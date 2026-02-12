Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nottingham Forest sa thải ba huấn luyện viên trong một mùa giải

Khanh Kiều

TPO - Nottingham Forest đã sa thải Sean Dyche sau bốn tháng dẫn dắt đội bóng. Đây là lần thứ ba Forest sa thải huấn luyện viên trong mùa giải này, sau khi sa thải Nuno Espirito Santo và Ange Postecoglou.

629181075-1479902744142693-4442549191828794384-n.jpg
Nottingham Forest đã sa thải 3 HLV trong mùa giải 2025/2026.

Trận đấu cuối cùng của Sean Dyche với Nottingham Forest là trận hòa 0-0 với Wolves, đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng Premier League. Phong độ của Nottingham Forest đang rất tệ hại khi chỉ thắng 3 trong 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường và đang đứng thứ 17, chỉ hơn khu vực xuống hạng 3 điểm.

Nottingham Forest xác nhận sự ra đi của Dyche vào sáng sớm thứ Năm. "Chúng tôi muốn cảm ơn Sean và đội ngũ của ông ấy vì những nỗ lực trong thời gian ở câu lạc bộ và chúng tôi chúc họ may mắn trong tương lai", Forest cho biết trong một tuyên bố chính thức đến từ câu lạc bộ.

Sau trận đấu với Wolves, Dyche nói rằng việc thay đổi huấn luyện viên là tùy thuộc vào chủ sở hữu của Forest, Evangelos Marinakis. Ông nói: "Mọi người có thể yêu cầu thay đổi, và sau đó việc họ có thay đổi hay không luôn tùy thuộc vào chủ sở hữu. Đó là cách bóng đá vận hành hiện nay, đó là thực tế.

Tôi chỉ quan tâm đến câu lạc bộ này. Tôi đã nói rõ điều đó. Tôi đang làm việc rất chăm chỉ. Nhân tiện, tôi không nói các cầu thủ không làm việc chăm chỉ, nhưng chắc chắn là toàn thể ban huấn luyện chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ, đó là điều chúng tôi phải làm".

Sean Dyche được Forest bổ nhiệm vào tháng 10 để thay thế Postecoglou, người đã dẫn dắt đội bóng trong 8 trận và không giành được chiến thắng nào. Với việc sa thải Sean Dyche, Forest trở thành đội đầu tiên tại Premier League kể từ Blackburn mùa 2012/13 thực hiện ba lần thay đổi HLV trong một mùa giải.

Khanh Kiều
#HLV Sean Dyche #Nottingham Forest #Sa thải huấn luyện viên #Premier League

