèn nhát” dẫn đến trận hòa tai hại trước Wolves, Arsenal giống như đã lột xác hoàn toàn khi làm khách của Tottenham. Có vẻ như cuối cùng, Pháo thủ cũng quyết định chơi tấn công đến phút chót và cố gắng gia tăng cách biệt thay vì tìm cách bảo vệ lợi thế mong manh.

Arsenal đứng dậy mạnh mẽ sau những lời chỉ trích. Ảnh: AP

Với bầu không khí thù địch thường thấy của trận derby thành London giữa Tottenham và Arsenal, đội khách bị la ó và chế giễu ngay từ khi khởi động. Hệ thống loa sân vận động thậm chí còn gào lên: “Họ đang run lắm rồi!”. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

Pháo thủ không hề run sợ. Họ vào trận với sự lì lợm, quyết liệt, và thể hiện ý chí kiên cường ngay ở thời điểm khó khăn nhất - đó chính là những thứ tạo nền tảng cho chiến thắng thuyết phục ngay tại Tottenham Hotspurs Stadium.

Việc nhắc đến yếu tố tâm lý là điều dễ hiểu, nhất là khi Arsenal vừa trải qua những khoảnh khắc mong manh gần đây. Nhưng Tottenham không hề biết rằng, trong vài ngày qua, Arsenal đã âm thầm tự chữa lành, siết lại tập thể, chuẩn bị kỹ lưỡng và nạp lại năng lượng sau cánh cửa đóng kín.

HLV Mikel Arteta chia sẻ về quãng thời gian đội bóng của ông sống trong cảm xúc hỗn độn sau khi đánh rơi điểm khó hiểu trước Wolves, rồi chỉ 4 ngày sau đã chơi đầy tự tin để đâm thẳng vào “trái tim” đại kình địch cùng thành phố:

“Bạn phải tự kéo mình dậy vì sẽ có lúc cảm thấy tức giận, thất vọng, thậm chí xấu hổ.

Chúng tôi là tập thể nhiều quốc tịch, mỗi người có cảm xúc khác nhau, nên bạn phải kéo tất cả lại với nhau. Chúng tôi nói với nhau rằng: ‘Hãy yêu thương các cầu thủ khi họ cần điều đó nhất’. Thật vui khi được dành thời gian bên họ, để tất cả cùng đồng lòng. Nhưng sau cùng, bạn vẫn phải thể hiện điều đó trên sân.”

Điều Arsenal mong đợi đã đến

Cách Arsenal thể hiện trên sân đặc biệt đáng chú ý ở một điểm: hàng công của họ thực sự bùng nổ như mong đợi.

Đây là điều Pháo thủ đã chờ đợi từ khá lâu - thậm chí có thể nói là cả mùa giải, nếu xét đến việc họ chưa duy trì được mảng miếng tấn công ổn định với một nhóm cầu thủ tuyến trên thực sự gắn kết và cùng nhau thăng hoa.

Gyokeres đã có 10 bàn ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: AP

Sự chú ý thời gian qua dồn vào ba tân binh được đưa về mùa hè trước để làm mới và tăng chiều sâu cho hàng công. Arteta vẫn kiên trì với họ - mà thực tế ông cũng buộc phải làm vậy - nhất là trong lúc chờ Kai Havertz đủ sung sức để gánh khối lượng thi đấu nặng hơn.

Ở trận này, Viktor Gyokeres và Eberechi Eze đều được xếp đá chính (còn Noni Madueke vào sân từ ghế dự bị khá muộn). Từ khi gia nhập Arsenal, cả Gyokeres lẫn Eze liên tục trải qua các giai đoạn khó khăn.

Thế nhưng, cả hai trông như vừa được tiêm một liều tự tin cực mạnh, đặc biệt trong hiệp 2. Họ chơi đầy năng lượng, đầy cảm hứng, khiến người ta phải tự hỏi: “Đây là ai vậy? Họ giấu phong độ này ở đâu suốt thời gian qua?”

Arteta nói rất rõ về kỳ vọng với các cầu thủ: “Bạn phải thể hiện đúng lúc. Khi trận đấu ở ranh giới mong manh và mọi người bắt đầu nghi ngờ, đó là lúc bạn phải đứng lên.”

