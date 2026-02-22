Nhận định bóng đá Barca vs Levante 22h15 ngày 22/2: Không có quà cho khách

TPO - Nhận định bóng đá Barca vs Levante diễn ra vào lúc 22h15 ngày 22/2 vòng 25 La Liga 2025/26. Phân tích lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Barca được dự báo sẽ thắng đậm Levante đang khủng hoảng để duy trì cuộc đua vô địch với Real Madrid.

Thống kê các lần đối đầu giữa Barca và Levante nghiêng hẳn về phía đội chủ sân Camp Nou

Nhận định trước trận đấu Barca vs Levante

Chuỗi trận thăng hoa của Barca đã bị chặn đứng sau 2 thất bại gần đây, mở đầu bằng thất bại nặng nề 0-4 trước Atletico Madrid ở Cúp Nhà Vua và sau đó là cú ngã ngựa trên sân Girona vòng đấu trước.

Trên bảng xếp hạng, Barca đã đánh mất ngôi đầu vào tay Real Madrid với 2 điểm cách biệt. Trong bối cảnh trên, gặp Levante là cơ hội quý để đoàn quân của HLV Hansi Flick giành trọn 3 điểm, qua đó duy trì cuộc đua vô địch.

Một cơn mưa bàn thắng có thể xảy ra ở Camp Nou khi Barca sở hữu hàng công cực mạnh, trong khi Levante đang trầy trật ở khu vực đáy bảng xếp hạng. Levante vừa trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp thất bại, với hàng phòng ngự đã thủng lưới 41 bàn sau 24 trận. Mọi yếu tố đều không ủng hộ đội bóng của HLV Luis Castro, khả năng để đội khách ra về có điểm là rất nhỏ.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Trong 5 trận gần nhất, Levante chỉ hoà được 1 trận duy nhất trước Atletico Madrid và thua cả 4 trận còn lại. Barca trong khi đó thắng 3/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu giữa đôi bên cũng nghiêng hẳn về phía Barca khi đội chủ sân Camp Nou thắng tới 4/5 lần gặp nhau gần đây.

Trước trận đấu này, Barca cũng đón sự trở lại của Marcus Rashford và Pedri. Trên hàng tiền đạo, Lewandowski dự kiến sẽ trở lại đội hình xuất phát. Ngược lại, Levante tổn thất lực lượng khi Roger Brugue, Pablo Martinez và Unai Elgezabal chấn thương, Kervin Arriaga không thể ra sân vì án treo giò.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Levante

Barcelona: J. Garcia; Kounde, Cubarsi, E. Garcia, Balde; Fermin, De Jong; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski.

Levante: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Sanchez; Olasagasti, Raghouber; Tunde, Alvarez, Romero; Eyong.

Dự đoán tỷ số: Barca 3-0 Levante