Tonali rực sáng, Newcastle ngược dòng ngoạn mục trước Aston Villa

TPO - Giữa bầu không khí căng thẳng tại Villa Park, Newcastle đã đáp trả bằng màn ngược dòng đầy bản lĩnh trước Aston Villa. Cú đúp rực sáng của Sandro Tonali không chỉ dập tắt mọi tranh cãi, mà còn đưa “Chích chòe” hiên ngang tiến vào vòng năm FA Cup.

Sandro Tonali rực sáng với cú đúp cho Newcastle.

Ngược dòng bản lĩnh

Một đêm hỗn loạn, kịch tính và giàu cảm xúc tại Villa Park đã khép lại với nụ cười thuộc về Newcastle United. Đoàn quân của HLV Eddie Howe vượt qua hàng loạt quyết định gây tranh cãi để đánh bại Aston Villa, qua đó giành vé vào vòng 5 FA Cup.

Ngay từ đầu trận, sóng gió đã nổi lên. Phút 14, Tammy Abraham đón quả đá phạt của Douglas Luiz và ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà, trong tình huống dường như đã ở thế việt vị. Trợ lý trọng tài không phất cờ, còn vòng 4 FA Cup lại không áp dụng VAR – khiến sự bức xúc của Newcastle gia tăng.

Không lâu sau, đội khách tiếp tục phản ứng khi Lucas Digne để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài Chris Kavanagh chỉ cho hưởng đá phạt ngoài khu vực 16m50. Cũng chính Digne sau đó phải nhận thẻ vàng vì pha vào bóng quyết liệt khiến Jacob Murphy rách da ống đồng.

Dẫu vậy, bước ngoặt đến ở những phút bù giờ hiệp một. Thủ môn Marco Bizot lao ra khỏi vòng cấm, tung cú vào bóng cao chân nguy hiểm với Murphy trong tình huống phản công nhanh. Trọng tài không do dự rút thẻ đỏ trực tiếp, khiến Aston Villa phải chơi thiếu người.

Tận dụng lợi thế hơn người, Newcastle vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Phút 63, từ quả đá phạt sau tình huống Digne để bóng chạm tay, Kieran Trippier treo bóng vào vòng cấm. Thủ môn vào thay người Emiliano Martinez chỉ có thể đẩy bóng ra, nhưng đúng vào vị trí của Sandro Tonali. Cú sút xa của tiền vệ người Italy đưa bóng đổi hướng, gỡ hòa 1-1 cho Newcastle.

Đó là bàn thắng đầu tiên của Tonali kể từ tháng 5 và anh chưa dừng lại. Phút 76, tiền vệ 24 tuổi tung cú sút xa sấm sét không thể cản phá, hoàn tất cú đúp, đưa Newcastle vượt lên dẫn trước 2-1.

Chưa dừng ở đó, Nick Woltemade chấm dứt chuỗi 14 trận tịt ngòi bằng pha đệm bóng cận thành đúng ngày sinh nhật 24 tuổi, ấn định chiến thắng 3-1 trong niềm phấn khích của hơn 6.500 CĐV đội khách.

Nhà vô địch FA Cup gần nhất năm 1955 với tổng cộng 6 lần đăng quang đã biến cơn giận dữ vì những quyết định gây tranh cãi thành màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh.

Tonali tỏa sáng khi Guimaraes vắng mặt

Newcastle từng lỡ cơ hội trong hoàn cảnh tương tự ở trận mở màn Premier League mùa này cũng tại Villa Park khi không thể tận dụng lợi thế hơn người. Nhưng lần này, họ đã không mắc sai lầm.

Sự khác biệt mang tên Sandro Tonali. Trong bối cảnh đội trưởng Bruno Guimaraes chấn thương và phải nghỉ 2 tháng, áp lực đè nặng lên tuyến giữa. Thống kê càng khiến người hâm mộ lo lắng: Newcastle chưa từng thắng trong 10 trận Premier League mà Guimaraes vắng mặt kể từ khi anh ra mắt năm 2022.

Nhưng tại Villa Park, Tonali đã đóng vai người hùng. Anh ghi hai bàn quyết định, thay thế hoàn hảo vai trò thủ lĩnh tuyến giữa.

Khi Woltemade ghi bàn thứ ba, các CĐV Newcastle bắt đầu hát vang về Wembley. Sau khi chấm dứt 70 năm chờ đợi danh hiệu bằng chức vô địch Carabao Cup mùa trước, “Chích chòe” hoàn toàn có cơ sở để mơ về thêm một hành trình kỳ diệu.

Tammy Abraham ghi bàn mở tỷ số cho Aston Villa.

Aston Villa: Premier League mới là ưu tiên

HLV Unai Emery không giấu quan điểm trước trận. Ông thừa nhận FA Cup rất quan trọng với người hâm mộ, nhưng khẳng định Premier League mới là ưu tiên hàng đầu.

Không ngạc nhiên khi Emery thay tới 7 vị trí trong đội hình xuất phát, trao cơ hội cho Ross Barkley và Leon Bailey, người vừa trở lại sau thời gian cho mượn tại Roma.

Aston Villa thực tế đã ở vị thế thuận lợi cho đến khi thủ môn Bizot mất kiểm soát. Bàn mở tỷ số của Tammy Abraham, dù gây tranh cãi, là điểm sáng đáng kể. Pha phối hợp đá phạt thông minh, với Morgan Rogers giả sút để Luiz treo bóng cho Abraham khống chế rồi dứt điểm, cho thấy những tín hiệu tích cực trên hàng công.

Aston Villa dừng bước ở FA Cup, nhưng họ vẫn còn mục tiêu lớn phía trước. Đội bóng đứng thứ ba tại Premier League đang nuôi tham vọng giành vé dự Champions League, đồng thời hướng đến cơ hội chấm dứt 30 năm chờ đợi danh hiệu lớn tại Europa League.