Và thật khó có thời điểm nào ý nghĩa hơn để Arsenal cởi bỏ những ràng buộc nơi hàng công: trong trận derby, trên sân đối thủ đáng ghét nhất, giữa cuộc đua vô địch và áp lực nghẹt thở của Premier League.

Chìa khóa Saka

Không phải ngẫu nhiên khi các cầu thủ tấn công Arsenal chơi hưng phấn hơn trong bối cảnh Bukayo Saka đạt trạng thái tốt nhất.

Giống như các tân binh đắt giá, ngôi sao quan trọng nhất của Arsenal cũng có một mùa giải không hề dễ dàng. Anh bị hành hạ bởi chấn thương gân kheo rồi chấn thương hông, đồng thời phải tìm lại nhịp điệu thi đấu sau ca phẫu thuật lớn năm ngoái.

Saka mừng hợp đồng mới bằng màn trình diễn đỉnh cao. Ảnh: AP

Được trả lại vị trí sở trường bên hành lang phải, Saka ngay từ đầu đã chủ động biến mình thành nỗi ám ảnh của Tottenham. Anh giống như “nhạc trưởng” của đội bóng dù chơi dạt cánh: cầm bóng, tăng tốc, tạo đột biến, kéo cả hệ thống đi lên.

Rất nhanh, sự ăn ý giữa Saka và Eze - khi cả hai cùng “vào phom” - tạo ra các phương án tấn công đầy hấp dẫn cho Pháo thủ. Bộ đôi này đập tan các ý kiến cho rằng đội bóng của Arteta dễ rơi vào bế tắc khi gặp đối thủ chơi phòng ngự số đông.

Arteta hết lời ca ngợi Saka: “Tôi rất thích thái độ, sự hiện diện và cách cậu ấy kiểm soát trận đấu. Ngay từ đầu, phản ứng đầu tiên của Saka là muốn áp đảo đối phương và khẳng định vị thế của bản thân. Và đó là điều tôi yêu thích nhất.”

Saka là trung tâm của gần như mọi tín hiệu tích cực. Ý đồ chơi bóng chủ động của anh được đền đáp khi anh thoát xuống sát biên ngang rồi trả ngược vào trong cho Eze. Với chạm đầu tiên, Eze tâng bóng lên, và khi bóng rơi xuống, anh vươn người mềm mại như một vũ công ballet để tung cú volley ghi bàn.

Giữa lúc ăn mừng, Declan Rice còn nhắc đồng đội phải giữ cái đầu lạnh. Nhưng rồi… Arsenal lại tự làm khó mình, trước khi hiệp hai xóa sạch mọi nghi ngờ. Khả năng tự khiến mình trượt chân của Arsenal đôi khi thật đáng kinh ngạc.

Rice - người vốn là điểm tựa chắc chắn nhất - lại mắc một sai lầm quá lạ lẫm, trao cho Tottenham thứ mà họ gần như không tự tạo ra được. Trong tình huống dọn bóng gần vòng cấm đội nhà, anh xử lý chần chừ và “biếu” cơ hội cho Randal Kolo Muani, người tận dụng để ghi bàn từ cơ hội thực sự duy nhất của Spurs trong cả trận.

Trong ít phút, câu chuyện “Arsenal thiếu bản lĩnh” bỗng trở nên có lý.

Nhưng rồi hiệp hai của Arsenal đã đập tan hoàn toàn ý kiến đó. Khi giành lại thế dẫn bàn, họ chơi với một nguồn năng lượng và sự tập trung khác hẳn. Thay vì co lại để bảo vệ thành quả, Arsenal lao lên săn thêm bàn thắng.

Đó là dấu hiệu của một đội bóng không chỉ muốn thắng - mà muốn khẳng định mình.

Ngày Arsenal tấn công đến cùng

Gyokeres có một trận đấu xuất sắc ở gần như mọi khía cạnh. Arsenal đã chờ màn trình diễn như thế này rất lâu. Cả hai bàn thắng của anh đều là mẫu mực cho một trung phong đẳng cấp. Ở bàn đầu tiên, ngôi sao người Thụy Điển khống chế gọn gàng, rồi tung cú dứt điểm như búa bổ với độ xoáy không thể cản phá trong tích tắc. Bàn thứ hai cũng được kết thúc cực kỳ dứt khoát, sau pha tì văng hậu vệ Tottenham.

