Chuyện chưa biết về 'bà lão' 46 tuổi lập hàng loạt kỷ lục tại Thế vận hội mùa Đông

TPO - Ở cuộc thi trượt tuyết đổ đèo tại Thế vận hội mùa Đông 2026, Sarah Schleper đã làm nên lịch sử khi cô chính thức trở thành VĐV có nhiều lần tham dự Olympic mùa Đông nhất lịch sử. Cô cũng là VĐV lớn tuổi nhất góp mặt tại Milan 2026.

Những cột mốc vĩ đại

Trong nội dung Super-G cuộc thi trượt tuyết đổ đèo, Sarah Schleper đã hoàn thành chặng đua 2.100 mét của mình với thời gian 1 giờ 31 phút 37 giây. Thành tích này chỉ giúp cô về đích ở vị trí thứ 26, kém rất xa những người giành huy chương: HCV thuộc về Federica Brignone (1 giờ 23 phút 41 giây), HCB thuộc về Romane Miradoli (1:23:82), và HCĐ thuộc về Cornelia Huetter (1:23:93).

Sarah Schleper chậm hơn những người bước lên bục cao nhất ít nhất 8 phút. Nhưng những gì đã làm được vẫn là phi thường với một VĐV đã 46 tuổi, người chẳng khác nào "bà lão" trong giới VĐV như Sarah Schleper.

Với việc tham gia nội dung thi đấu vừa qua, Sarah Schleper chính thức trở thành VĐV nữ có nhiều lần dự Thế vận hội mùa Đông nhất lịch sử. Milan 2026 đã là kỳ thứ 7 cô tham dự. Ở tuổi 46, cô cũng là VĐV lớn tuổi nhất góp mặt ở một kỳ Thế vận hội mùa Đông.

Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 16/2 tới một cột mốc khó tin nữa sẽ được Sarah Schleper thiết lập. Nếu xuất hiện trong phần thi trượt tuyết luồn cọc (slalom), cô sẽ cùng con trai Lesse Gaxiola trở thành cặp mẹ con đầu tiên cùng thi đấu tại một kỳ Thế vận hội mùa Đông.

Bảo vệ 2 màu cờ

Sarah Schleper cũng là VĐV hiếm hoi thi đấu cho 2 đội tuyển và cùng gặt hái vinh quang dưới 2 màu cờ. Schleper lần đầu tiên tham gia thi đấu trượt tuyết đổ đèo ở tuổi 15, trong nội dung slalom tại một giải đấu ở New Zealand. Khi ấy, cô khoác áo đội tuyển Mỹ. Ở màn ra mắt, Sarah Schleper đứng thứ 18 trong tổng số 64 VĐV.

Sarah Schleper từng vô địch thế giới nội dung trượt tuyết luồn cọc (slalom)

Đến năm 1998, 4 năm sau cuộc thi đầu tiên, VĐV sinh ra ở bang Colorado này đã trải qua kỳ Olympic đầu tiên của đời mình tại Nhật Bản. Sarah Schleper đạt vị trí thứ 22 ở nội dung slalom. VĐV này cũng thi đấu tại Olympic Salt Lake City 2002, Turin 2006 và và Vancouver 2010. Ngoài ra Sarah Schleper còn tranh tài ở nhiều kỳ World Cup trượt tuyết và từng 1 lần giành chức vô địch.

Sau năm 2010, cô giải nghệ và kết hôn với huấn luyện viên người Mexico - Federico Gaxiola. Kể từ đó sự nghiệp của nữ VĐV này rẽ sang một hướng mới. Cô chọn sống cùng chồng ở Mexico và lấy quốc tịch Mexico.

Schleper trở lại thi đấu tại Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018 nhưng là dưới màu áo Mexico. Tại đây, Sarah Schleper đạt hạng 41 ở nội dung trượt tuyết Super-G. Tại Bắc Kinh 2022, vị trí của Sarah Schleper là hạng 37 ở nội dung slalom và hạng 35 ở nội dung Super-G.

Cùng với chồng của mình, Sarah Schleper đã góp mặt ở 3 kỳ Thế vận hội mùa Đông, bảo vệ màu áo Mexico. Cho đến nay, VĐV 46 tuổi đã góp mặt ở 7 kỳ, gồm 4 với đội tuyển Mỹ và 3 với đội tuyển Mexico.

Mặc dù VĐV trượt tuyết kỳ cựu này chưa từng giành huy chương tại Thế vận hội, nhưng cô vẫn được trọng vọng nhờ thành tích tốt ở các giải khác. Schleper 1 lần vô địch World Cup cùng nhiều lần vô địch châu Mỹ.

Schleper trở thành một tấm gương vĩ đại về sự bền bỉ của một VĐV thể thao. Với việc khoác lên mình 2 màu áo, Sarah Schleper cũng chứng minh rằng thể thao vượt qua mọi ranh giới quốc gia, chính trị.

VĐV sinh năm 1979 thừa nhận rằng ở giai đoạn này trong sự nghiệp, cô không đặt mục tiêu giành huy chương. Điều cô muốn là tiếp tục thi đấu ở tốc độ cao để thỏa đam mê.

"Tôi rất vui khi được mặc lại bộ đồng phục tuyệt đẹp mà họ may cho chúng tôi mỗi năm", cô nói. “Ở đất nước của chồng tôi, tôi đã tìm thấy một cuộc sống thứ hai trong thể thao. Tôi nhận được ít sự hỗ trợ hơn so với khi còn là thành viên của đội tuyển Mỹ, và thậm chí còn phải tự chi trả một số khoản phí. Nhưng tôi vẫn có thể duy trì hoạt động và làm điều mình yêu thích nhất. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được đại diện cho một nơi có những con người ấm áp như vậy”.