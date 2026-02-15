Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bê bối gian lận của đội tuyển Canada tại Olympic mùa Đông 2026

Khanh Kiều

TPO - Đội bi đá trên băng (curling) nam và nữ Canada dính cáo buộc gian lận tại Olympic mùa Đông 2026.

canada-1771113551-1771113572-7129-1771113931.jpg
Đội tuyển Canada dính cáo buộc gian lận.

Vận động viên curling (bi đá trên băng) người Canada, Marc Kennedy là tâm điểm của một vụ tranh cãi tại Olympic mùa Đông 2026. Marc Kennedy thừa nhận anh có lẽ đã có thể xử lý tình huống tốt hơn sau khi buông lời chửi thề nhắm vào vận động viên curling người Thụy Điển Oskar Eriksson, người cáo buộc anh vi phạm luật bằng cách "chạm hai lần" - về cơ bản là chạm vào viên đá một lần nữa sau khi đã thả nó xuống sân băng trong trận thắng 8-6 của Canada ở vòng bảng vào cuối ngày thứ Sáu.

Tuy nhiên, Kennedy, 44 tuổi, cho biết anh không làm vậy, và anh chưa bao giờ cố tình ra sân với ý định giành lợi thế bằng cách gian lận. Đoạn video lan truyền trên mạng dường như cho thấy Kennedy vi phạm luật curling bằng cách chạm vào viên đá granit bằng ngón tay duỗi thẳng sau khi anh đã thả nó xuống. Khi được hỏi về đoạn phim, Kennedy nói: "Vâng, tôi thậm chí không muốn đề cập đến chuyện đó. Tôi chưa từng biết đó là một vấn đề đáng lo ngại trước đây. Chuyện đó chưa bao giờ được nhắc đến trong các cuộc trò chuyện.'

"Và nếu ai đó hỏi bạn, ‘Này, bạn có hay chạm hai lần vào viên đá không'? Thành thật mà nói, trong khoảnh khắc tích tắc đó, tôi thậm chí không thể trả lời được mình có làm vậy hay không," anh ấy nói.

Sau đó, người tố cáo đội tuyển Canada gian lận là Eriksson nói rằng anh "ngủ ngon" và ám chỉ Kennedy sẽ có một đêm "không ngon giấc". Anh cho biết lý do tố cáo đối thủ là do đã thấy hành vi vi phạm luật lệ này diễn ra nhiều lần trong quá khứ. Eriksson nói rằng anh đã báo cáo với các trọng tài trong những lần trước đó. "Chúng tôi muốn chơi một trận đấu công bằng, tuân thủ luật lệ," Eriksson nói. "Và nếu chúng tôi thấy điều gì đó không tuân thủ luật lệ, chúng tôi sẽ nói với trọng tài rằng đối thủ đã gian lận."

Trong một diễn biến bất ngờ khác vào tối muộn thứ Bảy, đội tuyển nữ Canada bị các trọng tài cáo buộc phạm lỗi chạm bóng hai lần tương tự, lần này là do đội trưởng kỳ cựu Rachel Homan gây ra trong hiệp đầu tiên gặp Thụy Sĩ. Các vận động viên curling Canada không tin nổi vào điều này và rất tức giận. “Tôi không hề làm như vậy” Homan nói trước khi trận đấu tiếp tục.

Khanh Kiều