Arteta quyết định bỏ sự "cầu toàn" thường thấy?

Không chỉ ghi bàn, Gyokeres còn chơi nhiệt tình trong khâu pressing, di chuyển không bóng và liên kết lối chơi với sự hào hứng rõ rệt.

Trong khi đó, Eze dường như càng đá càng tận hưởng bầu không khí trận đấu. Những pha chạm bóng tinh tế, những bước di chuyển đánh lừa đối thủ - đây mới chính là phiên bản Eze mà Arsenal không thể để vuột mất. Đây là Eze của trí tưởng tượng, của cảm hứng, của sự phóng khoáng khi được sải cánh tự do.

Việc anh chơi hiệu quả trước chính đội bóng từng theo đuổi mình suốt mùa hè - trước khi cuộc nói chuyện định mệnh với Arsenal diễn ra - trở thành một điểm nhấn đặc biệt trong mùa giải đầy thách thức thích nghi.

Và nếu một cầu thủ lớn lên với tình yêu dành cho Arsenal có điểm ngọt ngào nào đó, thì hẳn chẳng có gì hơn việc tỏa sáng trước kình địch truyền kiếp Tottenham. Sau cú hat-trick ở Emirates ở lượt đi, Eze tiếp tục lập cú đúp tại sân nhà của Tottenham, tạo nên thành tích ghi bàn quá ấn tượng trước đối thủ đặc biệt này.

Arteta tiết lộ thêm về tâm trạng của Eze: “Tôi có thể thấy cậu ấy muốn chứng tỏ điều gì đó.

Cậu ấy bực, thậm chí bực cả tôi, vì hôm trước tôi không cho cậu ấy đá chính, và cả vài quyết định khác của tôi nữa. Và giờ tôi phải hiểu cách làm sao để khai thác được phiên bản tốt nhất của cậu ấy.”

Nhiều người tin rằng việc Arsenal quyết định duy trì sức ép ngay cả khi đã dẫn bàn là yếu tố quan trọng để các cầu thủ tấn công của họ tỏa sáng. Trước Tottenham, Eze và Gyokeres rõ ràng đã được hưởng lợi khi không phải lùi về quá sâu, và khi các đồng đội của họ không tìm cách phá bóng vô định.

Arsenal đã lột xác, hay chỉ là nhất thời?

Đây mới là điều quan trọng.

Khi Arsenal thắng Tottenham với cùng tỷ số 4-1 hồi tháng 11 năm ngoái, họ sau đó tiếp tục hạ Bayern Munich 3-1 với lối chơi rất đẹp mắt, và những phẩm chất của một tập thể đang lớn lên trông đầy hứa hẹn. Từ đó đến nay, Arsenal đã có nhiều giai đoạn thăng hoa nhưng cũng không ít lần đi xuống, trong hành trình tìm kiếm dáng vẻ của một nhà vô địch tiềm năng giữa guồng quay khắc nghiệt của mùa giải.

Arsenal duy trì sức ép đến phút cuối trước Tottenham. Ảnh: AP

Vì thế, câu hỏi đặt ra là: liệu “liều thuốc” mang tên chiến thắng trước Tottenham lần này có trở thành bước ngoặt thực sự cho thấy Pháo thủ đã lột xác hay không? Hay đó chỉ là kết quả của phản ứng cảm xúc nhất thời khi họ đối mặt với những lời chỉ trích và ý nghĩa đặc biệt của trận derby.

Điều đó vẫn cần thời gian trả lời. Đừng quên đối thủ của Arsenal - Tottenham vốn đang chạm đáy và có thể thua bất cứ đối thủ nào tại Anh.

Nhưng có lẽ, như trận đấu này đã chứng minh, cách tốt nhất để Arsenal đối phó với áp lực và sự căng thẳng là… chủ động tấn công - tấn công đến cùng.

Arteta khép lại bằng một thông điệp rất đúng tinh thần của Arsenal lúc này:“Chúng tôi đã cho tất cả thấy khả năng của đội bóng này. Nhưng sau đó, chúng tôi phải thể hiện điều đó hết lần này đến lần khác”.