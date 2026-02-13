Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

HLV trưởng đội tuyển quốc gia bị đuổi khỏi Thế vận hội mùa Đông vì say xỉn

Đặng Lai

TPO - HLV trưởng đội tuyển trượt tuyết nhảy xa Phần Lan, Igor Medved, đã bị đuổi khỏi Thế vận hội mùa Đông 2026 do sử dụng rượu trái phép và có hành vi thiếu chuẩn mực.

39-1596445698d9669c5d21.jpg
HLV đội tuyển trượt tuyết nhảy xa Phần Lan, Igor Medved

Medved, một người Slovenia và là cựu vận động viên trượt tuyết nhảy xa, đã tiếp quản đội tuyển Phần Lan với vai trò HLV trưởng từ tháng 6/2024. Ông có tiền sử nghiện rượu. Dù đã rất nỗ lực nói không với đồ uống này nhưng tại Thế vận hội mùa Đông 2026, Medved đã không kiềm chế chính mình.

Ông bị phát hiện sử dụng rượu trái phép. Nhiều nguồn tin miêu tả Medved đã say xỉn và quấy rối nhiều thành viên trong đoàn. Hình thức kỷ luật cho HLV này là trục xuất về nước.

Trong một tuyên bố, Ủy ban Olympic Phần Lan cho biết quyết định trục xuất Medved xuất phát từ hành vi của ông. Đây là hành vi mà Ủy ban cho là "trái với các quy tắc đạo đức và giá trị của đội tuyển quốc gia".

"Tôi sẽ không nói chi tiết hơn, chỉ có thể nói rằng Medved không gây ra sự cố trong lúc thi đấu mà là trong thời gian rảnh rỗi của ông ấy tại Thế vận hội", phát ngôn viên Ủy ban Olympic Phần Lan cho biết.

“Nhưng chúng tôi vẫn quyết định rằng Medved sẽ không tiếp tục tham gia Thế vận hội. Hiện tại, điều quan trọng nhất là để các VĐV tập trung”.

img-2018-01-du-nord-ski-jumping-trevor-edlund-x.jpg

Trong một đoạn ghi âm gửi cho các kênh truyền thông lớn của Phần Lan, Medved xác nhận rằng ông đã rời khỏi làng Olympic ở Predazzo, Italia. Nhân đây, ông cũng bày tỏ sự hối tiếc vì gây ra scandal. "Tôi không tự hào về bản thân mình. Tôi xin lỗi các vận động viên, HLV, nhân viên hỗ trợ, Ủy ban Olympic, Hiệp hội Trượt tuyết và người hâm mộ", Medved nói.

Medved giải thích rằng ông đã tham dự một sự kiện để ăn mừng tấm HCV nội dung trượt tuyết nhảy xa. Nhưng đây là tấm HCV của đoàn Slovenia, quê hương ông, giành được. Nó không liên quan đến đội Phần Lan mà Medved đang phục vụ. Medved lý giải thêm ông nhận lời mời từ những người bạn của mình và trong lúc khát, ông đã “dùng tạm rượu”. Nó dẫn tới án phạt mà Medved phải chịu.

"Sau cuộc thi, tôi được mời đến dự lễ ăn mừng HCV của Slovenia. Tôi chưa ăn uống gì cả, và sau đó, rượu đã phát huy tác dụng", ông thừa nhận.

Đặng Lai
#Medved #trượt tuyết #VĐV #Thế vận hội mùa Đông #thế vận hội #Olympic

