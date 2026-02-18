Trọng tài gây phẫn nộ khi hủy kết quả của đội tuyển Đức tại Thế vận hội mùa Đông

TPO - Đang trên đường giành huy chương thì kết quả bị hủy với lý do… thời tiết không đảm bảo. Đó là tình cảnh của đội tuyển trượt tuyết nhảy xa Đức trong trận chung kết nội dung Super Team Thế vận hội mùa Đông 2026.

Trong trận chung kết nội dung Super Team, Đức đã có hy vọng giành được vị trí thứ 3 kèm tấm huy chương đồng. Luật của chung kết nội dung này là các đội sẽ thực hiện 3 lượt nhảy (ở vòng loại mỗi đội chỉ thực hiện 2 lượt). Điểm được tính dựa trên độ dài và độ khó của kiểu nhảy.

Sau 2 lượt nhảy, Đức bị các đội khác bỏ lại nhưng vào lượt nhảy thứ 3, Philipp Raimund Wellinger đã thực hiện một cú nhảy rất xa xuyên qua lớp tuyết. Cú nhảy này được đánh giá là xa và đẹp, có thể mang về nhiều điểm cho tuyển Đức, giúp họ nâng cao thành tích trên BXH.

Ngay sau đó, khi gió và thời tiết trở nên xấu đi, và ban giám khảo đã quyết định hủy bỏ lượt 3 vì lý do đảm bảo an toàn cho các vận động viên. Kết quả các đội tuyển chỉ được tính đến hết lượt nhảy thứ 2.

Philipp Raimund Wellinger (phải) thất vọng sau khi kết quả bị hủy

Ban giám khảo đã không vi phạm luật. Ở môn trượt tuyết nhảy xa, các trọng tài có quyền tạm dừng thi đấu nếu nhận thấy nguy cơ đe dọa đến tính mạng hoặc sức khỏe của các VĐV. Ví dụ như ở trận đấu vừa qua, sau lượt nhảy của tuyển Đức, thời tiết bỗng diễn biến xấu khiến các VĐV Ba Lan hay Na Uy khó thực hiện phần thi của mình. Đó là lý do các trọng tài hủy lượt nhảy thứ 3, chỉ tính điểm 2 lượt đầu.

Quyết định ấy có nghĩa tuyển Đức thất bại ở nội dung Super Team. Đây là nội dung họ từng thống trị ở các giải vô địch châu Âu và thế giới. Giám đốc thể thao của Hiệp hội Trượt tuyết Đức, Horst Hüttel, công kích quyết định này. Ông nói: “Các trọng tài chưa từng xem qua những ứng dụng thời tiết mà Liên đoàn trượt tuyết thế giới đã cung cấp hay sao?”.

Tờ Allgaeuer Zeitung thì chỉ trích: “Các giám khảo đã làm hỏng khoảnh khắc Olympic mà các vận động viên đã nỗ lực hướng tới trong ít nhất 4 năm, thậm chí 10 năm hoặc hơn. Họ đã phải hy sinh rất nhiều. Hầu hết chỉ có một cơ hội duy nhất để thể hiện kỹ năng của mình tại Thế vận hội mùa Đông. Những người khác thì đang tuyệt vọng tìm kiếm vinh quang xưa, như Wellinger, người đã tỏa sáng ở cú nhảy cuối cùng. Vậy thì 30 phút chờ đợi (chờ cho thời tiết ổn định trở lại) có là gì so với 10 năm?”.