Nhận định Bremen vs Bayern Munich, 21h30 ngày 14/2: Đỉnh - Đáy đối đầu

TPO - Nhận định bóng đá Bremen vs Bayern Munich, Bundesliga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bayern Munich đang băng băng về đích, trong khi Bremen ngụp lặn ở phía cuối bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Kompany hoàn toàn có thể thắng dễ dàng bởi chênh lệch đẳng cấp giữa đôi bên là quá lớn.

Bayern Munich dễ dàng vùi dập Bremen trong trận lượt đi tại Bundesliga 2025/2026.

Nhận định Bremen vs Bayern Munich

Trên bảng xếp hạng Bundesliga, Bremen hiện đang ngụp lặn ở vị trí phải đá play-off trụ hạng. HLV Daniel Thioune, người mới tiếp quản đội bóng đầu tháng 2, chưa thể tạo ra cú hích cần thiết. Bremen đã trải qua 11 vòng liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Đáng lo hơn, họ “tịt ngòi” trong 7 trận thuộc chuỗi đó và để lọt lưới ít nhất hai bàn ở 6 trận, cho thấy vấn đề nằm ở cả hàng thủ lẫn hàng công.

Sân nhà Weserstadion từng là điểm tựa, nhưng gần đây cũng không còn đáng tin. Bremen hòa 3, thua 2 trong 5 trận gần nhất tại đây, dù trước đó họ từng có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Rõ ràng, sự sa sút về tinh thần lẫn chuyên môn đang kéo đội bóng này xuống gần khu vực nguy hiểm.

Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, Bayern Munich lại đang phô diễn sức mạnh của một ứng viên vô địch thực thụ. Chiến thắng 5-1 trước đội xếp thứ 3 Hoffenheim hôm 8/2 không chỉ đơn thuần là một trận thắng đậm, mà còn là màn trình diễn tấn công ở đẳng cấp cao nhất. Die Roten tạo ra hơn 6 xG (bàn thắng kỳ vọng), 11 cơ hội rõ rệt và ghi 5 bàn thắng - lần thứ tám mùa này Bayern chạm mốc 5 bàn trong một trận đấu.

Đà hưng phấn tiếp tục được duy trì khi đội bóng xứ Bavaria vượt qua RB Leipzig 2-0 ở tứ kết DFB-Pokal. Dưới bàn tay của HLV Kompany, Bayern không chỉ duy trì được bản sắc tấn công mà còn cải thiện tính tổ chức và sự cân bằng trong lối chơi. Họ bất bại 4 trận gần nhất, thắng 3, ghi 11 bàn và chỉ để thủng lưới 4 lần. Đặc biệt, thành tích sân khách là điểm tựa lớn: Bayern không thua trong 7 chuyến hành quân gần đây, giành tới 6 chiến thắng.

Trong bối cảnh Bremen vật lộn với cuộc chiến trụ hạng và khủng hoảng phong độ, Bayern bước vào trận đấu với tâm thế của kẻ thống trị. Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất tấn công bùng nổ, đội bóng của Kompany hoàn toàn có thể biến chuyến làm khách này thành thêm một màn thị uy sức mạnh và củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bremen vs Bayern Munich

Trong 6 vòng gần nhất tại Bundesliga, Bayern Munich thắng 4, hòa 1, thua 1.

Bremen đã không thắng 11 trận tại Bundesliga, trong đó có 7 thất bại. Họ thi đấu 6 trận trong năm nay và đã phải nhận 4 thất bại.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hẳn về phía đội bóng xứ Bavaria. Tháng 9/2025, Bayern vùi dập Bremen 4-0 và đó là chiến thắng thứ bảy của họ trong tám lần chạm trán gần nhất giữa hai đội. Lần gần nhất Bremen được hưởng niềm vui đã diễn ra cách đây hơn 2 năm.

Thông tin lực lượng Bremen vs Bayern Munich

Bremen thiếu Victor Boniface, Amos Pieper và Niklas Stark do chấn thương.

Bayern Munich không có sự phục vụ của Michael Olise do án treo giò.

Đội hình dự kiến ​​Bremen vs Bayern Munich

Bremen: Backhaus; Malatini, Friedl, Coulibaly; SUGAwara, Stage, Lynen, Schmid, Agu; Grull, Topp

Bayern Munich: Neuer; Stanisic, Tah, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Karl, Musiala, Diaz; Kane.

Dự đoán tỷ số ​​Bremen 1-4 Bayern Munich