Chelsea đè bẹp Hull bằng hat-trick siêu hạng của Pedro Neto

HLV Liam Rosenior đã có ngày trở lại đầy ấn tượng trên sân Humberside của Hull City, đội bóng ông từng gắn bó nhiều năm trước khi chia tay năm 2024. Dù để nhiều trụ cột như Cole Palmer, Enzo Fernandez ở ngoài sân, Chelsea vẫn tỏ ra quá mạnh trước đối thủ.

Ở hiệp 1, Chelsea kiểm soát phần lớn thời lượng bóng và đẩy Hull vào thế chống đỡ. Tuy nhiên phải đến phút 40, đội khách mới có bàn mở tỷ số. Liam Delap làm tường để Neto tung cú cứa lòng từ khoảng cách ngoài 20m, phá lưới chủ nhà.

Phải bước sang hiệp 2, Chelsea mới thực hiện thể hiện hết sức mạnh. Trong chưa đầy 10 phút từ 51 đến 59, Pedro Neto và Estevao thay nhau ghi bàn, nâng cách biệt lên 3-0. Phút 71, Neto hoàn tất cú hat-trick của mình sau pha phối hợp hoàn hảo với Delap, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0 cho Chelsea.

Chiến thắng trước Hull City có thể xem là màn khởi động cho Chelsea trong cuộc đua với MU ở Ngoại hạng Anh khi cách biệt giữa 2 đội hiện chỉ còn 1 điểm. Cuộc đua vào tốp 3 hứa hẹn sẽ trở nên gay cấn khi cả Chelsea, MU và Aston Villa đều đang thể hiện quyết tâm cao với phong độ ổn định trở lại.