Nhận định Rennes vs PSG, 01h00 ngày 14/2: Bắt nạt chủ nhà

TPO - Nhận định bóng đá Rennes vs PSG, Ligue 1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chỉ phải đối đầu với Rennes đang lâm vào khủng hoảng, PSG nhiều khả năng giành trọn vẹn 3 điểm để tiếp tục tạo khoảng cách an toàn với đối thủ bám đuổi.

PSG nhiều khả năng thắng dễ dàng.

Nhận định Rennes vs PSG

Bầu không khí tại Rennes lúc này nặng nề hơn bao giờ hết. Những tin đồn về sự rạn nứt trong phòng thay đồ cùng chuỗi phong độ nghèo nàn khiến chiếc ghế HLV lung lay dữ dội, và quyết định sa thải Beye cuối cùng cũng được đưa ra như điều tất yếu. Năm trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường (1 hòa, 4 thua), trong đó có ba thất bại liên tiếp tại Ligue 1, đã đặt dấu chấm hết cho triều đại ngắn ngủi ấy.

Hiện Rennes đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng, kém Lille hai điểm và bị top 4 bỏ xa tám điểm. Khoảng cách sít sao với Strasbourg ở phía sau càng khiến áp lực gia tăng. Dù sân nhà Roazhon Park từng là điểm tựa với 4 chiến thắng trong 6 trận gần nhất, nhưng thất bại mới đây cho thấy pháo đài ấy không còn quá vững vàng.

Trái ngược hoàn toàn, PSG đang băng băng về đích với phong độ của một ứng viên vô địch thực thụ. Đội bóng thủ đô toàn thắng bảy vòng gần nhất tại Ligue 1, khởi đầu chuỗi thăng hoa bằng chiến thắng 5-0 trước chính Rennes ở lượt đi. Đó cũng là lần thứ tư liên tiếp PSG khuất phục đối thủ này, thống kê cho thấy sự chênh lệch đang ngày càng rõ rệt.

Ở vòng đấu gần nhất, họ tiếp tục thị uy sức mạnh bằng màn trình diễn tấn công bùng nổ khi đè bẹp kình địch Marseille năm bàn không gỡ. Les Parisiens đã ghi ít nhất hai bàn ở sáu trong bảy vòng gần đây, cho thấy họ sẵn sàng nghiền nát mọi hàng phòng ngự tại Pháp. Không chỉ thăng hoa trên sân nhà, PSG còn thể hiện bản lĩnh khi xa nhà. Ba chuyến làm khách gần nhất tại Ligue 1 đều khép lại với chiến thắng, dù đó chỉ là những thắng lợi với cách biệt tối thiểu và có những bàn thắng đến ở thời điểm cuối trận. Điều đó càng cho thấy bản lĩnh và chiều sâu đội hình của gã nhà giàu nước Pháp - yếu tố quan trọng trong cuộc đua đường dài.

Với đà hưng phấn hiện tại, PSG bước vào cuộc đối đầu này trong tâm thế của kẻ nắm quyền chủ động. Nếu giành trọn ba điểm, họ có thể nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Lens lên năm điểm. Trước một Rennes đang khủng hoảng và để lọt lưới ít nhất ba bàn trong ba trận gần nhất, cơ hội để đoàn quân của Luis Enrique tiếp tục nã nhiều bàn thắng vào lưới đối thủ và giành 3 điểm là rất lớn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Rennes vs PSG

PSG đang sở hữu chuỗi 7 chiến thắng tại Ligue 1. Trong khi, Rennes chỉ thắng 1 trận tại giải quốc nội trong năm 2026 và đã trải qua 4 trận đấu không biết đến chiến thắng.

Lần gần nhất PSG nhận thất bại trước Rennes đã diễn ra cách đây gần 3 năm. Sau đó, đội bóng thủ đô nước Pháp đã không thua Rennes trong 6 trận liên tiếp.

Thông tin lực lượng Rennes vs PSG

Rennes không có sự phục vụ của Jeremy Jacquet , Abdelhamid Ait Boudlal, Frankowski và Djaoui Cisse do chấn thương. Glen Kamara và Yassir Zabiri bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Trong khi đó, PSG sẽ tiếp tục thiếu vắng Fabian Ruiz và Quentin Ndjantou vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Rennes vs PSG

Rennes: Samba; Seidu, Rouault, Brassier; Nordin, Camara, Rongier, Merlin, Tamari; Lepaul, Embolo.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola.

Dự đoán tỷ số Rennes 1-3 PSG