VĐV Trung Quốc nhận thưởng hàng chục tỷ đồng nhờ HCV Thế vận hội mùa Đông

TPO - Eileen Gu là một trong những VĐV thành công nhất của đoàn thể thao Trung Quốc tại Thế vận hội mùa Đông 2026. Cô giành 1 HCV, 1 HCB. Với riêng tấm HCV giành được ở nội dung halfpipe, cô sẽ bỏ túi khoảng 25 tỷ đồng.

Trong ngày cuối Olympic mùa Đông 2026, Eileen Gu đã giành HCV nội dung halfpipe với 94,75 điểm. Cô chính thức lập kỷ lục là VĐV trượt tuyết tự do vĩ đại nhất lịch sử với 6 tấm huy chương qua 2 kỳ Thế vận hội mùa Đông. Kỷ lục cũ là 5 huy chương của VĐV nam Canada Mikael Kingsbury.

Với tấm HCV nội dung halfpipe, cô sẽ bỏ túi khoảng 25 tỷ đồng. Tiền thưởng của Eileen Gu được chia thành nhiều phần. Phần đầu tiên là khoản thưởng lớn từ Quỹ Thể thao Huo Shengdong để trao thưởng cho các vận động viên tham gia Thế vận hội mùa Hè và mùa Đông. Người đoạt HCV nhận được 1.000 gram vàng và 80.000 USD, trong khi người đoạt HCB nhận được 250 gram vàng và 40.000 USD.

Điều này có nghĩa là Eileen Gu sẽ nhận được 1.500 gram vàng và 160.000 USD từ 1 HCV và 1 HCB tại Milan-Cortina 2026. Phần thứ hai là phần thưởng từ Tổng cục Thể thao Trung Quốc: 400 ngàn tệ (tương đương 1,5 tỷ đồng).

Phần thứ ba là từ cơ quan quản lý thể thao địa phương: khoảng 600.000 đến 800.000 tệ. Cuối cùng còn có các nhà tài trợ. Eileen Gu vốn đã có giá trị thương mại cao, và chiến thắng này sẽ dễ dàng giúp cô kiếm thêm ít nhất 2 triệu tệ tiền thưởng.

Như vậy, Eileen Gu có thể nhận được khoảng 6,3-6,5 triệu tệ tiền thưởng từ thành công ở Olympic mùa Đông. Con số này tương đương từ 24-25 tỷ đồng. Theo Sohu, Eileen Gu cũng là VĐV được thưởng nhiều nhất của đoàn Trung Quốc ở Thế vận hội mùa Đông vừa qua. VĐV Ning Zhongyan giành 1 HCV và 1 HCĐ nhưng vì giá trị thương mại kém xa Eileen Gu nên số tiền anh nhận được chỉ bằng một phần nhỏ đồng nghiệp.

Có thể khẳng định đây chưa phải là tất cả những gì Eileen Gu nhận được từ tấm HCV tại Milan-Cortina 2026. Thành công vừa qua sẽ khiến giá trị thương mại của Eileen Gu tiếp tục tăng vọt. Năm 2025, thu nhập hàng năm của cô là 23 triệu USD. Tấm huy chương này đảm bảo rằng thu nhập của Eileen Gu vào năm 2026 sẽ không thấp hơn con số này. Eileen Gu thậm chí còn có cơ hội cạnh tranh vị trí dẫn đầu trong danh sách các vận động viên nữ được trả lương cao nhất thế giới năm nay.