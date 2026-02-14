Nhận định Inter Milan vs Juventus, 02h45 ngày 15/2: Derby nảy lửa

TPO - Nhận định bóng đá Inter Milan vs Juventus, Serie A - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Derby d’Italia là cuộc so tài của lịch sử, danh dự và tham vọng. Sự kình địch kéo dài hơn một thế kỷ biến màn đại chiến này trở thành một trong những trận cầu hấp dẫn và giàu cảm xúc bậc nhất bóng đá châu Âu.

Derby d’Italia luôn hấp dẫn và giàu cảm xúc.

Nhận định Inter Milan vs Juventus

Đang duy trì chuỗi 12 trận bất bại tại Serie A, Inter Milan tiếp tục chứng minh vị thế ứng viên số một cho Scudetto mùa này. Đội bóng áo xanh-đen không chỉ bứt tốc mạnh mẽ trong năm 2026 mà còn tạo khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi phía sau. Nerazzurri đang hơn đội nhì bảng là đại kình địch cùng thành phố AC Milan 5 điểm. Họ sẽ nới rộng cách biệt lên thành 8 điểm nếu vượt qua Juventus tại vòng 25. Cơ hội chinh phục châu Âu vẫn rộng mở, ngôi đầu Serie A đang trong tầm tay, còn tại Coppa Italia họ cũng đã tiến vào bán kết.

Tuy nhiên, đánh bại Juventus chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ dàng đối với Nerazzurri bởi họ thường gặp khó trước các đối thủ nằm trong top đầu của Serie A. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, Inter Milan mới chỉ kiếm được một điểm trước bốn đội top đầu. Đáng chú ý nhất là màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở thua 3-4 trước Juventus hồi đầu mùa. Khi ấy, Inter vẫn còn dẫn bàn ở phút 80 nhưng lại đánh rơi tất cả chỉ trong ít phút cuối. Thống kê cho thấy họ chỉ thắng một trong bảy lần gần nhất chạm trán Juve tại Serie A.

Lần gặp nhau gần đây nhất tại San Siro vào tháng 10/2024 cũng chứng kiến kịch bản tương tự: hai “ông lớn” giàu thành tích nhất nước Ý chia nhau tám bàn thắng. Mối thù địch kéo dài từ năm 1909 giữa hai thế lực bóng đá Italia hứa hẹn tiếp tục bùng nổ. Juventus đang hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp trước Inter tại đấu trường quốc nội - điều họ chưa từng làm được suốt gần 14 năm qua. Ba cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội đã xuất hiện tới 16 bàn thắng, minh chứng cho sự hấp dẫn của cặp đấu duyên nợ này.

Dưới bàn tay của Luciano Spalletti, Juventus đã thay đổi mạnh mẽ về lối chơi. Đội bóng thành Turin thắng 7/10 trận gần đây ở Serie A và ghi tới 23 bàn. Trận hòa 2-2 trước Lazio tuần trước, với bàn gỡ phút 96 của Pierre Kalulu, giúp họ duy trì thành tích bất bại trên sân nhà và củng cố vị trí trong top 4.

Bên cạnh đó, Juventus cũng góp mặt ở vòng knock-out Champions League, nơi họ sẽ chạm trán Galatasaray, dù đã phải dừng bước tại tứ kết Coppa Italia sau thất bại trước Atalanta. Trong bối cảnh AS Roma và Como đang bám sát phía sau, Juve hiểu rằng họ không được phép sảy chân ở Derby d’Italia sắp tới.

Dẫu vậy, phong độ sân khách của thầy trò Spalletti lại là dấu hỏi lớn. Trong bốn chuyến hành quân gần đây đến Cagliari, Parma, Monaco và Bergamo, họ để thua hai trận và có tới ba lần tịt ngòi. Chính vì thế, chuyến làm khách tại Milan cuối tuần này hứa hẹn sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho tham vọng của “Bà đầm già”.

Phong độ, lịch sử đối đầu Inter Milan vs Juventus

Inter Milan bất bại 5 trận gần đây trên mọi đấu trường. Tại Serie A, đoàn quân của HLV Chivu không biết mùi thất bại trong 12 trận liên tiếp, trong đó có 10 chiến thắng.

Juventus đang có những bước tiến mạnh mẽ trong năm 2026. Họ đạt thành tích thắng 5, hòa 2, thua 2.

Juventus thường chơi rất hay mỗi khi chạm trán Inter Milan. “Bà đầm già thắng 4, thua 3, hòa 3 trong 10 lần đối đầu gần nhất với đối thủ.

Thông tin lực lượng Inter Milan vs Juventus

Bên phía Inter Milan, Dumfries bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Juventus thiếu Vlahovic và Milik do chấn thương.

Đội hình dự kiến Inter Milan vs Juventus

Inter Milan: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez.

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.

Dự đoán tỷ số Inter Milan 2-2 Juventus