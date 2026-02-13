Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Việt Nam lần đầu có Phó Chủ tịch Liên đoàn Kun Khmer Quốc tế

Trọng Đạt
TPO - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Kun Khmer Quốc tế (KIF) nhiệm kỳ 2026 - 2030 diễn ra ở Campuchia, ông Hồ Thanh Liêm được bầu vào Ban Thường vụ và giữ chức Phó Chủ tịch. Cột mốc này mở ra bước phát triển mới cho Kun Khmer Việt Nam trên bản đồ võ thuật quốc tế.

1-9172.jpg

Cuộc bầu cử thu hút nhiều ứng viên đến từ các liên đoàn thành viên trên thế giới như Mỹ, Đức, Pháp, Cameroon, Philippines, Indonesia, Malaysia… Sau quá trình bỏ phiếu, ông Hồ Thanh Liêm - Trưởng ban Tổ chức thi đấu và sự kiện Liên đoàn Kickboxing Việt Nam - nhận được sự tín nhiệm cao, trở thành một trong 12 ủy viên Ban Thường vụ KIF nhiệm kỳ 2026 - 2030, đồng thời đảm nhiệm vai trò đại diện KIF tại Việt Nam.

Chia sẻ sau khi trúng cử, tân Phó Chủ tịch Hồ Thanh Liêm nhấn mạnh đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm trong việc thúc đẩy phong trào Kun Khmer tại Việt Nam. Ông cho biết sẽ tập trung mở rộng hệ thống thi đấu, tăng cường giao lưu quốc tế và nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo thêm cơ hội cọ xát cho võ sĩ Việt Nam trên đấu trường khu vực và thế giới.

Theo ông Hồ Thanh Liêm, việc Việt Nam có đại diện trong Ban Thường vụ KIF không chỉ mở ra cơ hội hợp tác về chuyên môn, trao đổi VĐV, tổ chức giải đấu quốc tế, mà còn góp phần nâng cao vị thế của võ sĩ Việt Nam trong những năm tới.

2-5978.jpg

Trước đó, cuối tháng 1/2026, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã chính thức công nhận Kun Khmer là môn thể thao thành tích cao (Nhóm III) từ năm 2026 - bước đi quan trọng tạo hành lang pháp lý và nền tảng phát triển bền vững cho bộ môn này.

Theo kế hoạch trong nước, Giải vô địch các CLB Kun Khmer toàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng 6 tại Tây Ninh; Giải vô địch trẻ toàn quốc tổ chức tháng 8 ở Gia Lai; Giải vô địch Kun Khmer toàn quốc diễn ra tháng 9 tại Cần Thơ.

Đáng chú ý, Sóc Trăng nhiều khả năng đăng cai Giải vô địch Kun Khmer thế giới lần thứ 7 vào cuối tháng 11/2026 - sự kiện được xem là cột mốc quan trọng với phong trào võ đối kháng tại Việt Nam.

Kun Khmer là môn võ truyền thống của Campuchia, có nhiều điểm tương đồng với võ cổ truyền, Muay và Kickboxing, song sở hữu hệ thống luật thi đấu riêng biệt. Đặc trưng của môn võ này nằm ở hệ thống đòn đánh đa dạng, đặc biệt là việc sử dụng đòn chỏ và gối với cường độ cao. Điều này đòi hỏi VĐV phải thích nghi nhanh về chiến thuật, thay đổi thói quen thi đấu và nâng cao nền tảng thể lực, sức bền.

Trọng Đạt
#Kun Khmer #Hồ Thanh Liêm #Liên đoàn Quốc tế #võ thuật Việt Nam #giải đấu quốc tế #phong trào võ thuật

