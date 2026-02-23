Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

VĐV Trung Quốc nhận thưởng hàng chục tỷ đồng nhờ HCV Thế vận hội mùa Đông

Đặng Lai

TPO - Eileen Gu là một trong những VĐV thành công nhất của đoàn thể thao Trung Quốc tại Thế vận hội mùa Đông 2026. Cô giành 1 HCV, 1 HCB. Với riêng tấm HCV giành được ở nội dung halfpipe, cô sẽ bỏ túi khoảng 25 tỷ đồng.

eileen-gu-17717626689171042219728.png

Trong ngày cuối Olympic mùa Đông 2026, Eileen Gu đã giành HCV nội dung halfpipe với 94,75 điểm. Cô chính thức lập kỷ lục là VĐV trượt tuyết tự do vĩ đại nhất lịch sử với 6 tấm huy chương qua 2 kỳ Thế vận hội mùa Đông. Kỷ lục cũ là 5 huy chương của VĐV nam Canada Mikael Kingsbury.

Với tấm HCV nội dung halfpipe, cô sẽ bỏ túi khoảng 25 tỷ đồng. Tiền thưởng của Eileen Gu được chia thành nhiều phần. Phần đầu tiên là khoản thưởng lớn từ Quỹ Thể thao Huo Shengdong để trao thưởng cho các vận động viên tham gia Thế vận hội mùa Hè và mùa Đông. Người đoạt HCV nhận được 1.000 gram vàng và 80.000 USD, trong khi người đoạt HCB nhận được 250 gram vàng và 40.000 USD.

Điều này có nghĩa là Eileen Gu sẽ nhận được 1.500 gram vàng và 160.000 USD từ 1 HCV và 1 HCB tại Milan-Cortina 2026. Phần thứ hai là phần thưởng từ Tổng cục Thể thao Trung Quốc: 400 ngàn tệ (tương đương 1,5 tỷ đồng).

untitled-1.jpg

Phần thứ ba là từ cơ quan quản lý thể thao địa phương: khoảng 600.000 đến 800.000 tệ. Cuối cùng còn có các nhà tài trợ. Eileen Gu vốn đã có giá trị thương mại cao, và chiến thắng này sẽ dễ dàng giúp cô kiếm thêm ít nhất 2 triệu tệ tiền thưởng.

Như vậy, Eileen Gu có thể nhận được khoảng 6,3-6,5 triệu tệ tiền thưởng từ thành công ở Olympic mùa Đông. Con số này tương đương từ 24-25 tỷ đồng. Theo Sohu, Eileen Gu cũng là VĐV được thưởng nhiều nhất của đoàn Trung Quốc ở Thế vận hội mùa Đông vừa qua. VĐV Ning Zhongyan giành 1 HCV và 1 HCĐ nhưng vì giá trị thương mại kém xa Eileen Gu nên số tiền anh nhận được chỉ bằng một phần nhỏ đồng nghiệp.

Có thể khẳng định đây chưa phải là tất cả những gì Eileen Gu nhận được từ tấm HCV tại Milan-Cortina 2026. Thành công vừa qua sẽ khiến giá trị thương mại của Eileen Gu tiếp tục tăng vọt. Năm 2025, thu nhập hàng năm của cô là 23 triệu USD. Tấm huy chương này đảm bảo rằng thu nhập của Eileen Gu vào năm 2026 sẽ không thấp hơn con số này. Eileen Gu thậm chí còn có cơ hội cạnh tranh vị trí dẫn đầu trong danh sách các vận động viên nữ được trả lương cao nhất thế giới năm nay.

Đặng Lai
#Olympic mùa Đông #Eileen Gu #Thế vận hội #Thế vận hội mùa Đông #HCV #VĐV Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục