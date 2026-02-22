Hãy để mắt tới JJ Gabriel - 'ngọc quý' 15 tuổi đang khiến châu Âu phát sốt của Man Utd

TPO - Ở tuổi 15, JJ Gabriel có hơn 200.000 người theo dõi trên mạng xã hội và vừa ký hợp đồng với Nike. Đây là sự khởi đầu như mơ của tài năng được kỳ vọng nhiều nhất ở lò Carrington hiện tại.

Một tuần trước, JJ Gabriel ghi bàn vào lưới U18 Man City và mở ra chiến thắng của U18 MU. Tài năng 15 tuổi cướp bóng sau pha xử lý sai lầm của đối thủ, bình tĩnh đẩy bóng 2 nhịp để vượt qua trung vệ trước khi tung cú sút "giấu chân" cực nhanh, khiến thủ môn U18 Man City không kịp phản xạ.

Một lần nữa người ta phải nhắc đến JJ Gabriel, người được ví như phiên bản thời trẻ của Neymar và là "viên ngọc thô" đang được đánh giá có tiềm năng cao nhất ở đội hình U18 MU. Trước đó, JJ Gabriel từng gây chú ý khi được HLV Ruben Amorim cho phép tập luyện cùng đội hình một MU.



Ở JJ Gabriel, có rất nhiều tín hiệu dự đoán cho sự phát triển của một ngôi sao bóng đá trong tương lai. Hai ông lớn Nike và Adidas đã "đánh hơi" điều này, cùng lúc tìm tới sao trẻ của MU và soạn sẵn một bản hợp đồng. Cuối cùng, JJ Gabriel chọn Nike, với giao kèo được Daily Mail dự đoán có giá trị lớn bậc nhất cho một cầu thủ U15.

JJ Gabriel có gì mà khiến cả châu Âu phát sốt?

JJ Gabriel gia nhập lò Carrington của MU từ khi 7 tuổi. 4 năm sau, "măng non" người Anh ký hợp đồng chính thức gia nhập lò Carrington, ở cùng thời điểm với Ronaldo Jr. Hai năm sau, JJ Gabriel khoác áo U16 MU và thể hiện phẩm chất vượt xa sân chơi này. Thêm một năm nữa, anh tiếp tục được đôn lên U18, bỏ lại phía sau những nấc thang phát triển thông thường. Và giờ đây, cánh cửa dẫn vào đội một đã hé mở với JJ Gabriel và nhiều khả năng sẽ mở toang khi tiền đạo này đủ tuổi đăng ký thi đấu chuyên nghiệp.

Đó là lộ trình thăng tiến hiếm thấy trong lịch sử MU. Bốn năm trước, khi JJ Gabriel, Cristiano Ronaldo Jr. và Kai Rooney cùng xuất hiện, người ta từng mường tượng về một “tam tấu vàng” đầy hứa hẹn trong tương lai. Nhưng hiện tại, khi Ronaldo Jr. và Kai Rooney vẫn tiến chậm và chắc từng bước theo lứa tuổi, JJ Gabriel đã vượt ngưỡng U18.

Gabriel ký hợp đồng gia nhập lò Carrington cùng thời điểm với Ronaldo Jr.

Trong đội hình U18 MU, JJ Gabriel ra sân 17 trận, ghi 14 bàn và có 2 kiến tạo ở U18 Ngoại hạng Anh. Ở giai đoạn đầu mùa, sao trẻ MU chơi như lên đồng, ghi 7 bàn sau 6 trận, trong đó có một cú hat-trick chỉ trong 22 phút vào lưới U18 Derby County. Sau đó, JJ Gabriel lại lập hat-trick vào lưới Liverpool. Ngay năm đầu khoác áo U18 MU và chơi với các đồng nghiệp lớn hơn 2-3 tuổi, JJ Gabriel đã thể hiện phẩm chất của một ngôi sao tài không đợi tuổi.

JJ Gabriel tạo nên thống kê kinh ngạc từ U16 MU đến U18 MU. Song, thứ giúp JJ Gabriel được nhắc đến nhiều nhất nằm ở phong thái đĩnh đạc và kỹ năng vượt trội ở một sao mai tuổi 15. Sao trẻ MU cao 1,78m, có thân hình mảnh khảnh, gợi nhớ hình ảnh của Neymar Jr. thời tuổi teen. JJ Gabriel chơi tốt cả 2 chân, giữ trọng tâm tốt, sở hữu bộ kỹ năng rê bóng đa dạng và thường xuyên ghi bàn thắng ngoạn mục.

Oliver Holt, cây viết thể thao của Daily Mail, nhận định: "Tôi đã theo dõi mọi tài năng trẻ xuất sắc của bóng đá Anh trong 30 năm qua. Với riêng JJ Gabriel, tôi sẽ nhớ mãi lần đầu tiên xem tài năng này thi đấu".

Fletcher, đương kim HLV U18 MU, đóng vai trò quan trọng để tạo cơ hội thi đấu cho JJ Gabriel và nâng đỡ tài năng này. Fletcher chỉ nói ngắn gọn: "Đây là tài năng thú vị và triển vọng". Gần đây, quyền HLV MU, Michael Carrick, cũng tranh thủ đến xem U18 MU. Bên cạnh chuyện đồng hành và ủng hộ Fletcher, sự có mặt của JJ Gabriel được cho là lý do chính khiến Carrick bỏ thời gian đến xem "tiểu Quỷ đỏ" thi đấu.

