Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Chelsea đè bẹp Hull bằng hat-trick siêu hạng của Pedro Neto

Tiểu Yến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Pedro Neto lập hat-trick đưa Chelsea đánh bại Hull 4-0, qua đó giành quyền vào vòng 5 FA Cup một cách thuyết phục.

anh-chup-man-hinh-2026-02-14-luc-064051.png
Chelsea thắng dễ Hull City 4-0 để vào vòng 5 Ngoại hạng Anh

HLV Liam Rosenior đã có ngày trở lại đầy ấn tượng trên sân Humberside của Hull City, đội bóng ông từng gắn bó nhiều năm trước khi chia tay năm 2024. Dù để nhiều trụ cột như Cole Palmer, Enzo Fernandez ở ngoài sân, Chelsea vẫn tỏ ra quá mạnh trước đối thủ.

Ở hiệp 1, Chelsea kiểm soát phần lớn thời lượng bóng và đẩy Hull vào thế chống đỡ. Tuy nhiên phải đến phút 40, đội khách mới có bàn mở tỷ số. Liam Delap làm tường để Neto tung cú cứa lòng từ khoảng cách ngoài 20m, phá lưới chủ nhà.

Phải bước sang hiệp 2, Chelsea mới thực hiện thể hiện hết sức mạnh. Trong chưa đầy 10 phút từ 51 đến 59, Pedro Neto và Estevao thay nhau ghi bàn, nâng cách biệt lên 3-0. Phút 71, Neto hoàn tất cú hat-trick của mình sau pha phối hợp hoàn hảo với Delap, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0 cho Chelsea.

Chiến thắng trước Hull City có thể xem là màn khởi động cho Chelsea trong cuộc đua với MU ở Ngoại hạng Anh khi cách biệt giữa 2 đội hiện chỉ còn 1 điểm. Cuộc đua vào tốp 3 hứa hẹn sẽ trở nên gay cấn khi cả Chelsea, MU và Aston Villa đều đang thể hiện quyết tâm cao với phong độ ổn định trở lại.

Tiểu Yến
#FA Cup #Chelsea #Pedro Neto #Hull City #MU #Ngoại hạng Anh

Xem thêm

Cùng chuyên mục