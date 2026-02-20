Những điều thú vị về Skimo - môn thể thao kỳ lạ tại Thế vận hội mùa Đông

TPO - Màn ra mắt môn Skimo - trượt tuyết leo núi - tại Thế vận hội mùa Đông 2026 đã khiến những người chứng kiến môn thể thao này phải kinh ngạc. Có không ít câu hỏi về môn thi mới lạ này.

Tại sao lại có môn thể thao trượt tuyết leo núi?

Thực chất đây là môn Skimo, một môn thể thao rất cổ xưa, xuất phát từ nhu cầu di chuyển qua vùng núi mỗi khi những trận bão tuyết mùa Đông về. Theo năm tháng, nó được tích lũy và hoàn thiện.

Người dân vùng Bắc Âu dần dần biến trượt tuyết leo núi thành một môn thể thao và năm nay, khi Thế vận hội mùa Đông 2026 diễn ra, nó đã được trình làng. Cuộc thi chỉ kéo dài tối đa 4 phút, nhưng đối với khán giả, đó là khoảnh khắc điên rồ tột độ, chứng kiến những cảnh tượng kỳ lạ đầy thú vị.

Cuộc thi gồm 5 giai đoạn. Các VĐV bắt đầu leo dốc với ván trượt gắn lớp da hải cẩu để tăng độ bám, sau đó tháo ván trượt và đi bộ trên một đoạn dốc rất cao. Đoạn dốc này kết thúc bằng một số bậc thang. Tiếp theo là giai đoạn chuyển tiếp, nơi lớp da hải cẩu được gắn lại vào ván trượt chỉ trong vài giây.

Sau đó, họ luồn qua các cọc kỹ thuật rồi cuối cùng là về đích. Thông thường, các VĐV chuyên nghiệp chỉ thực hiện cả hành trình trong tối đa 4 phút. Tất cả giai đoạn này diễn ra trong khi VĐV vẫn phải đeo ba lô chứa các thiết bị an toàn bắt buộc.

Vì sao VĐV dễ thất bại nếu thay đồ chậm chạp

Trong quãng thời gian chỉ vài phút, VĐV phải lao nhanh qua núi, thay đổi trang bị nhanh như một pha thay lốp trong xe đua Công thức 1 để tránh lãng phí những giây quý giá. Giai đoạn đổi dụng cụ thi đấu nếu không được thực hiện nhanh gọn có thể khiến cuộc đua hỗn loạn hơn nhiều.

Đây là yếu tố mới lạ làm tăng sức ảnh hưởng của môn trượt tuyết leo núi, đưa môn thể thao này lên đầu danh sách những môn kỳ quặc nhất của Thế vận hội. Vì nó hội tụ đủ “gia vị” khiến NHM thích thú. Đầu tiên là mới lạ, sau đó là căng thẳng và cả hỗn loạn (nếu như các VĐV không thể thực hiện các công đoạn chuyển giao một cách mượt mà nhất). Nhiều trường hợp VĐV thay đồ không nhanh khiến họ đánh mất lợi thế và bị tâm lý ở phần thi tiếp theo.

Tất cả các trang thiết bị của VĐV được gói gọn trong chiếc ba lô nhỏ

Tại sao VĐV phải đeo balo, phải mặc mỏng giữa trời rét?

Khi chứng kiến cuộc đua, chắc hẳn các khán giả sẽ cảm thấy bất ngờ trước trang bị của các VĐV trượt tuyết. Họ mặc những bộ đồ có vẻ mỏng manh và đeo ba lô trong suốt chặng đua.

Thực ra câu trả lời rất đơn giản. Các VĐV phải mặc đồ mỏng nhất có thể, bất kể trời lạnh là vì họ phải giảm trọng lượng tối đa, qua đó triệt tiêu sức cản của gió. Chiếc ba lô trên lưng là yêu cầu bắt buộc của cuộc thi.

Liên đoàn trượt tuyết leo núi quốc tế quy định các VĐV phải mang theo bộ dụng cụ ARVA (máy dò tìm nạn nhân tuyết lở), xẻng, que dò tuyết lở, chăn giữ nhiệt và các vật dụng an toàn cơ bản khác như kính bảo hộ dự phòng và còi. Tất cả những vật dụng này phải được mang theo ngay cả trong các cuộc đua nước rút chỉ kéo dài vài phút. Chúng nằm gọn trong chiếc ba lô của các VĐV.

Ba lô cũng đóng vai trò là nơi cất giữ ván trượt khi không sử dụng và là điểm gắn chắc chắn cho ván trượt trong các đoạn đi bộ. Nếu không có ba lô, người tham gia sẽ phải vác ván trượt trên vai hoặc bằng tay. Cách này sẽ ảnh hưởng nhiều đến thành tích thi đấu và an toàn cho VĐV.