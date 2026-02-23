Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Cristiano Ronaldo tuyên bố: 'Tôi thuộc về Saudi Arabia'

Khanh Kiều

TPO - Cristiano Ronaldo cho biết anh rất hạnh phúc ở Saudi Arabia và muốn ở lại sau bất đồng hồi đầu tháng này về cách quản lý câu lạc bộ Al Nassr.

1771726157-ronaldo-lap-ky-luc-hiem-thay-trong-lich-su-bong-da-the-gioi-width1200height878.jpg
Ronaldo đã trở lại thi đấu cho Al Nassr.

Ronaldo đã vắng mặt trong các trận thắng ở giải vô địch quốc gia trước Al Riyadh và Al Ittihad vì cảm thấy thất vọng với ban lãnh đạo câu lạc bộ sau sự thất bại trong việc tăng cường đội hình trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Tuyển thủ Bồ Đào Nha trở lại sân cỏ với tư cách đội trưởng trong trận đấu với Al Fateh, chấm dứt chuỗi ba trận vắng mặt bằng bàn thắng trong chiến thắng 2-0. Sau chiến thắng trước Al Hazem hôm thứ Bảy, đưa Al Nassr lên dẫn đầu bảng xếp hạng, anh đã nói về tương lai của mình ở Saudi Arabia.

Ronaldo nói với đài truyền hình Thmanyah sau trận đấu: "Tôi rất hạnh phúc. Như tôi đã nói nhiều lần, tôi thuộc về nơi này. Đây là một đất nước đã chào đón tôi, gia đình và bạn bè tôi rất nồng nhiệt. Tôi hạnh phúc ở đây, tôi muốn tiếp tục ở đây. Điều quan trọng nhất là chúng tôi tiếp tục nỗ lực (cho chức vô địch giải đấu), chúng tôi đang ở vị trí dẫn đầu. Chúng tôi làm tốt công việc của mình, chúng tôi chiến thắng, tạo áp lực, hãy xem kết quả vào cuối mùa giải."

Ronaldo đã thi đấu tại Saudi Pro League từ tháng 12 năm 2022 sau khi gia nhập từ Manchester United, và anh có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 50 triệu euro trong hợp đồng hai năm mới ký hồi tháng Sáu. Cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng cảm thấy thất vọng vì sự thiếu tham vọng của Al Nassr, một trong bốn câu lạc bộ thuộc sở hữu đa số của Quỹ Đầu tư Công (PIF) cùng với Al Ittihad, Al Ahli và Al Hilal.

Câu lạc bộ đã chiêu mộ tuyển thủ quốc gia Saudi Arabia Abdullah Al-Hamdan từ Al Hilal và tiền vệ người Iraq Haydeer Abdulkareem từ Al-Zawraa SC trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Trong khi đó, đồng đội cũ của Ronaldo tại Real Madrid, Karim Benzema, đã rời Al Ittihad để gia nhập Al Hilal.

Trong thời gian tiền đạo này vắng mặt khỏi đội hình, Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Saudi Arabia đã ra thông báo rằng "không cá nhân nào – dù quan trọng đến đâu - có quyền quyết định những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi câu lạc bộ của mình".

Al Nassr đang dẫn đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League với tám trận thắng liên tiếp, hơn Al Hilal một điểm sau 22 trận. Họ cũng đã giành quyền vào tứ kết AFC Champions League Two, nơi họ sẽ đối đầu với Al Wasl của Giải vô địch quốc gia UAE.

Khanh Kiều
#Saudi Arabia #Al Nassr #Cristiano Ronaldo #Ronaldo đang hạnh phúc #Ronaldo đình công

