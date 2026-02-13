Nhận định Hull City vs Chelsea, 02h45 ngày 14/2: Cẩn thận không thừa

TPO - Nhận định bóng đá Hull City vs Chelsea, FA Cup - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hull City đứng dưới Chelsea 1 hạng. Nhưng điều đó không có nghĩa đại diện Premier League sẽ dễ dàng “nuốt chửng” đối phương. Họ vẫn phải rất cẩn trọng nếu muốn đi tiếp ở FA Cup.

Nhận định trước trận đấu Hull City vs Chelsea

Mùa giải 2025/26 là mùa giải tốt nhất của Hull kể từ khi họ chia tay Premier League năm 2017. Phải mất gần 9 năm, đội bóng này mới thắp sáng hy vọng trở lại sân chơi cao nhất nước Anh.

Hull City đang đứng thứ 4 tại Championship. Vị trí này giúp họ rộng cửa lên hạng, ít nhất sẽ tham gia trận play-off thăng hạng. Hull City đang bằng điểm với đội xếp thứ 3, chỉ thua đội đứng thứ nhì khoảng cách 5 điểm.

Vậy nên thời điểm hiện tại, Hull City đang rất tự tin về cơ hội thăng hạng. Tại đấu trường FA Cup, Hull City đang có mặt ở vòng 1/16 sau thắng lợi trước Blackburn. Mọi thứ dường như rất suôn sẻ với đội bóng này. Và nó tiếp thêm tự tin để họ nghênh chiến Chelsea.

Chelsea cũng đang ở vị thế khá tốt trên mọi đấu trường. Đội bóng này xếp thứ 5 Ngoại hạng Anh, vào tới bán kết Cúp Liên đoàn (đã dừng bước), vòng 1/16 FA Cup và góp mặt ở vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu.

Chelsea đã chơi tốt trong thời gian gần đây, chỉ thua 1 trận trong 8 trận vừa qua. Ở trận đấu gần nhất, đội bóng của Liam Rosenior hòa 2-2 trên sân nhà trước Leeds. Mặc dù Chelsea kiểm soát thế trận trong suốt trận đấu, nhưng hàng phòng ngự yếu kém đã khiến họ đánh mất 2 điểm với những tình huống ngớ ngẩn trong hiệp hai.

Phong độ, lịch sử đối đầu Hull City vs Chelsea

Huấn luyện viên của Chelsea, Liam Rosenior, tỏ ra thất vọng sau trận hòa với Leeds. Ông nói: "Tôi không nhớ Leeds có cú sút nào hay khoảnh khắc nào đáng chú ý trong trận đấu. Một số pha bóng kiểm soát, lối chơi pressing và năng lượng của chúng tôi đều đúng như những gì tôi mong muốn. Tấn công tốt mà vẫn thua 2 bàn, đó là điều càng khiến tôi khó chấp nhận".

Đây chính là lời cảnh báo dành cho Chelsea trước trận gặp Hull City vào đêm nay. Nếu như Chelsea chỉ thua 1/8 trận gần nhất thì Hull cũng chơi tốt trong thời gian gần đây, thua 1 ở 7 trận vừa qua. Còn lại họ thắng 5 trận. Vì vậy, đội chủ nhà có lý do để không ngán các vị khách.

Vẫn biết phong độ ở Ngoại hạng Anh với Championship là không thể tương đồng, nhưng ở một trận đấu loại trực tiếp, mọi thứ vẫn có thể xảy ra. Chelsea cần phải rút được kinh nghiệm từ cú ngã trước Leeds để thi đấu cẩn trọng hơn trước Hull City.

Thông tin lực lượng Hull City vs Chelsea

Tosin Adarabioyo, Levi Colwill, Dario Essugo, Jamie Gittens, Filip Jorgensen và Romeo Lavia đều bị chấn thương và sẽ không đến Hull. Huấn luyện viên Liam Rosenior có thể quyết định cho một số cầu thủ đá chính nghỉ ngơi trong trận đấu này.

Hull đang gặp một số vấn đề về lực lượng do thiếu vắng các cầu thủ chủ chốt. Họ sẽ không có sự phục vụ của Eliot Matazo, Darko Gyabi, Cody Drameh, Matt Crooks, Mohamed Belloumi và Semi Ajayi.