Nhận định Osasuna vs Real Madrid, 0h30 ngày 22/2: Đánh nhanh diệt gọn

TPO - Nhận định bóng đá Osasuna vs Real Madrid, vòng 24 La Liga 2025/26, lúc 00h30 ngày 22/2. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Real Madrid cần thắng gọn Osasuna để tiếp tục dẫn đầu La Liga, sau đó hướng đến trận lượt về play-off ở Champions League với Benfica.

Nhận định trước trận Osasuna vs Real Madrid

Sau 24 vòng, Real Madrid đang dẫn đầu BXH La Liga với cách biệt 2 điểm so với Barcelona. Thầy trò HLV Arbeloa phải thắng Osasuna, trước khi chờ Barca sẩy chân ở vòng này. Đối thủ của Real là một Osasuna đang có phong độ khá cao, hiện đứng thứ 10 trên BXH.

Giữa tuần này, Real thắng Benfica 1-0 ở trận play-off lượt đi tranh vé vào vòng 16 đội Champions League. Thầy trò HLV Arbeloa trải qua 90 phút vất vả, cần đến khoảnh khắc ngôi sao của Vinicius Junior để được hưởng trọn niềm vui. Real đối diện thách thức lớn khi đối đầu Osasuna, sau đó 3 ngày sẽ chơi trận lượt về với Benfica.

Chiều sâu lực lượng của "Kền kền trắng" vẫn đủ tốt ở thời điểm này. Vấn đề chỉ nằm ở việc HLV Arbeloa xoay tua ra sao để giữ thể lực cho trụ cột trong giai đoạn căng thẳng này. Bên kia chiến tuyến, câu chuyện của Osasuna đơn giản hơn khi họ chỉ tất tay cho đấu trường La Liga. Osasuna còn nguyên động lực phấn đấu khi họ chỉ cách vị trí dự cúp châu Âu của Espanyol 5 điểm.

Tại La Liga mùa này, chơi trên sân Osasuna là thử thách khó nhằn cho các đội. Họ đã giành 21 điểm sau 11 trận tiếp đón đối thủ. Trong khi đó, Real lại chơi rất tốt trên sân khách mùa này. "Kền kền trắng" đã giành 27 điểm sau 12 chuyến hành quân xa nhà.

Phong độ, thành tích đối đầu Osasuna vs Real Madrid

Ở trận lượt đi tại La Liga mùa này, Real thắng Osasuna 1-0 trên sân Bernabeu. Kể từ năm 2011, Osasuna chưa từng thắng Real trên tất cả mặt trận. Tính xuyên suốt lịch sử, 2 CLB gặp nhau 96 lần, Real đang áp đảo với 63 trận thắng. Trong cuộc tái đấu lần này, Real sẽ tiếp tục xơi tái miếng mồi ngon hay Osasuna lật ngược thế cờ?

Mùa trước, Osasuna từng cầm hòa Real trên sân nhà. Đây là tia sáng hiếm hoi cho Osasuna trong thành tích đối đầu hoàn toàn vượt trội nghiêng về Real. Lợi thế của Osasuna trước trận đấu đêm nay là thể lực sung mãn và điểm tựa sân nhà, nơi họ luôn chơi tốt từ đầu mùa. Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng của Osasuna chỉ khoảng 15%, song đây vẫn là lời cảnh báo cho Real cần cẩn trọng "củi lửa" khi hành quân đến sân đối phương.

Thông tin lực lượng Osasuna vs Real Madrid

Osasuna không có sự phục vụ của 2 trụ cột là Benito và Boyomo do chấn thương. Đội hình Real sẽ vắng Militao, Bellingham vì chấn thương. Rodrygo đang chạy đua thời gian để trở lại. Về cơ bản, 2 đội sẽ có lực lượng tốt cho trận quyết đấu đêm nay.

Đội hình dự kiến Osasuna vs Real Madrid.