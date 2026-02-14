VĐV người Na Uy tạo dấu ấn lịch sử tại Olympic mùa đông 2026

Johannes Klaebo giành huy chương vàng thứ 8 tại thế vận hội mùa đông.

Johannes Klaebo của Na Uy đã giành chiến thắng trong cuộc đua trượt tuyết băng đồng tự do 10km nam vào thứ Sáu, qua đó giành được danh hiệu Olympic thứ tám và san bằng kỷ lục về số huy chương vàng nhiều nhất tại Thế vận hội mùa đông. Mathis Desloges của Pháp giành huy chương bạc, huy chương thứ hai của anh tại kỳ Thế vận hội này, trong khi Einar Hedegart của Na Uy giành huy chương đồng.

Chiến thắng này là huy chương vàng thứ ba của vận động viên 29 tuổi người Na Uy tại kỳ Thế vận hội này và giúp anh sánh ngang với ba người đồng hương của mình - các vận động viên trượt tuyết băng đồng Marit Bjoergen và Bjorn Daehlie và vận động viên biathlon Ole Einar Bjorndalen - với tám huy chương vàng

"Hôm nay là một trong những cuộc đua khó khăn nhất mà chúng tôi từng tham gia, và mọi người đều hoàn toàn kiệt sức khi về đích. Đối với tôi, hôm nay thực sự rất khó khăn. Tôi đã cố gắng khởi đầu một cách kiểm soát nhưng cuối cùng thì rất khó khăn," Klaebo, người đã giành ba huy chương vàng Olympic đầu tiên tại Thế vận hội Pyeongchang 2018 và hai huy chương nữa tại Thế vận hội Bắc Kinh 2022, cho biết.

"Tôi thực sự hài lòng với vị trí thứ nhất. Đây là lần đầu tiên tôi giành chiến thắng ở nội dung trượt băng 10km theo kiểu xuất phát cách quãng."

Johannes Klaebo hoàn toàn có thể phá sâu kỷ lục về số huy chương vàng mọi thời đại ngay tại Milan - Cortina, khi anh còn ba nội dung phía trước.