Hai bàn thắng ấn tượng của JJ Gabriel vào lưới U18 Liverpool và U18 Man City.

Tất cả đều nhòm ngó JJ Gabriel, MU xử lý thế nào?

Theo quy định của bóng đá Anh, cầu thủ chỉ được ký hợp đồng chuyên nghiệp khi tròn 17 tuổi. Với JJ Gabriel, quãng thời gian hai năm chờ đợi ấy có thể trở thành thử thách lớn cho MU, khi "Quỷ đỏ" đối mặt nhiều hiểm họa có thể dẫn đến bi kịch để vụt mất viên ngọc sáng nhất học viện Carrington.

Chuyên gia đưa tin chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ Barcelona đã theo đuổi JJ Gabriel từ năm ngoái. Đích thân Giám đốc Bóng đá MU, Jason Wilcox, trực tiếp thuyết phục JJ Gabriel cùng người đại diện của tiền đạo này tiếp tục gắn bó với CLB. Tuy nhiên, đội chủ sân Camp Nou vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu mộ JJ Gabriel và đang chuẩn bị những động thái quyết liệt hơn để "đánh úp" MU.

JJ Gabriel đang tạo nên cơn sốt toàn châu Âu. Ngoài Barca, Real Madrid và Bayern Munich cũng theo dõi sát sao động tĩnh của sao trẻ người Anh ở Carrington. MU lâm cảnh "tứ bề thọ địch" trong điệp vụ giữ chân JJ Gabriel khi ở chính xứ sương mù, Arsenal cũng muốn có tài năng này.

Theo M.E.N, MU vẫn kiểm soát tốt tình hình khi đang khiến JJ Gabriel hài lòng với lộ trình phát triển tại CLB. Lời hứa của Jason Wilcox với JJ Gabriel vẫn được thực hiện đúng theo lộ trình. Trong khi đó, từ sự kết nối mật thiết giữa Fletcher với HLV Amorim và hiện tại là HLV Carrick, JJ Gabriel vẫn thường xuyên tập luyện cùng đội một.

Cho đến khi Gabriel đặt bút ký vào bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên, mọi rủi ro vẫn còn hiện hữu với MU. Kịch bản mà "Quỷ đỏ" từng khiến Arsenal ôm hận khi mất Chido Obi-Martin hay Ayden Heaven hoàn toàn có thể tái hiện - lần này theo chiều ngược lại - nếu “Quỷ đỏ” "lơi tay" với viên ngọc quý JJ Gabriel.

MU lên lộ trình để JJ Gabriel va chạm và lên đội một từ sớm.

Niềm kiêu hãnh mới của lò Carrington?

JJ Gabriel được xếp vào dạng tài năng đặc biệt, hiếm hoi xuất hiện trong lịch sử đào tạo trẻ của MU. Chính vì sự xuất sắc ấy, "Quỷ đỏ" đang đối mặt hai bài toán nan giải: vừa vạch ra kế hoạch chuẩn xác để giữ chân viên ngọc quý trong hai năm tới, đồng thời tìm ra con đường phát triển tối ưu để giúp JJ Gabriel phát huy tối đa tiềm năng.

Trong quá khứ, không ít cầu thủ trẻ của MU từng khiến truyền thông Anh phát sốt ở độ tuổi cận kề ngưỡng ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp. CĐV MU hẳn chưa quên Ravel Morrison, tài năng được Sir Alex Ferguson đánh giá còn xuất sắc hơn Paul Pogba ở cùng độ tuổi, đồng thời gây ấn tượng mạnh với Wayne Rooney ngay lần đầu chứng kiến.

Thế nhưng từ điểm xuất phát rực rỡ, Morrison sớm đánh mất bản thân vì những xao nhãng ngoài sân cỏ và mãi chỉ được nhắc đến như một tài năng không bao giờ lớn.

Gần ba thập kỷ sau “Thế hệ vàng 1999”, học viện Carrington đã sản sinh hàng trăm cầu thủ. Phần lớn đã rơi rụng trên hành trình khắc nghiệt, số ít trụ lại đội một nhưng hiếm ai vươn tầm ngôi sao. John O'Shea, Wes Brown hay Darren Fletcher là những sản phẩm tiêu biểu gắn bó lâu dài và giàu thành tích, song vẫn được nhìn nhận chủ yếu ở vai trò những công thần thầm lặng, là những "chú ong thợ" cần mẫn làm nền cho dàn ngôi sao đưa MU lên đỉnh Champions League 2007/08.

Marcus Rashford và Mason Greenwood từng được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Carrington. Rashford có những giai đoạn bùng nổ nhưng thiếu sự ổn định, trước khi rời Old Trafford trong nhiều tranh cãi. Greenwood thì chia tay MU vì biến cố ngoài sân cỏ và đang tìm lại con đường vươn tới đỉnh cao ở một bến đỗ khác.

Trở lại với Gabriel, đã rất lâu người hâm mộ MU mới đặt niềm tin lớn đến vậy vào một ngôi sao "cây nhà lá vườn". Nếu sự kỳ vọng không trở thành hiện thực, vì để vụt mất JJ Gabriel hay không thể nâng tầm tài năng này, đó là nỗi tiếc nuối khôn nguôi.