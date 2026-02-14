Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Bremen vs Bayern Munich, 21h30 ngày 14/2: Đỉnh - Đáy đối đầu

Khanh Kiều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Bremen vs Bayern Munich, Bundesliga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bayern Munich đang băng băng về đích, trong khi Bremen ngụp lặn ở phía cuối bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Kompany hoàn toàn có thể thắng dễ dàng bởi chênh lệch đẳng cấp giữa đôi bên là quá lớn.

bayernmunichwerderbremen120250927.jpg
Bayern Munich dễ dàng vùi dập Bremen trong trận lượt đi tại Bundesliga 2025/2026.

Nhận định Bremen vs Bayern Munich

Trên bảng xếp hạng Bundesliga, Bremen hiện đang ngụp lặn ở vị trí phải đá play-off trụ hạng. HLV Daniel Thioune, người mới tiếp quản đội bóng đầu tháng 2, chưa thể tạo ra cú hích cần thiết. Bremen đã trải qua 11 vòng liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Đáng lo hơn, họ “tịt ngòi” trong 7 trận thuộc chuỗi đó và để lọt lưới ít nhất hai bàn ở 6 trận, cho thấy vấn đề nằm ở cả hàng thủ lẫn hàng công.

Sân nhà Weserstadion từng là điểm tựa, nhưng gần đây cũng không còn đáng tin. Bremen hòa 3, thua 2 trong 5 trận gần nhất tại đây, dù trước đó họ từng có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Rõ ràng, sự sa sút về tinh thần lẫn chuyên môn đang kéo đội bóng này xuống gần khu vực nguy hiểm.

Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, Bayern Munich lại đang phô diễn sức mạnh của một ứng viên vô địch thực thụ. Chiến thắng 5-1 trước đội xếp thứ 3 Hoffenheim hôm 8/2 không chỉ đơn thuần là một trận thắng đậm, mà còn là màn trình diễn tấn công ở đẳng cấp cao nhất. Die Roten tạo ra hơn 6 xG (bàn thắng kỳ vọng), 11 cơ hội rõ rệt và ghi 5 bàn thắng - lần thứ tám mùa này Bayern chạm mốc 5 bàn trong một trận đấu.

Đà hưng phấn tiếp tục được duy trì khi đội bóng xứ Bavaria vượt qua RB Leipzig 2-0 ở tứ kết DFB-Pokal. Dưới bàn tay của HLV Kompany, Bayern không chỉ duy trì được bản sắc tấn công mà còn cải thiện tính tổ chức và sự cân bằng trong lối chơi. Họ bất bại 4 trận gần nhất, thắng 3, ghi 11 bàn và chỉ để thủng lưới 4 lần. Đặc biệt, thành tích sân khách là điểm tựa lớn: Bayern không thua trong 7 chuyến hành quân gần đây, giành tới 6 chiến thắng.

Trong bối cảnh Bremen vật lộn với cuộc chiến trụ hạng và khủng hoảng phong độ, Bayern bước vào trận đấu với tâm thế của kẻ thống trị. Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất tấn công bùng nổ, đội bóng của Kompany hoàn toàn có thể biến chuyến làm khách này thành thêm một màn thị uy sức mạnh và củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bremen vs Bayern Munich

Trong 6 vòng gần nhất tại Bundesliga, Bayern Munich thắng 4, hòa 1, thua 1.

Bremen đã không thắng 11 trận tại Bundesliga, trong đó có 7 thất bại. Họ thi đấu 6 trận trong năm nay và đã phải nhận 4 thất bại.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hẳn về phía đội bóng xứ Bavaria. Tháng 9/2025, Bayern vùi dập Bremen 4-0 và đó là chiến thắng thứ bảy của họ trong tám lần chạm trán gần nhất giữa hai đội. Lần gần nhất Bremen được hưởng niềm vui đã diễn ra cách đây hơn 2 năm.

Thông tin lực lượng Bremen vs Bayern Munich

Bremen thiếu Victor Boniface, Amos Pieper và Niklas Stark do chấn thương.

Bayern Munich không có sự phục vụ của Michael Olise do án treo giò.

Đội hình dự kiến ​​Bremen vs Bayern Munich

Bremen: Backhaus; Malatini, Friedl, Coulibaly; SUGAwara, Stage, Lynen, Schmid, Agu; Grull, Topp

Bayern Munich: Neuer; Stanisic, Tah, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Karl, Musiala, Diaz; Kane.

Dự đoán tỷ số ​​Bremen 1-4 Bayern Munich

Khanh Kiều
#Nhận định Bremen vs Bayern Munich #Bundesliga #Bremen vs Bayern Munich #Dự đoán Bremen vs Bayern Munich #Phong độ Bremen vs Bayern Munich #Đội hình Bremen vs Bayern Munich #Dự đoán kết quả #Nhận định trận đấu

Xem thêm

Cùng chuyên mục