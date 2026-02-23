Messi nổi nóng sau trận thua của Inter Miami

TPO - Sau trận Inter Miami thua LAFC, Lionel Messi xông vào một căn phòng bên trong sân vận động trong cảm xúc giận dữ. Luis Suarez phải kéo Messi ra khỏi phòng để tình hình không rắc rối thêm.

Khoảnh khắc Suarez ngăn Messi.

Lần hiếm hoi CĐV mới thấy Messi phản ứng mạnh mẽ như vậy. Đoạn video clip quay lại cảnh Messi xông vào căn phòng, khiến Suarez phải can ngăn, gây sốt mạng xã hội vào sáng 23/2 (giờ Hà Nội). Truyền thông và CĐV đặt nghi vấn phải chăng Leo xông vào phòng trọng tài để phản ứng?

Ban tổ chức MLS nhanh chóng vào cuộc để xác định hành vi phản ứng của Messi. "Sau khi xem xét kỹ lưỡng về cáo buộc Messi tự ý xông vào phòng trọng tài, MLS kết luận Leo không vi phạm quy định giải đấu. Chuyện này sẽ không đưa ra xem xét ở Ủy ban Kỷ luật MLS", Giải bóng đá Nhà nghề Mỹ phát thông báo.

MLS nhấn mạnh Messi tiến vào khu vực không bị ngăn cấm. Ông Chris Rivet, đại diện Tổ chức Trọng tài Chuyên nghiệp MLS, cũng khẳng định cánh cửa mà Messi bước qua không phải phòng trọng tài,

HLV Javier Mascherano đã bị chất vấn ngay sau khi rộ tin Messi phản ứng mạnh với trọng tài: "Không, tôi không thấy gì cả. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tôi đã vào thẳng phòng thay đồ".

Inter Miami chạm trán LAFA trong trận khai màn MLS 2026. Đây là trận đấu tâm điểm của MLS hiện tại khi đối đầu với Messi và Suarez là Son Heung-min ở bên kia chiến tuyến. Sau 90 phút, Messi và đồng đội trình diễn bạc nhược và nhận thất bại đáng quên.

Messi không bị treo giò vì phản ứng sau trận. Siêu sao người Argentina và đồng đội sẽ chuẩn bị cho trận làm khách tiếp theo đến sân của Orlando City vào ngày 1/3.