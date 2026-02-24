Bóng đá Việt Nam: Năm Ngọ, mã đáo công thành

TPO - Hàng loạt đội tuyển quốc gia góp mặt ở các vòng chung kết châu Á, phản ánh quá trình xây dựng lực lượng dài hạn và mục tiêu duy trì vị thế ở sân chơi lớn. Năm 2026, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục hướng đến mục tiêu ở các đấu trường khác nhau, trong đó đội tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang-sik sẽ đối diện 2 cuộc đua lớn, gồm ASEAN Cup 2026 và Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Bóng đá Việt Nam khép lại năm 2025 đầy thành công, tiếp tục hướng đến các mục tiêu lớn trong năm 2026

Năm 2025 khép lại với thành công rực rỡ của bóng đá Việt Nam khi nhiều ĐTQG cùng góp mặt tại các vòng chung kết châu Á. Đây là kết quả của quá trình xây dựng lực lượng dài hạn, với mục tiêu duy trì sự hiện diện ở các sân chơi lớn và tạo nền tảng cho những tham vọng xa hơn.

Bóng đá nam và những nhiệm vụ quan trọng

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, trọng tâm trước mắt vẫn là vòng loại Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam đang duy trì sự cạnh tranh trong bảng đấu, trong bối cảnh Malaysia vướng vấn đề pháp lý liên quan đến cầu thủ nhập tịch có thể làm thay đổi cục diện. Dù vậy, ban huấn luyện xác định tiếp cận vấn đề thuần túy chuyên môn, xây dựng kế hoạch nhân sự dựa trên những cầu thủ đủ điều kiện thi đấu và tập trung vào các trận quyết định trên sân cỏ.

ASEAN Cup 2026 diễn ra ngay sau World Cup 2026 là giải đấu mang tính chất định hình lại thứ hạng khu vực. Tuyển Việt Nam là đương kim vô địch, song bối cảnh cạnh tranh đã thay đổi đáng kể khi Indonesia và Malaysia đẩy mạnh nhập tịch cầu thủ gốc châu Âu, Thái Lan tiếp tục duy trì nền tảng đào tạo nội địa. Điều này buộc huấn luyện viên Kim Sang-sik phải gia tăng chiều sâu đội hình, đặc biệt ở tuyến giữa và hàng công để thích ứng với nhịp độ và chất lượng thi đấu cao hơn.

Trao đổi với Tiền Phong, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. “Chúng ta cũng hướng đến bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á của đội tuyển futsal nữ, đội nam vào tới trận chung kết. Để hoàn thành mục tiêu, chúng ta cần có sự chuẩn bị kỹ, bài bản đồng thời duy trì được sự tập trung. VFF sẽ tạo điều kiện tối đa để các đội tuyển đảm bảo công tác hậu cần, kỹ thuật”-ông Trần Anh Tú cho biết.

Ở cấp độ U23, vòng chung kết châu Á 2026 đã kết thúc hồi tháng 1 vừa qua là thước đo quan trọng cho thế hệ cầu thủ sinh năm 2003-2005. Đây là nhóm cầu thủ đã trải qua nhiều giải đấu khu vực, tạo được bộ khung ổn định và đóng vai trò kế cận đội tuyển quốc gia trong chu kỳ tiếp theo.

Với đấu trường Asiad, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định cử đội tuyển U21 tham dự. Nhóm cầu thủ này đóng vai trò cầu nối giữa bóng đá trẻ và đội tuyển quốc gia. Môi trường thi đấu rộng mở cùng các đối thủ đa dạng giúp U21 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm quốc tế, đồng thời cung cấp nguồn nhân sự cho U23 và đội tuyển nam trong giai đoạn sau năm 2026. Sự liên kết giữa các tuyến trẻ được xem là yếu tố then chốt để tránh đứt gãy thế hệ, vốn là bài toán nhiều nền bóng đá trong khu vực từng gặp phải.

Ngoài ra, U17 Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch châu Á vào tháng 5. Đây đội tuyển có cơ hội tiếp cận tấm vé World Cup rõ ràng nhất nhờ thể thức phân bổ suất dự giải thế giới. Điều này tạo ra cơ hội lớn nếu thầy trò ông Roland thể hiện tốt ở vòng chung kết châu Á. Kinh nghiệm và thành tích từ những giải đấu trước sẽ là nền tảng tâm lý quan trọng cho các cầu thủ hướng đến đấu trường châu lục.

Bên cạnh đó, futsal vẫn là một trụ cột trong hệ thống bóng đá Việt Nam, với sự hiện diện thường xuyên của cả đội nam và nữ ở các giải đấu châu Á. Việc góp mặt liên tục ở các vòng chung kết cho thấy futsal đang có sự phát triển lâu dài. Ở Đông Nam Á, chỉ một vài quốc gia duy trì được đầu tư song song cho bóng đá nam, nữ và futsal, tạo lợi thế về chiều sâu và tính kế thừa.

Bóng đá nữ khẳng định vị thế

Các đội tuyển nữ và trẻ bước vào năm 2026 với mục tiêu ghi dấu ấn tại giải châu Á và hướng đến sân chơi thế giới.

Đội tuyển nữ quốc gia tiếp tục đặt mục tiêu cạnh tranh suất dự World Cup 2027. Sau lần góp mặt lịch sử đầu tiên vào năm 2023, việc duy trì sự hiện diện ở các giải đấu lớn trở thành ưu tiên chiến lược.

Giải vô địch châu Á vào đầu tháng 3 tới có sự xuất hiện của các đội mạnh với nền tảng thể lực và kỹ thuật vượt trội như Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Bắc Trung Hoa, song khả năng vượt qua vòng bảng và tiến vào tứ kết vẫn nằm trong tầm tay của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nếu đội giữ được kỷ luật chiến thuật và khả năng tổ chức lối chơi ổn định.

Ở cấp độ U20 nữ, vòng chung kết châu Á diễn ra vào giữa tháng 4 là bước đệm cho tấm vé dự World Cup trẻ. Đội tuyển U20 nữ Việt Nam chịu áp lực lớn khi phải đối đầu với các nền bóng đá có hệ thống đào tạo trẻ bài bản và chiều sâu nhân sự đáng kể. Mục tiêu lọt vào vòng loại trực tiếp đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, chiến thuật và tâm lý thi đấu, đặc biệt trong bối cảnh chỉ những đội đứng đầu bảng mới tiến sâu và duy trì cơ hội tranh vé thế giới.

Trong khi đó, U17 nữ Việt Nam cũng dự vòng chung kết châu Á vào tháng 5. Giải đấu này sẽ giúp các cầu thủ trẻ làm quen với nhịp độ thi đấu quốc tế, đồng thời cung cấp dữ liệu đánh giá cho hệ thống đào tạo trẻ hiện tại. Kết quả ở cấp độ này không chỉ phản ánh thành tích tức thời mà còn tác động trực tiếp đến nguồn nhân sự của đội tuyển nữ trong 5–10 năm tới.